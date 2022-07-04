Бюджет официальных мероприятий Минпромторга Татарстана вырос в 2,2 раза

Фото: Олег Тихонов (архив)

В этом году на организацию и проведение официальных мероприятий для нужд Министерства промышленности и торговли Татарстана готовы потратить 33 миллиона рублей. Профинансируют их из республиканского бюджета.

Стоит отметить, что по сравнению с 2020 годом бюджет официальных мероприятий Минпромторга Татарстана вырос в 2,2 раза. Два года назад начальная цена контракта на их организацию и проведение составляла ровно 15 миллионов рублей. Победителем тендера стало ООО «Коннект», предложившее 13,9 миллиона.

В документации указано, что услуги по организации и проведению мероприятий исполнитель должен оказывать с момент заключения контракта и по конец этого года. О конкретных сроках и фактическом количестве человек в рамках одного мероприятия татарстанский Минпромторг обязуется уведомлять подрядчика за 10 дней.

Местами проведения мероприятий указаны Россия, США, страны Евросоюза и СНГ. Планируются они также в Китае, Индии и ОАЭ.

Фото: Максим Платонов

Исполнителю потребуется организовать и провести более 100 мероприятий. В их числе десять выставок.

Также планируются 40 мероприятий, в которых примут участие от двух до 20 человек. Каждое из них продлится не менее двух дней. Их проведут в конференц-залах.

Запланированы также 30 мероприятий, участниками которых станут от 21 до 50 человек. Каждое из них займет не менее двух дней.

Кроме того, планируется организовать и провести 20 мероприятий, в которых поучаствуют от 51 до 100 человек. Каждое из них продлится не менее двух дней.

Еще 10 мероприятий рассчитаны на участие не менее 101 и не более 300 человек. Срок проведения одного мероприятия — как минимум три дня.

Также запланированы три мероприятия, в которых должны принять участие от 301 до 500 человек. Срок проведения — не менее трех дней. Для них необходимо подготовить конгрессно-выставочные помещения.

В допандемийный 2019-й на официальные мероприятия Минпромторга Татарстана предусматривалось 110 миллионов рублей. Контракт заключили в итоге на 91 миллион с ОАО «Казанская ярмарка».

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Татьяна Демина