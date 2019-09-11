Глава ВМФ — о задачах татарстанских «Каракуртов»: «Давайте мы вас примем на контракт — сами узнаете»

Адмирал Евменов заложил в Зеленодольске МРК «Тайфун» и пообещал местным корабелам новые контракты

Фото: Александр Артемьев

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов сегодня лично прибыл на Зеленодольский судостроительный завод им. Горького на церемонию закладки нового малого ракетного корабля проекта 22800 — подобные корабли участвовали, к примеру, в операции против ИГИЛ (организация запрещена в РФ) в Сирии. Но, как выяснилось, он также договаривался с заводом о возможных новых контрактах на другие военные корабли — в том числе на те, о которых непосвященным почти ничего неизвестно. Время для этого подходящее: сегодняшний корабль — последний на данный момент в производственной программе завода. Вместе с тем завод испытывает проблемы как с поставкой двигателей для военных кораблей, так и с финансированием для гражданских судов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Мал, да по ИГИЛ стрелять удал

Малый ракетный корабль (МРК) «Тайфун», церемония закладки которого прошла сегодня на Зеленодольском судостроительном заводе им. Горького, относится к кораблям проекта 22800, также известным под шифром «Каракурт». Корабли предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и выполнения задач мирного времени. Как подчеркнули на заводе, особенность судна заключается в развитом комплексе вооружения, благодаря которому оно может действовать как в корабельной группе, так и самостоятельно. Главным оружием кораблей проекта является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» и/или «Оникс».

Всего запланировано создание 18 «Каракуртов», при этом их строительство распределено по различным верфям. Семь из них строятся на заводах АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», два — в Зеленодольске, еще три будут построены на подконтрольном зеленодольскому заводу судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Еще четыре планируется построить на Амурском судостроительном заводе, два — во Владивостоке на АО «Восточная верфь». Корабль, который заложили сегодня, — пятый в серии.

На торжественную церемонию закладки сегодня наряду с главой Минпромторга РТ Альбертом Каримовым и гендиректором завода Александром Карповым прибыл главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. Он обратил внимание гостей церемонии на большое значение малых ракетных кораблей для Военно-морского флота.

На торжественную церемонию закладки сегодня прибыл главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов

— То, что говорят, что «малые корабли — это малый флот», совершенно неприменимо к этим кораблям. Выполняя задачи в Сирии, эти корабли были оснащены высокоточным оружием большой дальности. По опыту своей службы знаю, что военные моряки всегда гордились службой на таких кораблях, а особенно на кораблях зеленодольского завода! Наши корабли обладают превосходными характеристиками, маневренностью, надежностью, а главное — огневой мощью, — подчеркнул адмирал.

Действительно, малые ракетные корабли, и в особенности корабли типа «Буян-М», сыграли значимую роль в сирийской операции. В октябре 2015 года министр обороны Сергей Шойгу докладывал Владимиру Путину о том, как построенные в Зеленодольске ракетные корабли, входящие в состав Каспийской флотилии ВМФ России, обстреляли пункты запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в Сирии из акватории Каспийского моря. Расстояние до целей тогда составляло около 1,5 тыс. км.

Какие задачи поставят перед новыми зеленодольскими кораблями проекта 22800 — пока тайна. На вопрос «Реального времени» о возможном назначении кораблей адмирал Евменов ответил так:

— Задачи важные и главные, а чтобы их знать поточнее — давайте мы вас примем на контракт в ВМФ, и вы сами все узнаете, — весело предложил корреспонденту нашего издания главком ВМФ.

Всего запланировано создание 18 «Каракуртов», два из них строятся в Зеленодольске

Завод ищет заказы

Если Альберт Каримов в речи на церемонии лишь туманно говорил об «определенных планах на будущее» завода, то гендиректор завода Александр Карпов в ходе общения с журналистами подробно рассказал о возможных новых контрактах. Прежде этого, еще на церемонии, он обратил внимание, что заложенный сегодня корабль «Тайфун» — на данный момент последняя закладка из производственной программы завода. «Я думаю, присутствие Николая Анатольевича (Евменова, — прим. ред.) здесь позволит заиметь несколько контрактов в будущем», — заявил Карпов на церемонии.

