Минниханов подписал указ о назначении Олега Коробченко министром промышленности и торговли Татарстана
Олег Коробченко официально назначен вице-премьером Татарстана — министром промышленности и торговли республики. Указ подписал президент региона Рустам Минниханов.
Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин представил на согласование кандидатуру Олега Коробченко на пост заместителя премьер-министра республики — министра промышленности и торговли. Депутаты Государственного совета региона утвердили ее единогласно и без прений.
— Когда мне позвонили в 6.30 утра с приглашением стать министром промышленности, я подумал, что это розыгрыш. Но когда сказали по-русски, что надо идти, я поверил, — рассказал Олег Коробченко.
Напомним, Олега Коробченко назначили исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли республики 30 мая этого года. До этого последние три года он был депутатом Госсовета региона, работая в Комитете по экономике, инвестициям и предпринимательству. Возглавляет челнинское ООО «Кориб».
Олег Коробченко сменил на посту министра промышленности и торговли Татарстана Альберта Каримова, которого в мае назначили замглавы Минпромторга России. На тот момент, как заявили в федеральном ведомстве, он уже приступил к исполнению новых полномочий.
Каримов занимал пост заместителя премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли республики с 23 декабря 2015 года. В Минпромторге России он курирует развитие автопрома и сельхозмашиностроения.
Справка
Олег Коробченко родился 12 мая 1977 года. В 2011 году окончил Институт экономики, управления и права, по специальности «финансы и кредит». В 2015-м окончил Высшую школу корпоративного управления РАНХ и ГС при президенте России.
С 2004 года — генеральный директор ООО «Кориб», в 2010—2019 годах — депутат городского совета Челнов. С сентября 2019-го — депутат государственного совета Татарстана шестого созыва. Награжден благодарственным письмом мэра Челнов (2012, 2013).
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