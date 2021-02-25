«Индустрия общепита потеряла почти четверть выручки»

Рестораторы и отельеры Татарстана подвели итоги самого тяжелого для отрасли года

Фото: Максим Платонов

В Казани избрали нового президента Ассоциации рестораторов и отельеров, им стал председатель правления организации Зуфар Гаязов. Голосование прошло на отчетной встрече ассоциации, где ведущие участники рынка общепита и гостиничной сферы обсудили прошлогодние итоги и новые задачи. Подробнее — в репортаже «Реального времени».



Новый президент



В работе итоговой коллегии ассоциации приняли участие свыше 100 рестораторов и отельеров, а также бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, замглавы Минпромторга РТ Алексей Савельчев, глава Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова и многие другие.

В ходе встречи был избран новый президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана — им стал Зуфар Гаязов, занимавший ранее должность предправления организации, а его должность перешла Михаилу Шарипову, владельцу кафе «Сказка». Напомним, прежний руководитель ассоциации Ренат Залютдинов скончался в конце января от осложнений на фоне COVID-19.



В ходе встречи был избран новый президент Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана — Зуфар Гаязов

Колоссальное падение выручки



Оборот общественного питания в России в тяжелом пандемийном году составил 1,35 трлн рублей, что на 20,7 млрд меньше, чем в 2019 году. Самым драматичным оказался второй квартал года, когда в стране объявили локдаун. Падение относительно аналогичного периода 2019 года составило практически 50%. Поэтому самыми провальными месяцами оказались апрель, май, июнь.



Больше всего от ковидных ограничений пострадали рестораны полного обслуживания, их выручка упала на 56,3%. Сегмент столовых и кафе самообслуживания просел на 51,2%. Выручка кофеен снизилась на 35,6%, стритфуда на 37,3%. Лучше всего чувствовал себя сегмент фастфуда, так как крупные игроки уже давно используют доставку. И их предложения были наиболее привлекательными для россиян, отметил Зуфар Гаязов.

Фарид Абдулганиев поблагодарил отельеров и рестораторов за работу в непростое время. Он отметил, что далеко не все проблемы пока решены, за прошлый год произошло падение ВРП на 3%: «Одна десятая валового продукта — это много. А 3% — это очень ощутимо. Некоторые отрасли пострадали значительно сильнее. Рестораны, отели, хостелы оказались на передовой».

Фарид Абдулганиев поблагодарил отельеров и рестораторов за работу в непростое время

«Качество посещения Татарстана не пострадало»



Несмотря на коронакризис, в 2020 году были и свои положительные моменты. Например, был проведен международный форум «Деловые партнеры Татарстана», была издана книга по быту, традициям и национальной кулинарии сразу на нескольких языках. Это произошло накануне празднования 100-летия ТАССР. В летнее время строились и работали летние веранды, которые хотя бы немного облегчили участь бизнесменов из сферы общепита. В новогоднюю ночь рестораны и кафе Татарстана работали до 3 часов ночи в отличие от заведений других регионов России.

По словам бизнес-омбудсмена, перед работниками отрасли и местными органами власти стояла задача довести предложения предпринимателей до руководства Роспотребнадзора. Нужно было понять, как работать в период пандемии. Подводя промежуточные итоги, можно сказать, что предложенные решения были верными, отметил он.

Глава Госкомитета по туризму сообщил, что, несмотря на сложные условия работы, не было ни одной серьезной жалобы, касающейся организации питания от туристов: «Никто не жаловался, что по приезде в Казань покушать негде, все закрыто. Качество посещения Татарстана не пострадало».

Дарья Санникова объяснила, что городу нужно делать, чтобы не потерять статус гастрономической столицы

В 2021 году Казань официально стала гастрономической столицей. Дарья Санникова объяснила, почему именно наш город получил этот статус и что нужно делать, чтобы не потерять его:



— В Казани более 2 000 предприятий общественного питания, они все разные. Есть рестораны, фастфуды, кафе. И каждое из них презентует свои особенные блюда разных кухонь тех народов, которые живут в Казани. В нашем городе более 150 национальностей. Новое звание помогло установить нам новую планку. Теперь ответственность перед гостями увеличилась. Это качественный маркетинговый ход, который еще сильнее привлечет туристов в республику. Будут проводиться новые мастер-классы, повышающие уровень квалификации поваров и официантов. Мы будем устраивать новые фудфестивали.

«Мы теряем и цифры, и людей»



Уполномоченный по правам предпринимателей высоко оценил работу Ассоциации: «В чистом виде ресторан я воспринимаю как место для общения, коворкинга. За время пандемии мы поняли, что мир будет меняться. Нужно уметь быстрее перестраивать свой бизнес. Предприниматель мобилен и может быстро принимать решения. Ассоциация хорошо работает как инструмент, который правильно сводит информацию и доводит ее до нас».

Сергей Иванов обратил внимание на то, что в Свияжске и Болгаре вопросы организации питания все еще актуальны

Заместитель министра промышленности и торговли РТ Алексей Савельчев обозначил еще одну важную задачу: «Индустрия общепита потеряла почти четверть выручки. Мы теряем и цифры, и людей. Утраты Ассоциации — это невосполнимая утрата. В этом году мы должны восстановить показатели. Это делается не компьютером, а людьми. Чем больше людей будут посещать и работать в ваших заведениях, тем быстрее восстановится экономика. Хочется, чтобы люди постоянно учились и звание «гастрономическая столица» подтверждалось».

В республике будет создана своя школа рестораторов, рассказали в ассоциации. Здесь будут представлены направления «Сервис», «Маркетинг», «Поварское искусство» и другие. По окончании выпускники получат дипломы. На данный момент лицензия уже получена.

В 2021 году перед Ассоциацией стоят следующие задачи: снять ограничения режима работы кафе и ресторанов, решить вопросы кредитования, продолжить сотрудничество с Госкомитетом по туризму и Минпромторгом РТ.



Сергей Иванов обратил внимание на то, что в Свияжске и Болгаре вопросы организации питания все еще актуальны. Рестораторы договорились рассмотреть варианты и направить в эти города фудтраки и кофемобили.

1 / 34 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов