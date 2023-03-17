Олег Коробченко раскрыл секрет «промышленной мощи» Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко в интервью туркменскому телеканалу Salam News раскрыл секрет «промышленной мощи» республики. По его словам, тюркские народы — это очень трудолюбивая нация и это качество помогло республике после развала СССР.

— В 90-е годы, когда был упадок, Татарстан работал и не растерял той промышленной мощности, которая осталась со времен Советского Союза. У нас не закрылся ни один завод, — заявил он.

Он напомнил, что в Татарстане занимаются добычей нефти, производством химии, автомобилей, кораблей, самолетов, бытовой техники и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Вот это все занимает 59% в экономике Татарстана. В этом году 60 млрд рублей составил объем произведенной и отгруженной продукции. У нас индекс промышленного производство относительно 2022-го года составил 106,7%. Рост — почти 7%, — добавил Олег Коробченко.

Как рассказал министр, во многих регионах индекс промпроизводства находится на отметке ниже 100%.

«Реальное время» писало, что в Татарстане растет индекс промпроизводства, при этом оборот торговли падает. Подробности — в специальном материале.

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Айрат Назипов