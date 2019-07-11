Госсовет Татарстана дополнил Стратегию-2030 положениями о развитии ТЭК

Фото: Инна Серова

Госсовет Татарстана одобрил изменения в Стратегии социально-экономического развития РТ до 2030 года. В него внесены положения о развитии топливно-энергетического комплекса.



О причинах, которыми продиктованы изменения, депутатам доложил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, передает корреспондент «Реального времени».

Каримов, в частности, подчеркнул необходимость актуализации Стратегии с учетом того, что в РТ были уточнены данные о запасах газоуглеродного сырья и было запланировано к 2030 году увеличить переработку нефти в республике до 24 млн тонн — 60% от всего добываемого объема.

Ранее «Реальное время» писало о том, что Татарстану предложили новые методы переработки сверхвязкой нефти.