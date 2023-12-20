Олег Коробченко: «Внешнеторговый оборот достиг рекордных показателей в татарстанско-турецких отношениях»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко встретился с турецкими инвесторами. В совещании приняли участие генеральный консул Турции в Казани Угур Йылмаз и руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

— В 2023 году внешнеторговый оборот достиг рекордных показателей в татарстанско-турецких отношениях за последние несколько лет сотрудничества. Это говорит о том, что есть все необходимое к развитию торгово-экономических отношений и в дальнейшем, предприятия республики готовы сотрудничать с деловыми партнерами из Турции, — передает его слова пресс-служба ведомства.

Уточняется, что делегация посетила ряд предприятий в «Алабуге». Они побывали на заводах по производству листового стекла и зеркал, ламината и плит, кузовных деталей, а также автомобильных стекол.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В конце октября татарстанский лидер поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со 100-летием образования республики. Он напомнил, что Татарстан выступает крепким связующим звеном в укреплении российско-турецких отношений. По его словам, обе стороны связывает не только экономика, Татарстан и Турция «исторически близки по культуре и традициям».

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Айрат Назипов