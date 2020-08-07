Федералы продлят банкротство КЗСК, чтобы «вернуть все до последней иголки»

В ближайшие полгода Внешэкономбанк намерен вернуть выведенные с КЗСК активы, а «Промтех» готовит плацдарм для их консолидации

Фото: Ринат Назметдинов

Банкротство Казанского завода синтетического каучука, растянувшееся почти на три долгих года, переходит в новую фазу. Как стало известно «Реальному времени», новый конкурсный управляющий КЗСК Петр Науменко намерен подать ходатайство в арбитраж о продлении срока конкурсного производства еще на 6 месяцев — до 24 февраля 2021 года. Цель — «вернуть все до последней иголки». Антикризисный партнер КЗСК — подмосковное ОАО «Синтез» — уже сменил чужеродное название на АО «КЗСК», встав на налоговый учет в Татарстане. «Корпорация «Промтех» имеет твердое намерение развивать предприятие, в связи с чем одна из задач — обеспечить преемственность», — объяснили заимствование казанского бренда в пресс-службе корпорации «Промтех».

Восстановительная терапия продлится еще 6 месяцев

В конце августа истекает срок конкурсного производства ОАО «Казанский завод синтетического каучука», где основным кредитором является ВЭБ.РФ. О том, что оно может быть в очередной раз продлено, рассказали «Реальному времени» конкурсные кредиторы КЗСК третьей очереди. По их словам, новая команда арбитражного управляющего Петра Науменко, входящего в Ассоциацию МСРО «Содействие» (г. Орел), намерена подать ходатайство в арбитраж о предоставлении им очередного срока на 6 месяцев — до 24 февраля 2021 года. Судебное заседание по рассмотрению вопроса о завершении/продлении срока конкурсного производства КЗСК назначено на 24 августа, говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Похоже, что ВЭБ.РФ, на которого приходится около 70% голосов, настроен поддержать это ходатайство. «Пока не завершился процесс оспаривания подозрительных сделок, конкурсное производство не может быть завершено, поскольку данная норма предусмотрена законом о банкротстве», — сообщили в госкорпорации. Сам конкурсный управляющий Петр Науменко не ответил на электронный запрос «Реального времени».

Очевидно, что дополнительное время необходимо арбитражным управляющим для завершения процесса поиска и возврата в собственность КЗСК потерянных активов. Фото Рината Назметдинова

Найти все до последней иголки

Очевидно, что дополнительное время необходимо арбитражным управляющим для завершения процесса поиска и возврата в собственность КЗСК потерянных активов. Как утверждают кредиторы третьей очереди, Петр Науменко, назначенный весной этого года, продолжил прежний курс и сосредоточился преимущественно на оспаривании сделок, заключенных до банкротства КЗСК. «Арбитражные управляющие считают, что выведено до 2/3 от всего имущества КЗСК, — говорит один из кредиторов. — Вот принялись искать. Хотят найти все «до последней иголки», — иронизирует он, явно сомневаясь в успехе задуманного. Подобная разыскная тактика явно не устраивает конкурсных кредиторов, так как процесс оспаривания сделок в арбитражных судах длится годами. «Это может сильно затянуть процесс выхода КЗСК из банкротства, а значит возврат долгов остается под большим вопросом, — опасается он. — Уж больно сильно увлекаются, а конкурсная масса так что-то и не растет».

Однако в ВЭБ.РФ не согласны с этим утверждением. «В июле 2020 года завершена инвентаризация имеющегося у предприятия имущества. Выявлено 298 объектов недвижимого и более 1 млн объектов движимого имущества (включая товарно-материальные ценности), — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе госкорпорации. — С учетом того, что предприятие включено в перечень стратегических, оно подлежит продаже в составе имущественного комплекса. В настоящее время проводится работа по его формированию. В связи с тем, что значительная часть активов была выведена из собственности предприятия в преддверии банкротства, конкурсным управляющим в суде оспариваются сделки по выводу активов, подлежащих включению в состав имущественного комплекса. К настоящему моменту судом признаны недействительными 3 сделки в отношении 10 объектов. Рассмотрение 10 заявлений в отношении более чем 70 объектов отложено судом на сентябрь».

