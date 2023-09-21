В Татарстане расширят сеть зарядных станций для электромобилей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане планируют расширить сеть зарядных станций для электрокаров. К следующему году их количество должно достичь как минимум 200, сообщил заместитель министра промышленности и торговли республики Марат Минибаев на Международном форуме Kazan Digital Week 2023.

— В 2023 году мы хотим сделать акцент на федеральные и региональные дороги, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение электромобилей по всей территории Татарстана. Зарядные станции планируем ставить преимущественно на АЗС, — сказал он на сессии «Развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры в городе будущего».

Марат Минибаев напомнил, что на сегодняшний день на территории Татарстана установлено около 180 зарядных станций для электрокаров. Зарегистрирован в регионе 451 электромобиль, сообщает пресс-служба Минпромторга республики.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Госсовет Татарстана на 47-м заседании принял закон о налоговых льготах для владельцев электромобилей. С 1 января 2024 года до 31 декабря 2028 года включительно в республике освободят от уплаты транспортного налога владельцев транспорта, оснащенного только электрическими двигателями. С 1 января 2029 года до 31 декабря 2030 года им предоставят льготу в размере 50% от налоговых ставок.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина