Новости экономики

12:34 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Госсовет Татарстана дополнил Стратегию-2030 положениями о развитии ТЭК

12:26, 11.07.2019
Госсовет Татарстана дополнил Стратегию-2030 положениями о развитии ТЭК
Фото: Инна Серова

Госсовет Татарстана одобрил изменения в Стратегии социально-экономического развития РТ до 2030 года. В него внесены положения о развитии топливно-энергетического комплекса.

О причинах, которыми продиктованы изменения, депутатам доложил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, передает корреспондент «Реального времени».

Каримов, в частности, подчеркнул необходимость актуализации Стратегии с учетом того, что в РТ были уточнены данные о запасах газоуглеродного сырья и было запланировано к 2030 году увеличить переработку нефти в республике до 24 млн тонн — 60% от всего добываемого объема.

Ранее «Реальное время» писало о том, что Татарстану предложили новые методы переработки сверхвязкой нефти.

ЭкономикаОбществоВластьБизнес Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров