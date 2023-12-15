С начала 2023 года в Татарстане добыли почти 37 млн тонн нефти

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за 2023 год добыли почти 37 млн тонн нефти. Об этом в эфире «ТатарстанОнлайн» рассказал заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

— Нефти мы добыли в этом году почти 37 млн тонн. 70% мы ее сами всю в республике переработали, — заявил он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В частности, с января по сентябрь 2023 года в Татарстане добыли 26,4 млн тонн. Из них 5,3 млн тонн пришлось на малые нефтяные компании.



Напомним, по итогам 2022 года в Татарстане добыли 35,7 млн тонн нефти. Переработали за этот период свыше 22 млн тонн нефтесырья.



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Татьяна Демина