Исходя из этого, ВЭБ.РФ полагает, что «есть основания полагать, что за прошедший период конкурсного производства предусмотренные законодательством о банкротстве мероприятия реализуются эффективно и их завершение позволит обеспечить достижение целей конкурсного производства».



На последнем заседании кредиторов КЗСК была объявлена инвентаризационная стоимость имущества в 2,84 млрд рублей. Это не покрывает не только суммарные требования кредиторов КЗСК, но и залогового кредитора ВЭБ.РФ. По последним данным, в настоящее время общий объем требований кредиторов превышает 5 млрд рублей. Из них 3,7 млрд рублей приходится на ВЭБ.РФ. Среди кредиторов КЗСК — «Акибанк», у которого зависло около 230 млн рублей.

АКБ «Банк Спурт» добился включения в реестр кредиторов требования на 1 млрд вексельного долга и свыше 30 млн рублей процентов и пени. Фото: prokazan.ru

Банк «Спурт» утяжелил реестр на 1 млрд

Реестр «распечатали» после того, как стало известно о приходе на КЗСК антикризисного партнера в лице корпорации «Промтех» Валерия Шадрина. В начале июля АКБ «Банк Спурт», находящийся под управлением АСВ, добился включения в реестр кредиторов требования на 1 млрд вексельного долга и свыше 30 млн рублей процентов и пени. Арбитраж признал его «подлежащим удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения», — говорится в решении суда.



Таким образом, требования кредиторов вдвое превышают конкурсную массу КЗСК. «Терапия агонии и клинической смерти КЗСК посредством возврата имущества вряд ли спасет, а время потеряем», — волнуется представитель конкурсного кредитора КЗСК. В нижегородской компании, пострадавшей от краха КЗСК, рассказали, что есть варианты продажи долга, но с очень огромным дисконтом до 85%. «Год назад нам предлагали вернуть 15% от стоимости долга, но не раньше, чем через 2 года. Т.е. за бесценок», — возмущаются в компании. Одним словом, конкурсным кредиторам не нравится предложение о продлении срока производства, но решающей будет позиция ВЭБ.РФ.

Химия бизнеса: «Синтез» преобразовался в КЗСК

Пока орловские конкурсные управляющие КЗСК пытаются вернуть выведенные активы, корпорация «Промтех» готовит плацдарм для заземления КЗСК и «КЗСК–Силикон». Как стало известно «Реальному времени», в конце июля этого года корпорация «Промтех» зарегистрировала АО «КЗСК», которое стало правопреемником АО «Синтез».



По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «КЗСК» является на 100% дочерним предприятием корпорации «Промтех», а ее генеральным директором назначен Алексей Контуров. При этом переименование компании оказалось не просто технической процедурой. Одновременно с этим АО «КЗСК» встало на налоговый учет в МРИ ФНС №4 по РТ, тогда как АО «Синтез» находилось на учете в Ярославской области. Проще говоря, корпорация «Промтех» получила постоянную казанскую прописку, став с августа этого года налогоплательщиком РТ.



«Промтех» готовит плацдарм для заземления КЗСК и «КЗСК–Силикон». Фото Рината Назметдинова

«Действительно, нами принято решение о переименовании АО «Синтез» в АО «КЗСК». Корпорация «Промтех» имеет твердое намерение развивать предприятие, в связи с чем одна из задач — обеспечить преемственность, поддержать сотрудников, которые династиями работают на заводе и гордятся его историей», — подтвердила директор по связям с общественностью АО «Промышленные технологии» Дарья Затулина.

Год в аренде «Синтеза»

