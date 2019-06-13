Россия навеселе: цены на алкоголь выросли вместе с продажами

В I квартале реализовано на полмиллиона декалитров крепких напитков больше, чем годом ранее

Фото: Олег Тихонов

Несмотря на рост акцизов и рост цен на импортный алкоголь и высокую цену на водку, в новом году пить ее меньше не стали, а крепкого алкоголя в I квартале 2019 года было куплено на полмиллиона дал больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выросли продажи водки и у шести крупнейших ее потребителей — от Москвы до Татарстана (на них приходится более трети алкогольного рынка). При этом больше употреблять стали не только в регионах Севера, но и в самом непьющем регионе РФ — Чечне. Хорошо идут дела и у «Татспиртпрома», где рапортуют о росте спроса на водку на 8% и росте продаж крепкого алкоголя на 11%. Самыми «пьющими» регионами ПФО стали Кировская область и Удмуртия.

Что произошло на рынке: внедрение ЕГАИС, минимальная розничная цена на водку, рост акцизов и цен на импортный алкоголь

Как мы уже писали в нашем обзорном материале о продажах и потреблении крепкого алкоголя (крепче 9% — вино, водка, виски и проч.) в России за 2018 год, реализация его выросла на 9% — несмотря на рост акцизов. Статистика, впрочем, противоречива. Согласно данным американской компании Nielsen Media Research, в прошлом году вырос объем продаж алкоголя в целом, за исключением водки — но лишь на 5% (а в ценовом выражении — на 4,6%). Получается, все-таки еще 4% роста продаж дал «любимый российский напиток» — в чем все-таки главные причины роста потребления водки, остается только гадать: усиление контроля (ЕГАИС) или же рост алкоголизма. Все та же американская компания утверждает, что из-за высокой цены доля потребления алкоголя в денежном выражении в 2018 году все-таки снизилась с 20,2 до 20%.

Основной причиной роста продаж сами власти назвали внедрение ЕГАИС — хотя доля контрафакта на рынке, по разным данным, по-прежнему составляла от 30 до 70%. Доля алкогольных продаж крупнейших регионов-потребителей снизилась, но в Татарстане условной «водки» было продано больше, чем в 20 других регионах РФ. Главным образом, благодаря «Татспиртпрому» же РТ вошел в тройку самых пьющих регионов ПФО. Любопытно, что рост продаж произошел на фоне роста акцизов на крепкий алкоголь, достигших сегодня 523 рублей за литр. На крепкий алкоголь установлены и минимальные розничные цены (МРЦ), призванные бороться с контрафакатным алкоголем — сейчас МРЦ на водку составляет 215 рублей за поллитра. Но в минфине РФ уже заговорили о планах ввести МРЦ на любой алкоголь вообще, а в минздраве РФ считают, что оптимальная стоимость для потребителя поллитровой бутылки водки должна составлять не менее 300 рублей — и этого нужно достигать за счет дальнейшего увеличения акцизов.

В первом квартале случился еще и «сбой». После начала введения ЕГАИС 3.0, которая должна перевести алкогольный рынок на поштучный учет продукции (отслеживание движения каждой единицы алкоголя от момента производства или ввоза до продажи конечному потребителю или другого выбытия, например, списания; система позволит узнать, где находится каждая учтенная бутылка и была ли она продана), ужесточившегося контроля и штрафов начали приостанавливать лицензию на продажу алкоголя. Ретейлеры в марте 2019 года забили в набат, предупредив о возможном дефиците крепкого алкоголя. Одновременно в 2019 году российские импортеры повысили цены на алкоголь на 20% — из-за роста НДС, введения с I квартала помарочного учета, роста расценок на логистику.

