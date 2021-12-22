«Без нее проект умрет»: ушла из жизни «душа» казанского ЦУМа Сания Шехмаметьева

У инициатора и движка реновации старейшего торгового центра Татарстана не выдержало сердце

Как стало известно «Реальному времени», в Казани скончалась совладелица старейшего торгового центра — казанского ЦУМа — Сания Шехмаметьева. Сегодня помощника генерального директора и члена совета директоров АО «Торговый дом «Казанский ЦУМ», которую коллеги называли душой универмага, проводят в последний путь — прощание состоится в мечети «Гадель». Подвело сердце, возможно, сказались переживания из-за остановившейся в связи с пандемией реновацией ТЦ, сетуют в ее окружении.

«Мы все в шоке»



О смерти Сании Шехмаметьевой стало известно вечером в понедельник, источник «Реального времени» сообщил, что все произошло в одночасье — стало плохо с сердцем, «скорая» доставила в больницу, но помочь врачи не смогли.

— Мы все в шоке, весь коллектив, — подтвердил потерю генеральный директор АО «Торговый дом «Казанский ЦУМ» Ильдар Гафаров. — Никто не ожидал такого, все произошло внезапно. Сания Ибрагимовна на здоровье особо не жаловалась, разве что на днях сказала, что чувствует себя не очень хорошо.

Ильдар Гафаров рассказал, что отвечавшая в команде ЦУМа за экономику и финансы Сания Шехмаметьева переживала за начатый по ее инициативе и остановившийся из-за пандемии коронавируса процесс реновации торгового центра:

— Теперь все это придется отложить надолго — до лучших времен.

Сания Шехмаметьева переживала за начатый по ее инициативе и остановившийся из-за пандемии коронавируса процесс реновации торгового центра

Позднее команда ТЦ попросила через редакцию передать близким покойной свои соболезнования:

— Торговый центр «Казанский ЦУМ» с глубокой скорбью сообщает о кончине Сании Ибрагимовны Шехмаметьевой. Сания Ибрагимовна всегда была для нас лидером, вдохновителем и опорой. Выражаем искренние соболезнования семье, — подписался коллектив ЦУМа.

Сегодня в 11:00 в казанской мечети «Гадель» по адресу: Оренбургский проезд, 193, состоится прощание с предпринимательницей.

«Без нее ЦУМ умрет»

— ЦУМ — это Сания Шехмаметьева, без преувеличений! — поделился один из бывших ее коллег. — Без нее проект, думаю, умрет. Она была душой ЦУМа!

Собеседник «Реального времени» на условиях анонимности рассказал детали непростой ситуации, в которую попали предприятие и его «душа». Шехмаметьева остро ощущала необходимость реновации торгового центра, которая позволила бы стереть с его облика как отпечаток «советскости», так и шального рынка 90-х. И на момент, когда была задумана и объявлена «перезагрузка» ЦУМа, имевшая целью увеличить торговые площади и доходность ТЦ, а также изменить саму концепцию «подарочного» магазина, были достигнуты определенные договоренности с банками, так что сложностей с финансированием не ожидалось.

Однако случилась пандемия, и, хотя в декабре 2019 в ЦУМе успели презентовать новую концепцию, которую разработала московская компания Lynks Property Management, воплотить в жизнь ее не успели. Концепция была ориентирована на туристов и сотрудников окружающих ТЦ офисов. На последовавшем вскоре локдауне казанский ЦУМ потерял, по неофициальным данным, свыше 50 млн рублей — деньги, которые должны были пойти на его реконструкцию, просто не пришли.

Хотя в декабре 2019-го в ЦУМе успели презентовать новую концепцию, которую разработала московская компания Lynks Property Management, воплотить в жизнь ее не успели. Фото: Екатерина Аблаева

За 4 года до «перезагрузки», в 2015 году, Сания Шехмаметьева наряду с соучредителями других казанских ТЦ вступила в серьезную схватку с Минземимущества Татарстана и Росреестром. Тогда министерство провело переоценку налога на имущество в отношении 201 торгового центра — его стали начислять исходя из кадастровой стоимости, и больнее всего это ударило по старым ТЦ. ЦУМ, у которого к тому моменту рыночная стоимость (1,11 млрд рублей) из-за амортизации оказалась значительно ниже кадастровой (1,81 млрд), дважды подавал заявление о пересмотре кадастровой стоимости — и со второй попытки добился желаемого снижения налоговой нагрузки.

Слово предпринимателя

— Сания Ибрагимовна была человеком слова, — охарактеризовал ее бывший коллега по ЦУМу. — Она всегда выполняла обещанное, даже в ущерб собственным интересам и сиюминутным интересам бизнеса. К примеру, обещая арендаторам освобождение от арендной платы на период локдауна, она рассчитывала, что все продлится не более месяца или полутора месяцев, но, когда дело затянулось, слово свое назад не забрала. Хотя речь шла уже совсем о других суммах по сравнению с первоначальными. А еще она умела находить выход даже из очень сложных ситуаций. Когда после локдауна начали открываться торговые центры, но действовали ограничения по площади, она сидела с коллективом, придумывала, как использовать много входов, которые есть в ЦУМЕ, считала площади — и ЦУМ в результате открылся раньше других ТЦ!

