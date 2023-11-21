В Татарстане планируют продлить субсидии бизнесменам на закупку зарядок для электромобилей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Минпромторг Татарстана предлагает продлить субсидии для бизнесменов на возмещение части затрат, связанных с закупкой зарядки для электромобилей. Соответствующий документ находится на рассмотрении.

По действующему постановлению, бизнесмены могли рассчитывать на субсидии до 2023 года. Министерство хочет продлить действие документа еще на 12 месяцев — до конца 2024 года.

Помимо закупок предпринимателям будут выделять деньги и на производство зарядки для электромобилей.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Максимальный размер субсидии на закупку оборудования составляет 1,86 млн рублей, а на техприсоединение к сети — 0,9 млн рублей.

В начале июня 2022 года в республике утвердили программу развития зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта. Она будет реализовываться с 2022 по 2024 год. Общий объем ее финансирования — 267,4 млн рублей. Как следует из документа, к 2024 году на территории республики будет не менее 174 объектов зарядной инфраструктуры.

В конце того же месяца власти Татарстана приняли постановление о субсидиях. Выплаты предоставляются из бюджета республики. Участники отбора не должны быть иностранными юридическими лицами или российскими юрлицами, имеющими в уставном капитале долю участия иностранцев.



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Айрат Назипов