Основной причиной роста продаж власти назвали внедрение ЕГАИС — хотя доля контрафакта на рынке, по разным данным, по-прежнему составляла от 30 до 70%. Фото merkata.ru

Несмотря на рост цен, водки пить меньше не стали, продажи крепкого алкоголя выросли

Несмотря на всю эту турбулентность, впрочем, согласно тем же данным ЕГАИС, продажи алкоголя на одного человека в России в I квартале 2019 года выросли. Так, по итогам всего прошлого года было продано 100 млн декалитров или 1 млрд литров — 68 литров крепкого алкоголя в среднем на жителя страны. Из них на I квартал 2018 года с его новогодними каникулами с алкогольным угаром пришлось 23,6 млн декалитров или 1,61 декалитра на одного покупателя (16 литров). За I квартал 2019 года уже продано на 500 тыс. декалитров крепкого алкоголя больше (102%) — 24,1 млн, или 16,4 литра «водки» на человека.

На шесть регионов РФ — от Москвы до Татарстана — пришлось более трети купленной водки

Пятерка крупнейших потребителей крепкого алкоголя осталась неизменной: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Свердловская область. Следом идет Башкортостан. Отметим, что из регионов первой десятки по реализации крепкого алкоголя только в одном — Москве — пить стали чуть меньше: куплено было на 0,4% меньше водки в I квартале 2019 года, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ) — 2,26 млн декалитров (9,4% всего рынка). В Московской области объем реализации вырос на 2,8%, составив 2,1 млн декалитров (8,8% рынка), в Питере — на 3%, до 1,1 млн декалитров (4,5%). В Татарстане, Башкортостане и Свердловской области объемы выросли в рамках статистической погрешности, составив соответственно 831,8 тыс. декалитров (3,4% рынка), 785,6 тыс. (3,2% рынка) и 694,4 тыс. декалитров (2,8% рынка). На шесть перечисленных нами регионов приходится более трети всей реализации крепкого алкоголя (32,4%).

Объемы реализации крепкого алкоголя далеко не всегда коррелируют с численностью населения

Нельзя сказать, что объемы реализации «водки» выше в регионах с большей численностью населения. Так, в Татарстане живет 3,89 млн человек, в РБ — 4 млн. Но, например, в Тюменской области проживает 3,7 млн человек, а она лишь на 28-м месте (233,5 тыс. декалитров) и входит в топ-10 самых «трезвых» регионов страны, уступая только кавказским субъектам РФ. В Ростовской — 4,2 млн человек, но она на 18-м месте (372,8 тыс. декалитров) и тоже входит в топ-10 самых непьющих регионов России. Краснодарский край — третий по численности населения регион РФ, но пьют там куда меньше, чем в Татарстане: в I квартале реализовано было 630,5 тыс. декалитров крепкого алкоголя.

Нельзя сказать, что объемы реализации «водки» выше в регионах с большей численностью населения. Фото Олега Тихонова

Самый непьющий регион — Чечня — в этом году решил-таки налечь на крепкий алкоголь

Интересно, что если по итогам прошлого года самым «непьющим» регионом стала Чечня, где объемы реализации крепкого алкоголя упали на 30%, составив всего 9,3 тыс. декалитров за весь 2018 год, то в I квартале нового года чеченцы прилично налегли на водку и коньяки: реализовано было 3,35 тыс. декалитров алкоголя, что в 2,4 раза больше, чем за АППГ. Фактически за один квартал чеченцы купили треть ежегодной «нормы». В 1,2 раза выросли продажи крепкого алкоголя в Хакасии (до 54 тыс. декалитров) и Ульяновской области (до 160 тыс. декалитров).

Пить стали больше и в одном из беднейших регионов РФ, Дагестане, где реализация алкоголя выросла на 16% до 71,5 тыс. декалитров. Из-за резкого роста потребления алкоголя, никак не коррелирующего с ростом населения (в Хакасии и Ульяновской области, например, численность населения в I квартале снизилась на 0,3—0,2%), среднестатистический житель этих регионов стал потреблять больше. В Чечне на одного жителя пришлось уже не 0,01 литра, а 0,02, в Хакасии потребление алкоголя выросло с 0,8 до 1 литра на человека, в Ульяновской области — с 1 до 1,3 литра.

