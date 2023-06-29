В Минпромторге Татарстана увеличили количество должностей государственной гражданской службы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Министерстве промышленности и торговли Татарстана увеличили количество должностей государственной гражданской службы республики. Решено принято в целях совершенствования деятельности ведомства.

Количество должностей государственной гражданской службы в Минпромторге Татарстана вырастет со 124 до 130. Указ раиса республики Рустама Минниханова вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Кабмину Татарстана поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с увеличением количества должностей государственной гражданской службы. Он также должен принять все необходимые решения для реализации указа раиса республики.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, Министерство промышленности и торговли Татарстан — это исполнительный орган госвласти, который проводит государственную политику в области промышленности и потребительского рынка, по управлению в сфере межрегиональных и внешнеэкономических связей, привлечению иностранных инвестиций. Возглавляет его на сегодняшний день Олег Коробченко.

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Татьяна Демина