О твердом слове и жестком, но справедливом характере Шехмаметьевой вспомнил в первую очередь и бывший работник республиканского Министерства торговли Рустем Хабибуллин:

— Она работала в министерстве на рубеже двухтысячных, но потом ушла в ЦУМ. Фактически ее перевели туда. И это пошло ЦУМУ на пользу, она была достаточно суровым руководителем, требовала много, но в проблемах, с которыми к ней шли люди, разбиралась досконально и действовала исключительно справедливо. Много и серьезно занималась проблемами насыщения потребительского рынка. Я знаю, что ее очень ценил наш экс-министр торговли Хафиз Салихов. ЦУМ он всегда ставил в пример как образцовое предприятие.

Шехмаметьева остро ощущала необходимость реновации торгового центра, которая позволила бы стереть с его облика как отпечаток «советскости», так и шального рынка 90-х. Фото: Екатерина Аблаева

Что будет с концепцией развития?

В 2020 году владельцы ЦУМа впервые за всю его постсоветскую историю отошли от привычной формы прямого управления и заключили договор с московской УК Lynks Property Management, под управлением которой в Казани уже работал к тому времени ТЦ «Южный», и которая годом ранее разрабатывала концепцию реновации ЦУМа.

Сегодня растерянность из-за смерти Сании Шехмаметьевой испытывают не только в руководстве акционерного общества. Управляющий ЦУМа от Lynks Property Management Оксана Мысова решительно отказалась от комментариев «Реальному времени», в том числе — и о перспективах ЦУМа на будущее.

«Реновацию надо продолжать»

— Я не очень хорошо ее знала, мало что могу сказать, но я считаю, что у других совладельцев ЦУМа просто нет другого пути, кроме как продолжить реновацию торгового комплекса, — высказалась о Сание Шехмаметьевой директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова. — Если они не будут этого делать — это будет равнозначно смерти торгового центра.

Согласен с коллегой и гендиректор «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров:

— Конечно, нужно продолжать реновацию. ЦУМ в том формате, в котором он был, потерял свою актуальность. Это же был задел Советского Союза, просто его подмарафетили, ремонт сделали, фасад обновили, но по большому счету он остался тем же ЦУМом. Поэтому я считаю, вектор на реконцепцию, который взяли владельцы ТЦ, правильный. Нужно только найти свою нишу. Потому что пока комплекс вызывает лишь две ассоциации: «Бахетле» и сувениры. Продолжится ли теперь реконцепция — вопрос. Много было случаев, когда со смертью партнера планы сворачивали. Яркий пример — «Ханский двор», у них должен был быть большой проект, но, когда Ирек Миннахметов умер, все встало. Хорошо, чтобы здесь этого не произошло. Потому что локация и парковка у этого торгового центра шикарные, нужна только реновация.

— Реновация — это же большие деньги, были ли ее личные инвестиции в проекте или нет, не знаю, — рассуждает гендиректор АН «Мегалит» Адель Хасбиулин. — В жизни по-разному происходит. Бывает, что бизнес рушится из-за того, что наследники имеют разные точки зрения. Управляющему нужно собрать всех, показать свою программу и найти согласие с ними. Либо всем вместе продать этот бизнес, и тогда уже другие люди будут развивать ЦУМ. Так что здесь все от наследников зависит. Если будут как лебедь, рак и щука, то может вообще ничего не получиться. Если удастся прийти к единому мнению, это может быть обоюдно выгодно.



«Я считаю, что у других совладельцев ЦУМа просто нет другого пути, кроме как продолжить реновацию торгового комплекса», — говорит Анастасия Гизатова

Прежние фирмы и сегодняшние убытки

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», Сания Шехмаметьева до настоящего времени входила в состав совета директоров АО «Торговый дом «Казанский ЦУМ»: с 2008 года — как замгендиректора ныне не действующего АО «ЦентрУМ», а с 2015 года — как помощник генерального директора АО «ЦУМ» по экономическим вопросам.

Совладельцами АО «Торговый дом «Казанский ЦУМ» являются две компании — АО «Центрум» и ООО «Спутник» — дочернее предприятие «Центрума». Контрольный пакет «Центрума» с 2016 года принадлежит Анвару Алишеву.

До 2008—2014 годов Сания Шехмаметьева была вместе с Анваром Алишевым совладелицей ряда мелких компаний, базировавшихся в ЦУМе — таких, как ООО «Атлас», ООО «Культтовары-С», ООО «Союз С-2», ООО «Торг16», ООО «Продукты-Ц», ООО «Свет-Ц», ООО «Союз С-1» и так далее — большинство из них уже не действуют, остальные реорганизованы и «влились» в АО «ЦентрУМ».

По данным «СПАРК», по сравнению с «хлебными» 2017 и 2018 годами, в 2020-м выручка АО «Торговый центр «Казанский ЦУМ» упала более, чем на 50% — с 188,8 млн рублей в 2017 году до 100,4 млн в 2020-м. Выручка по итогам II квартала 2021 года составила 68,2 млн. Чистая прибыль ЦУМа в 2017 году — почти 39,3 млн, но в 2019-м она упала вдвое. А 2020-й ТЦ впервые завершил с убытком в 16 млн рублей. На конец II квартала 2021 года предприятие оставалось убыточным (-4,8 млн).