Напротив, резко упала реализация крепкого алкоголя в Кабардино-Балкарии, где объем купленного в первом квартале алкоголя оказался на 14% меньше, чем годом ранее, в Ингушетии (-5%), Ненецком АО (-4%). Из регионов ПФО в число 16 регионов РФ, где водку стали пить меньше (в остальных объем реализации вырос), вошла только Мордовия — полубанкротный регион, бюджет которого находится во внешнем управлении у Минфина РФ: здесь продажи водки упали на 3%, составив 51,6 тыс. декалитров.

Несмотря на резкий рост водочной реализации, Чечню по-прежнему можно считать самым «непьющим» регионом России. На втором месте Ингушетия, на третьем Северная Осетия. Вообще, среди десяти регионов-«трезвенников» большая часть находится на Северном Кавказе, на территории с преимущественно строгой верностью мусульманским традициям и законам.

Крупнейшая алкокомпания РТ и РФ, «Татспиртпром», в I квартале 2019 года произвела 2,14 млн дал алкоголя, что на 8% больше, чем за АППГ. Фото Максима Платонова

Как «Татспиртпром» «заливает водкой» не только Татарстан, но и другие регионы страны

Хотя Татарстан и входит в топ-5 регионов с самой большой реализации крепкого алкоголя, по итогам I квартала этого года здесь пить больше, собственно, не стали: как в прошлом, так и в этом году на одного жителя Татарстана пришлось 2,1 литра купленной водки — это лишь 23-е место по РФ.

Добавим, что согласно данным Министерства промышленности и торговли РТ, крупными и средними производителями алкогольных и пивоваренных напитков Татарстана в I квартале этого года было произведено продукции на 4,8 млрд рублей при индексе промышленного производства 99%. Производство спирта выросло на 14%, водки — на 7% (производство пива, продажи которого не учитывает ЕГАИС, как раз снизилось в РТ на 6%).

Крупнейшая алкокомпания РТ и РФ, «Татспиртпром», в I квартале 2019 года произвела 2,14 млн дал алкоголя, что на 8% больше, чем за АППГ. По данным самой компании, за четыре месяца этого года реализация алкоголя выросла на 11% до 1,35 млн дал, при этом наибольший рост продаж — в 2,5 раза — наблюдался у коньяков и ликероводочной продукции (на 41%). Но и спрос на водку вырос на 8%.

Отметим, что, учитывая разницу между купленным крепким алкоголем в РТ и объемом произведенного «Татспиртпромом», большую часть своей алкогольной продукции компания реализует в другие регионы. Так, напомним, за весь 2018 год «Татспиртпром» произвел 9,7 млн дал алкоголя и реализовал 8,10 млн дал водки. Тогда как в РТ за тот же год было куплено лишь 3,5 млн дал крепкого алкоголя. А на 2,1 млн дал алкоголя «Татспиртпрома» в первом квартале пришлось лишь 831,8 тыс. декалитров реализованной «водки».

Самые «пьющие» регионы ПФО: Кировская область и Удмуртия

Самые «пьющие» регионы ПФО — Кировская область и Удмуртская республика. В Кирове реализация крепкого алкоголя с января по март выросла на 3% до 294 тыс. декалитров, это 2,3 литра водки на одного жителя региона. В Удмуртии объем реализации вырос на 2%, составив 362 тыс. декалитров (или 2,4 литра водки на человека). Интересно, что в число самых пьющих регионов входит и богатая Московская область, здесь на одного жителя в первом квартале пришлось почти 3 литра водки.

Впрочем, в списке самых «употребляющих» субъектов РФ в основном регионы с холодным климатом: Магадан (3,7 литра водки на одного жителя), Сахалин (3,6 литра), Коми (3,4 литра), Карелия (3,2 литра), Ненецкий (3,1 литра) и Чукотский АО (3 литра), Мурманская область, Камчатка и Хабаровский край — 2,8—2,9 литра водки было куплено в среднем одним жителем последних трех регионов в первом квартале этого года.

Реализация алкогольной продукции в регионах РФ в I квартале 2019 года

Место субъекта по продажам на человека в

I кв. 2019 г. Место субъекта по совокупным продажам в I кв. 2018 г. Место субъекта по совокупным продажам в I кв. 2019 г. Регион I кв. 2019 года I кв. 2018 года Литров на человека

за I кв. 2019 г. Литров на человека

за I кв. 2018 г. Доля в I кв. 2019 г. Доля в I кв. 2018 г. Численность постоянного населения

на 1 января 2019 г. Численность постоянного населения

в среднем за 2018 г. 38 1 1 г. Москва 2 267 907,78 2 276 312,31 1,8 1,8 9,41% 9,65% 12 615 279 12 560 873 11 2 2 Московская область 2 132 550,09 2 074 313,63 2,8 2,7 8,85% 8,80% 7 599 647 7 551 516 28 3 3 г. Санкт-Петербург 1 101 276,38 1 066 601,65 2,0 2,0 4,57% 4,52% 5 383 890 5 367 912 23 4 4 Республика Татарстан 831 788,51 831 223,62 2,1 2,1 3,45% 3,53% 3 898 628 3 896 456 37 5 5 Свердловская область 785 630,73 784 026,15 1,8 1,8 3,26% 3,33% 4 315 699 4 320 477 39 6 6 Республика Башкортостан 694 434,32 689 852,15 1,7 1,7 2,88% 2,93% 4 051 005 4 057 149 64 7 7 Краснодарский край 630 532,71 609 173,54 1,1 1,1 2,62% 2,58% 5 648 235 5 625 827 36 8 8 Нижегородская область 588 515,36 580 367,38 1,8 1,8 2,44% 2,46% 3 214 623 3 224 687 47 9 9 Челябинская область 499 370,32 488 935,86 1,4 1,4 2,07% 2,07% 3 475 753 3 484 395 34 10 10 Пермский край 489 011,10 482 284,10 1,9 1,8 2,03% 2,05% 2 610 800 2 616 961 14 11 11 Ленинградская область 469 816,39 437 536,85 2,5 2,4 1,95% 1,86% 1 847 867 1 830 841 51 13 12 Самарская область 442 378,22 420 990,44 1,4 1,3 1,84% 1,79% 3 183 038 3 188 276 43 12 13 Кемеровская область 428 423,53 422 838,06 1,6 1,6 1,78% 1,79% 2 674 256 2 684 566 22 14 14 Приморский край 415 145,92 406 425,47 2,2 2,1 1,72% 1,72% 1 902 718 1 907 877 48 16 15 Красноярский край 412 373,34 384 612,48 1,4 1,3 1,71% 1,63% 2 874 026 2 875 261 41 15 16 Иркутская область 404 321,40 395 439,80 1,7 1,6 1,68% 1,68% 2 397 763 2 400 979 9 17 17 Хабаровский край 375 536,92 373 865,61 2,8 2,8 1,56% 1,59% 1 321 473 1 324 887 76 18 18 Ростовская область 372 850,94 369 695,50 0,9 0,9 1,55% 1,57% 4 202 320 4 211 386 15 19 19 Удмуртская Республика 362 019,39 355 358,06 2,4 2,4 1,50% 1,51% 1 507 390 1 510 217 60 21 20 Новосибирская область 352 583,94 344 962,00 1,3 1,2 1,46% 1,46% 2 793 384 2 791 116 27 20 21 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 345 977,85 350 666,09 2,1 2,1 1,44% 1,49% 1 663 795 1 659 435 10 22 22 Вологодская область 327 844,95 319 307,98 2,8 2,7 1,36% 1,35% 1 167 713 1 172 201 12 23 23 Архангельская область 313 799,73 315 123,76 2,7 2,7 1,30% 1,34% 1 144 119 1 149 574 57 26 24 Воронежская область 306 444,88 292 729,86 1,3 1,3 1,27% 1,24% 2 327 821 2 330 795 17 