Дочерняя компания «Промтех» в сотрудничестве с Минпромторгом РФ, Минпромторгом РТ и госкорпорацией ВЭБ.РФ осуществляет программу возобновления производства на Казанском заводе синтетического каучука. Как сообщала пресс-служба минпромторга РТ, договор между КЗСК и АО «Синтез» был подписан в сентябре 2019 года и предусматривал восстановление производства в условиях конкурсного производства. Источники на предприятии утверждают, что в действительности КЗСК работал по давальческой схеме, а сами мощности были переданы в аренду «Синтезу». «23 августа истекает первый год аренды КЗСК, — говорит источник, осведомленный о ситуации на предприятии. — Общий срок аренды — три года», — утверждает он. В корпорации «Промтех» не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Собеседники «Реального времени» в промышленных кругах связывают переименование компании с предстоящими торгами по выкупу КЗСК и «КЗСК-Силикон». По их данным, обсуждается необычный вариант поглощения активов. «КЗСК и «КЗСК-Силикон» будут покупать не по отдельности, как думали многие, а единым лотом», — утверждают они. По их словам, эти предприятия технологически связаны — у них общие инженерные сети, а сам «КЗСК-Силикон» задумывался как поставщик сырья для КЗСК. Рвать их на части все равно что разделить близнецов.

Предприятия технологически связаны — у них общие инженерные сети, а сам «КЗСК-Силикон» задумывался как поставщик сырья для КЗСК. Фото Рината Назметдинова

ВЭБ.РФ: продажа двух заводов единым лотом исключена

Между тем в ВЭБ.РФ отрицают подобный вариант развития событий. «В настоящее время имущество ОАО «КЗСК-Силикон» уже реализуется на открытых торгах, — напомнили «Реальному времени» в пресс-службе госкорпорации. — ОАО «КЗСК» включено в перечень стратегических предприятий, реализация возможна только в составе имущественного комплекса, после формирования конкурсной массы общества. Поэтому совместная реализация имущества двух обществ не предусматривается», — подчеркнули в пресс-службе ВЭБ.РФ.

Отметим, что «КЗСК-Силикон», который первым попал под банкротство, сейчас выставлен на повторные торги. Если первый раз его пытались продать за 2,6 млрд рублей, то на 4 сентября его вынесут с дисконтом до 2,3 млрд рублей. Заявка от «Промтеха» не поступала. Источники «Реального времени» уверяют, что ожидается еще несколько несостоявшихся торгов до тех пор, пока стартовая цена на упадет до минимума (это 1,3 млрд рублей). Возможно, это будет синхронизировано с завершением конкурсного производства на КЗСК. Его имущество еще не оценивалось для выставления на торги.

Суммарные требования кредиторов «КЗСК-Силикон» составляет 4,5 млрд рублей. Из них на ВЭБ.РФ приходится 3,4 млрд рублей. Среди пострадавших — немало компаний строительного комплекса РТ. Так, требования АО «Татэлектромонтаж» составляют 158,3 млн рублей, следует из судебных материалов. Но если бы «Промтех» выкупил «КЗСК-Силикон», закрыв долг перед ВЭБ.РФ, то удавку с КЗСК можно было бы снять.

Евгения Даутова, планируя построить новый завод «КЗСК-Силикон», вероятно, в том числе рассчитывала использовать высокую компетенцию работников КЗСК. Фото: tatarstan.ru

Не модернизировали с 50—60 годов прошлого века

Знакомый с ситуацией источник отмечает, что КЗСК представляет из себя довольно устаревший завод. По его словам, первый раз инвестора пытались привлечь в 90-х годах после трагической гибели Рустема Бикмуллина. Этим занимался Феликс Палютин (возглавлял КЗСК с 2002 по 2007 год). Однако дальше смотрин дело не пошло — делегации приезжали и уезжали. Их отпугивала технологическая отсталость предприятия, которая требовала сильной модернизации. На КЗСК на тот момент действительно были старые цеха со старым же послевоенным, 50—60 годов прошлого века, оборудованием.



По информации собеседника «Реального времени», с тех пор там ничего не изменилось. Но он говорит, что «кадры это тоже кладезь, если иметь в виду их опыт и компетенцию». Евгения Даутова, планируя построить новый завод «КЗСК-Силикон», вероятно, в том числе рассчитывала использовать высокую компетенцию работников КЗСК в плане производства синтетических каучуков, мастик и всяких герметиков. И благодаря этой компетенции освоить новую узкую нишу, которая могла бы работать и на российскую оборонку, и на другие сегменты. «Вероятнее всего, Шадрин заберет оба завода с большим дисконтом: в 3—4 раза ниже рыночной цены. Как известно, чтобы обосновать большой дисконт и объединение лотов, нужно провести много торгов без результата», — считают источники.