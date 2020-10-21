Демарш татарстанского Минпромторга в казанском суде: «Потерпевшим себя министерство не считает»

Дело об аферах с госконтрактами за «Дни качества» дошло до суда, вопреки позиции министра и его команды

Фото: Ирина Плотникова (на фото - Раиля Гильфанова)

Вахитовский райсуд Казани приступил к рассмотрению дела бизнесмена и директора казанского филиала Академии стандартизации, метрологии и сертификации Андрея Яшина. На счету его фирм — два десятка контрактов с Минпромторгом Татарстана объемом в 28 млн рублей. Претензии МВД и гособвинения связаны с двумя контрактами на 3 млн рублей на обучение поставщиков комплектующих для ПАО «КамАЗ» и проведение «Дней качества РТ», однако с обвинением не согласен как Яшин, так и «потерпевший» Минпромторг, передает с заседания суда журналист «Реального времени».

В деле — три адвоката



Будущее дело Андрея Яшина началось почти два года назад — с жалобы вологодских победителей тендера Минпромторга Татарстана. Они упрекали заказчика в навязывании невыполнимых условий после заключения контракта и просили проверить коррупционную составляющую.

Еще через год в здании министерства прошли обыски, а постоянного поставщика задержали. Тогда Вахитовский райсуд Казани избрал для Яшина меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Запрет этот сохраняется до сих пор. Что не мешает обвиняемому возглавлять филиал Академии стандартизации, метрологии и сертификации, руководить некоммерческим партнерством «Поволжский центр качества» (далее НП «ПЦК») и иметь долю в нем, а также оставаться учредителем одноименного ООО и «Международного сертификационного бюро» (МСБ), а кроме того — совладельцем 10% компании «Русский регистр-Приволжье».

К старту своего процесса Яшин заручился поддержкой двух известных адвокатов — Александра Когана и Юрия Некрасова. Среди последних клиентов первого — директор Республиканской ДЮСШ по конному спорту и подполковник УФСКН по РТ, второй защищал турецкого подрядчика «Лукойла» и первого зампредправления «Интехбанка».

К старту своего процесса Яшин (на фото — слева) заручился поддержкой двух известных адвокатов — Александра Когана и Юрия Некрасова. Фото: Ирина Плотникова

С адвокатом на старт процесса пришла и представитель Министерства промышленности и торговли Татарстана, начальник юротдела Раиля Гильфанова. Ее защитник Айдар Сейтумеров в свое время представлял интересы обвиняемой судьи и директора ИК «ТФБ-Финанс».

Минпромторг хочет избавиться от статуса потерпевшего

Попытка защиты удалить СМИ из зала со ссылкой на тесноту зала и заботу о сохранении дистанции затянула старт процесса почти на полчаса. Председательствующий Юрий Арсенюк перенес его в зал побольше.

«Гражданский иск не поддерживаем. Отказываемся от исковых требований в связи с тем, что услуги оказаны в полном объеме и претензий к подрядчику Минпромторг не имеет», — заявила на заседании представитель потерпевшего ведомства Раиля Гильфанова.

— Считает ли Минпромторг себя потерпевшим по данному уголовному делу? — задал вопрос Гильфановой адвокат Сейтумеров.



— Нет. Потерпевшим себя министерство не считает, — четко ответила она.

Впрочем, так просто от полученного статуса потерпевшего не избавиться. Как выяснилось, на старте расследования интересы министерства представлял некто Гатауллин, который дал показания и подписал бумагу о признании гражданским истцом «без согласования» с руководством министерства. Так объясняет его действия нынешний представитель Минпрома в этом деле.

Как выяснило «Реальное время», от признания ущерба министерство отказалось после проведения своего служебного расследования, и эта позиция была доведена до сотрудников МВД Татарстана, но положения потерпевшего и обвиняемого не поменяла. Хотя первая попытка направить дело Яшина в суд в марте 2020-го провалилась. Зампрокурора РТ Юлия Наумова отказалась утверждать обвинительное заключение. Следователи МВД оспорили это решение и получили отказ уже от прокурора республики Илдуса Нафикова.

Когда дело поступило в прокуратуру повторно, обвинение по нему утвердил новый зампрокурора РТ Алексей Заика.