25 25 Ярославская область 298 720,68 298 220,76 2,4 2,4 1,24% 1,26% 1 259 612 1 262 648 18 24 26 Кировская область 294 013,70 300 074,62 2,3 2,3 1,22% 1,27% 1 272 109 1 277 673 25 28 27 Владимирская область 285 462,23 283 240,89 2,1 2,1 1,18% 1,20% 1 365 805 1 372 071 19 29 28 Тверская область 285 321,55 276 703,24 2,2 2,2 1,18% 1,17% 1 269 636 1 276 754 3 27 29 Республика Коми 283 171,47 286 233,30 3,4 3,4 1,17% 1,21% 830 235 835 554 52 31 30 Республика Крым 263 288,35 248 525,73 1,4 1,3 1,09% 1,05% 1 911 818 1 912 775 68 30 31 Волгоградская область 258 848,70 253 579,64 1,0 1,0 1,07% 1,08% 2 507 509 2 514 392 65 32 32 Алтайский край 258 113,01 241 808,10 1,1 1,0 1,07% 1,03% 2 332 813 2 341 447 29 33 33 Чувашская Республика 243 748,90 232 814,76 2,0 1,9 1,01% 0,99% 1 223 395 1 227 256 78 34 34 Тюменская область 233 492,40 229 145,63 0,6 0,6 0,97% 0,97% 3 723 969 3 708 185 61 35 35 Оренбургская область 230 743,55 221 311,43 1,2 1,1 0,96% 0,94% 1 963 007 1 970 364 74 38 36 Саратовская область 228 261,03 211 536,42 0,9 0,9 0,95% 0,90% 2 440 815 2 451 882 45 36 37 Тульская область 226 368,01 220 959,17 1,5 1,5 0,94% 0,94% 1 478 818 1 485 337 7 37 38 Мурманская область 215 791,56 213 389,46 2,9 2,8 0,90% 0,90% 748 056 750 807 26 39 39 Калужская область 210 629,06 203 472,87 2,1 2,0 0,87% 0,86% 1 009 380 1 010 768 77 41 40 Ставропольский край 198 133,10 189 135,79 0,7 0,7 0,82% 0,80% 2 795 243 2 797 958 4 40 41 Республика Карелия 195 196,23 194 212,01 3,2 3,1 0,81% 0,82% 618 056 620 270 72 43 42 Омская область 194 606,92 186 206,58 1,0 1,0 0,81% 0,79% 1 944 195 1 952 138 33 42 43 Ивановская область 189 026,89 186 505,72 1,9 1,8 0,78% 0,79% 1 004 180 1 009 413 31 44 44 Смоленская область 185 418,26 184 008,88 2,0 1,9 0,77% 0,78% 942 363 945 856 53 46 45 Пензенская область 180 879,22 175 104,73 1,4 1,3 0,75% 0,74% 1 318 103 1 324 879 2 47 46 Сахалинская область 177 790,46 172 893,90 3,6 3,5 0,74% 0,73% 489 638 489 910 35 45 47 Республика Саха (Якутия) 177 069,08 183 334,79 1,8 1,9 0,73% 0,78% 967 009 965 669 50 48 48 Брянская область 170 197,91 169 539,47 1,4 1,4 0,71% 0,72% 1 200 187 1 205 584 42 49 49 Республика Бурятия 163 527,45 167 598,06 1,7 1,7 0,68% 0,71% 983 273 983 892 46 50 50 Рязанская область 163 482,27 162 650,92 1,5 1,5 0,68% 0,69% 1 114 137 1 117 805 59 59 51 Ульяновская область 159 618,62 129 643,43 1,3 1,0 0,66% 0,55% 1 238 416 1 242 517 32 55 52 Амурская область 153 598,98 141 061,28 1,9 1,8 0,64% 0,60% 793 194 795 809 49 52 53 Томская область 153 243,70 152 238,30 1,4 1,4 0,64% 0,65% 1 077 442 1 077 861 56 51 54 Липецкая область 153 203,34 152 529,21 1,3 1,3 0,64% 0,65% 1 144 035 1 147 118 73 53 55 Белгородская область 152 716,17 151 611,85 