Минниханов подписал указ о назначении Олега Коробченко министром промышленности и торговли Татарстана

Олег Коробченко официально назначен вице-премьером Татарстана — министром промышленности и торговли республики. Указ подписал президент региона Рустам Минниханов.

Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил на согласование кандидатуру Олега Коробченко на пост заместителя премьер-министра республики — министра промышленности и торговли. Депутаты Государственного совета региона утвердили ее единогласно и без прений.



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— Когда мне позвонили в 6.30 утра с приглашением стать министром промышленности, я подумал, что это розыгрыш. Но когда сказали по-русски, что надо идти, я поверил, — рассказал Олег Коробченко.



Напомним, Олега Коробченко назначили исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли республики 30 мая этого года. До этого последние три года он был депутатом Госсовета региона, работая в Комитете по экономике, инвестициям и предпринимательству. Возглавляет челнинское ООО «Кориб».



Олег Коробченко сменил на посту министра промышленности и торговли Татарстана Альберта Каримова, которого в мае назначили замглавы Минпромторга России. На тот момент, как заявили в федеральном ведомстве, он уже приступил к исполнению новых полномочий.



Каримов занимал пост заместителя премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли республики с 23 декабря 2015 года. В Минпромторге России он курирует развитие автопрома и сельхозмашиностроения.



Татьяна Демина