?особвинитель по делу — помощник прокурора Вахитовского района Казани Тимур Аблиев. Фото: Ирина Плотникова

Обвинение подрядчику: двойная оплата труда и безвозмездная помощь КАИ

В деле — два эпизода мошенничества в особо крупном размере под двум государственным контрактам 2013-го и 2018 годов между Министерством и «Международным сертификационным бюро», подконтрольным Яшину, как учредителю.

Первый контракт предусматривал обучение международным стандартам управления работников предприятий автомобильного кластера Татарстана с целью повышения качества и конкурентоспособности компаний. Право оказания этих услуг на электронных торгах выиграло «МСБ», контракт был заключен на сумму 1 млн 323 тысячи рублей. И всю эту сумму Яшин похитил, используя служебное положение и злоупотребляя доверием сотрудников министерства, считает гособвинитель по делу, помощник прокурора Вахитовского района Казани Тимур Аблиев.

По версии обвинения, контракт изначально заключался с целью увода бюджетных средств, а отчетные документы содержали заведомо ложные сведения об исполнении работ. Обвиняемый знал, что на «МСБ» возложены обязанности по обучению контрагентов-поставщиков ПАО «КамАЗ» и инициировал параллельную процедуру договоров между этими поставщиками и своим НП «Поволжский центр качества», — отметил Аблиев. Учеба проходила 20-21 ноября в челнинском IT-парке и темы лекций были идентичны тем, что фигурировали в госконтракте.

Вот только за занятия в IT-парке заплатили сами поставщики комплектующих для «КамАЗа». А затем списки этих обученных международным стандартам по заданию Яшина представили в Минпромторг уже в подтверждение о выполнении контракта «МСБ», там поверили и деньги перечислили, полагает гособвинитель. Таким образом, по версии силовиков, одна и та же работа была оплачена дважды, а договор субподряда между «МСБ» и «ПЦК» был нужен лишь для видимости.

По второму госконтракту из уголовного дела бюджет выплатил 1 млн 696 тысяч рублей в феврале 2019-го. Ущербом по делу признали сумму в 1 млн 399,5 тысяч рублей. По версии обвинения, Яшин знал о грядущем выделении средств на проведение «Дней качества в Татарстане» и подал заявки на аукцион сразу от двух своих фирм «МСБ» и НП «ПЦК». Победила первая (после скандала и расторжения контракта с вологодским поставщиком — ред.), но на «ПЦК» ранее постановлением Кабмина РТ были возложены функции координатора работы по повышению качества.

«В августе 2018-го Яшин, имея доверительные отношения с замминистра промышленности [Ильдаром] Мингалеевым, убедил последнего в содействии на предоставления «МСБ» помещения и мультимедийного оборудования в КНИТУ-КАИ им. Туполева, — озвучил детали обвинения помощник прокурора Аблиев. — Мингалеев, не отказав в просьбе Яшина, дал указание начальнику отдела машиностроительного комплекса о необходимости подготовки письма на имя ректора Гильмутдинова...»

Письмо, по версии обвинения, ушло за подписью и.о. министра Алмаза Хусаинова, и КАИ предоставило конференц-зал и мультимедийное оборудование на безвозмездной основе. В результате реальные затраты подрядчика на проведение «Дней качества» по направлениям «Лучший менеджер по качеству-2018" и «Лучшая научно-исследовательская работа среди студентов и аспирантов вузов-2018" составили всего 296,5 тысяч рублей: 197,5 тысяч в части организации, размещения информации на сайтах, расходов по раздаточному материалу и еще 99 тысяч на питание участников — по договору с комбинатом питания КАИ.

Однако силовики считают, что Яшин сознательно минимизировал реальные расходы, на которые в смете госконтракта были предусмотрены куда большие суммы — на одно питание заложили 426 тысяч. А на аренду помещений с мультимедийным оборудованием вообще 1 млн. А поскольку КАИ предоставило и то, и другое бесплатно, подрядчик неплохо заработал. Причем, в МВД установили, что собственно получатель контракта — «МСБ» вообще ничего не делало, а упомянутые выше расходы на 296,5 тысяч понесло ПК «ПЦК».