1,0 1,0 0,63% 0,64% 1 547 418 1 548 647 54 58 56 Забайкальский край 145 860,67 131 127,75 1,4 1,2 0,61% 0,56% 1 065 785 1 069 296 21 54 57 Костромская область 140 497,50 142 248,94 2,2 2,2 0,58% 0,60% 637 267 640 296 13 56 58 Ямало-Ненецкий автономный округ 139 195,09 139 790,95 2,6 2,6 0,58% 0,59% 541 479 540 013 55 64 59 Калининградская область 135 039,61 115 098,11 1,3 1,2 0,56% 0,49% 1 002 187 998 393 30 57 60 Республика Марий Эл 134 229,15 131 151,69 2,0 1,9 0,56% 0,56% 680 380 681 357 62 60 61 Курская область 129 719,87 125 438,40 1,2 1,1 0,54% 0,53% 1 107 041 1 111 139 24 61 62 Новгородская область 127 881,83 125 355,49 2,1 2,1 0,53% 0,53% 600 296 603 386 44 62 63 Республика Мордовия 121 859,53 125 226,65 1,5 1,6 0,51% 0,53% 795 504 800 280 63 63 64 Астраханская область 118 193,85 116 183,61 1,2 1,1 0,49% 0,49% 1 014 065 1 015 790 40 65 65 Псковская область 107 701,65 104 938,30 1,7 1,7 0,45% 0,45% 629 651 633 099 67 66 66 Тамбовская область 105 287,48 102 098,27 1,0 1,0 0,44% 0,43% 1 015 966 1 024 759 20 68 67 город федерального значения Севастополь 98 410,95 94 630,38 2,2 2,2 0,41% 0,40% 443 212 439 941 58 67 68 Орловская область 96 661,49 94 675,00 1,3 1,3 0,40% 0,40% 739 467 743 357 8 69 69 Камчатский край 90 059,12 89 674,02 2,9 2,8 0,37% 0,38% 314 723 315 140 71 70 70 Курганская область 83 606,73 84 125,96 1,0 1,0 0,35% 0,36% 834 701 840 119 81 71 71 Республика Дагестан 71 540,89 61 500,32 0,2 0,2 0,30% 0,26% 3 086 126 3 075 006 70 73 72 Республика Хакасия 53 906,41 42 136,39 1,0 0,8 0,22% 0,18% 536 167 536 840 1 72 73 Магаданская область 51 633,81 52 275,79 3,7 3,7 0,21% 0,22% 141 234 142 663 75 74 74 Республика Адыгея 42 449,26 41 751,01 0,9 0,9 0,18% 0,18% 454 744 454 060 16 75 75 Еврейская автономная область 38 233,82 37 665,13 2,4 2,3 0,16% 0,16% 159 913 160 964 69 76 76 Республика Калмыкия 27 438,17 24 744,53 1,0 0,9 0,11% 0,10% 272 647 274 030 66 77 77 Республика Алтай 23 432,46 20 959,99 1,1 1,0 0,10% 0,09% 218 866 218 465 6 79 78 Чукотский автономный округ 15 073,92 14 383,82 3,0 2,9 0,06% 0,06% 49 663 49 505 82 78 79 Кабардино-Балкарская Республика 14 012,27 16 126,05 0,2 0,2 0,06% 0,07% 866 219 866 023 5 80 80 Ненецкий автономный округ 13 651,10 14 137,35 3,1 3,2 0,06% 0,06% 43 829 43 913 80 81 81 Карачаево-Черкесская Республика 13 497,59 13 755,50 0,3 0,3 0,06% 0,06% 465 563 465 934 79 82 82 Республика Тыва 12 973,57 12 858,40 0,4 0,4 0,05% 0,05% 324 423 323 073 83 83 83 Республика Северная Осетия - Алания 8 340,09 7 845,83 0,1 0,1 0,03% 0,03% 699 253 700 509 84 84 84 Республика Ингушетия 3 937,06 4 124,47 0,1 0,1 0,02% 0,02% 497 393 492 718 85 85 85 Чеченская Республика 3 358,13 1 407,49 0,02 0,01 0,01% 0,01% 1 456 951 1 446 966