Схватка с кировскими элитами привела казанского экс-мэра Кирова за решетку

Фото: скриншот видео Следственного комитета по Кировской области

Экс-мэра попросят заключить под стражу

В Кировской области накануне вечером задержали Илью Шульгина — бывшего главу администрации Кирова, этим летом назначенного на должность заместителя министра промышленности и торговли Татарстана. Шульгина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с ним по делу проходит также и.о. директора МКУ «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова» Алексей Ишутинов — его уже допросили и отпустили под подписку о невыезде.

По версии следствия, в декабре 2019 года Ишутинов от имени МКУ заключил муниципальный контракт общей стоимостью в 21 млн рублей на поставку 19 видеокамер для контроля за дорожным движением в городе. В процессе приемки выяснилось, что камеры требованиям контракта не соответствуют. «Несмотря на это, по указанию Ильи Шульгина, на тот момент являвшегося главой администрации города Кирова, указанные технические средства были приняты», — сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Шульгина задерживали сотрудники Следкома по Кировской области и регионального управления ФСБ, его уже допросили в качестве подозреваемого. В Следкоме региона сообщили «Реальному времени», что меру пресечения Шульгину изберут в течение двух суток — и следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

Шульгина задерживали сотрудники Следкома по Кировской области и регионального управления ФСБ, его уже допросили в качестве подозреваемого. Фото: скриншот видео Следственного комитета по Кировской области

«Реальное время» выяснило, что Шульгин оставил пост замминистра еще 9 октября в соответствии с распоряжением кабмина. Причины отставки пока не называются. Информация о Шульгине уже пропала с сайта министерства, однако в списке персоналий на официальном сайте Татарстана в качестве замминистра его найти все-таки можно. Официально в министерстве ситуацию еще не прокомментировали.

Злополучный контракт ушел казанской фирме

«Реальное время» также обнаружило упомянутый Следственным комитетом тендер: контракт по нему был заключен 4 декабря 2019 года с фирмой «Универсал-М» и уже официально считается исполненным. Интересно, что фирма эта — казанская, она зарегистрирована в 2017 году в здании на улице Аделя Кутуя и занимается торговлей телекоммуникационным оборудованием. Руководителем и бенефициаром, по данным «СПАРК-Интерфакс», значится некто Артур Сираев, он в фирме единственный сотрудник. Других бизнесов за ним не числится.

В 2019 году компания отчиталась о выручке в 108 млн рублей и чистой прибыли в 7,9 млн рублей. С Кировской областью ее связывает, кажется, только упомянутый тендер — компания работает с госзаказчиками и в других регионах. В 2019 году компания заключила госконтракты на 26 млн рублей, в 2020-м — уже на 90 млн рублей. Самый крупный — с ГКУ «Дагестанавтодор» на установку систем видеоконтроля за 49 млн рублей.

Самый крупный контракт, заключенный в 2020 году, — с ГКУ «Дагестанавтодор» на установку систем видеоконтроля за 49 млн рублей. Фото: dagavtodor.ru

К слову, второй контракт в 2019 году заключен с ГБУ «Региональная транспортная служба Архангельской области» — и сейчас заказчик пытается расторгнуть этот контракт через арбитражный суд.

В компании отказались ответить на вопросы «Реального времени» о ситуации с кировским тендером.

Казанский «варяг» в Кирове

Илья Шульгин — выходец из Казани. Здесь в 1995 году окончил химфак КГУ, в 2001-м получил второе образование по специальности «банковское дело». Здесь же он начинал карьеру в ООО «НПФ «Гектор» и дорос там до замгендиректора по коммерческим вопросам. Позже работал еще в нескольких частных компаниях, в Инвестиционно-венчурном фонде Татарстана, был замгендиректора по развитию Васильевского стекольного завода (ныне обанкротившегося), а также техническим директором башкирского ООО «Салаватский катализаторный завод».

После этого Шульгин продолжил карьеру на госслужбе в Кировской области. Там он занял пост и.о. областного министра строительства и ЖКХ, с апреля 2017 был полноправным министром и и.о. зампреда правительства области. Сити-менеджером Кирова гордума назначила его 31 октября 2017 года, на этой должности он проработал около двух с половиной лет.

На посту сити-менеджера Кирова Шульгина активно атаковали кировские предприниматели, чиновники и активисты. Уставшие от варягов в дотационном регионе и желающие самостоятельно осваивать федеральные дотации кировчане объявили войну команде казанского мэра. Масла в огонь подливало то, что Шульгин «притащил» в город своих людей — в первую очередь коммунальщиков и строителей. Его критиковали местные СМИ, в особенности за вопросы «мусорной реформы», строительства дорог и работу с коммунальным хозяйством. В начале 2020 года губернатор Кировской области, который и «выписал» Шульгина в город, устроил ему разнос за недостаточно качественную работу над нацпроектами в части ремонта дорог на двух улицах Кирова. После этого Шульгин подал в отставку.

Сити-менеджером Кирова гордума назначила Шульгина 31 октября 2017 года, на этой должности он проработал около двух с половиной лет. Фото: kirov.online

Впрочем, в команде Шульгина был несколько иной взгляд на ситуацию. Как рассказывал «Реальному времени» помощник Шульгина (и также выходец из Казани) Марат Чибишев, истиной причиной был конфликт бывшего сити-менеджера с местными элитами и его борьба с коррупционными схемами.

Александр Артемьев, Луиза Игнатьева