Подсудимый бизнесмен, в прошлом работник потерпевшего Минпромторга, вину не признал. Фото: Ирина Плотникова

Яшин: «Обвинение не соответствует действительности»

Подсудимый бизнесмен, в прошлом работник потерпевшего Минпромторга, вину не признал.

— Оглашенное обвинение не соответствует действительности. Более того, в нем содержатся заведомо несуществующие сведения, — пояснил Андрей Яшин суду. — Оставлено без внимания что в 2013 году бюджетные средства не могли быть похищены, так как они были перечислены в качестве оплаты за реально проведенную работу. И, согласно распоряжению Кабинета министров республики, бюджетные средства не должны были покрывать все расходы на проведение обучения, а являлись лишь составной частью всех расходов по реализации пилотного проекта, используя механизм частно-государственного партнерства, то есть механизм софинансирования.

Во время этой краткой речи обвиняемый волновался так, что тряслись руки. По второму эпизоду он заявил четко: «Обвинением не принято во внимание, что госконтракт, а соответственно и вся конкурсная документация не содержали сметы расходов. В связи с чем у меня не было возможности ознакомиться с ней и соответственно ее исполнить».

Также по версии Яшина, помещения КАИ были предоставлены в результате его личных «переговоров с ректором, а не письма от Минпромторга, которое вопреки обвинению не содержало просьбу о безвозмездном предоставлении помещения».

Действительно, заглянув на сайт госзакупок и найдя там техзадание того самого контракта за 2018-й год журналист «Реального времени» не нашла в нем расценок на конкретные виды услуг. Как поясняет адвокат обвиняемого Юрий Некрасов, смету силовики нашли совсем в другом документе — в письме из Минпромторга в Минфин с просьбой о выделении средств на мероприятие, причем, смету ту серьезно урезали, но в конкурсную документацию ее так никто и не включил.

«На предварительном слушании мы просили это дело вернуть в прокуратуру, ведь невозможно его в таком виде рассматривать. Да и недостатки, на которые указывал прокурор РТ так и не устранены — нет бухгалтерской экспертизы, проверки доводов обвиняемого», — говорит Некрасов.

— Так и будем сидеть в процессе, как по делу Серебренникова — спектакля не было, а 10 тысяч человек его посмотрело. Но там хоть обнал был. А здесь?! — добавляет адвокат Александр Коган.



Председательствующий судья Юрий Арсенюк оставил это ходатайство защиты без рассмотрения до финала процесса. В ходе допроса потерпевшей из Минэкономики он поинтересовался — а были ли у компаний Яшина другие госконтракты в 2013-2018 годах? На этот вопрос юрист ведомства обещала ответить чуть позже, сославшись, что работает с июля текущего года и к процессу готовилась по материалам уголовного дела и документам служебного расследования министерства.

Заседание отложили на 30 октября.

Кто стоит за «ПЦК» и дружбой с Минпромторгом

Согласно открытым источникам, за фирмой «МСБ» числятся лишь два госконтракта на 3 млн рублей, что фигурируют в деле Яшина. А вот у НП «ПЦК», начиная с 2011 года, их было аж 17. Общий объем освоенных бюджетных средств — 25 млн рублей.



Самый солидный госзаказ — на 6,5 млн — «ПЦК» выполнял по организации и проведению мероприятий по реализации пилотного проекта по внедрению новой версии международного стандарта IATF 16949 на предприятиях-поставщиках автокомпонентов РТ в 2017 году. Самым урожайным на контракты от одного министерства был 2012-й год — тут и услуги по проведению Дней качества, и организация многоуровневого обучения в области техрегулирования, и сопровождение конкурса на соискание премий правительства РТ в области качества, и та же учеба в рамках повышения качества работы и конкурентоспособности предприятий автомобильного кластера.

Заметим, что в учредителях некоммерческого партнерства «Поволжский центр качества» кроме Яшина и его ООО «Поволжский центр качества» были Агентство по госзаказу РТ и московское АНО «Научно-исследовательский центр CALS-технологий «Прикладная логистика». Последний создан с участием Госкомитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации. К слову, сам «НИЦ «Прикладная логистика» в свое время получил от Минпромторга РФ госзаказы на 230 млн рублей.