Таким образом, адмирал прибыл не столько на торжественную церемонию, сколько на деловые переговоры о новом госзаказе. Возможные направления этого госзаказа раскрывает Карпов, уточняя, что некоторые контракты заводу «уже обещали».

— Мы изыскиваем возможность получения контракта еще на корабль проекта 21980, сегодня мы об этом говорили с главнокомандующим ВМФ, нам эти вещи обещали. Мы работаем над проектом 21631М2. Это примерно такой же малый ракетный корабль (как 22800, — прим. ред.). Только большего водоизмещения, и, соответственно, мы над этим проектом тоже работаем, и надеюсь, что года через три-четыре получим также этот проект для завода — заявил Карпов.

Корабль проекта 21980 — это довольно известный и уже не новый для завода им. Горького противодиверсионный катер. Такой корабль есть как у ВМФ, так и у пограничных войск ФСБ, а также у войск Росгвардии — катера используются для охраны Крымского моста. Первый такой корабль был заложен в 2008 году именно в Зеленодольске.

Альберт Каримов в речи на церемонии лишь туманно говорил об «определенных планах на будущее» завода

Любопытство вызывает второй шифр — 21631М2 (в пресс-службе завода подтвердили, что речь идет именно о таком шифре, в таком написании). Можно предположить, что этот корабль — «родственник» уже упомянутого выше «Буяна-М», известного под шифром 21631. Однако в открытых источниках корреспонденту «Реального времени» не удалось обнаружить упоминания именно такого корабля, есть информация только о 21631М. В пресс-службе главкома ВМФ России также пока не ответили на запрос «Реального времени». В свою очередь, в пресс-службе завода не стали комментировать заявления Карпова — контракты еще не заключены, дополнительно сообщать нечего.



Добавим, что в обозримом будущем Карпов надеется не только на военные заказы. «Учитывая наши компетенции в нефтегазовом оборудовании, я думаю, что «Татнефть» пойдет нам навстречу и разместит у нас заказы», — обмолвился Карпов. Подробности таких возможных контрактов он не раскрыл.

Проблемы импортозамещения и «Чайка»

После 2014 года и введения санкций в отношении оборонного комплекса России военные кораблестроители часто сталкиваются с проблемой поставок силовых установок для кораблей. Сборка серии фрегатов проекта 11356, к примеру, переносилась из-за прекращения поставок двигателей с Украины. Аналогичные проблемы возникали с финскими и немецкими двигателями. Как ранее писало «Реальное время», для зеленодольских «Буянов-М» тогда пришлось подбирать китайские двигатели — установки из европейских стран перестали быть доступными.

На днях «Ростех» рассказал, что входящая в госкомпанию «Объединенная двигателестроительная корпорация» разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России взамен украинских. Однако зеленодольские корабли получат дизель-электрическую установку производства петербургского завода «Звезда», рассказал Карпов.

— Есть определенные проблемы, но тем не менее мы эти проблемы решаем. Сейчас мы сдаем проект 22100. Там возникли огромные проблемы именно по адаптации главной технической установки. Тем не менее мы ее довели до ума и мало в чем потеряли в сравнении с финскими и германскими двигателями. Санкции дают определенный отрицательный эффект, но это заставляет нас изыскивать ресурсы для импортозамещения, — заявил гендиректор завода журналистам.

Гендиректор завода Александр Карпов подробно рассказал о возможных новых контрактах

Проблемы с силовыми установками «ощутил» еще первый корабль проекта 22800 под названием «Циклоп». Как ранее писало «Реальное время», в октябре прошлого года санкт-петербургский завод «Звезда» сорвал поставки энергетической установки для зеленодольских корабелов, прислав им уведомление о невозможности отгрузки в октябре-ноябре 2018 года. Из-за этого сдача «Циклопа» перенеслась на 2020 год. Судя по заявлениям Карпова, эти проблемы не решены до сих пор.



К слову, главком ВМФ сегодня ушел от вопроса о том, когда заложенный сегодня корабль встанет в строй. «Я же сказал — своевременно. Во всяком случае, корабелы нас еще ни разу не подводили, поэтому я уверен, что и этот корабль будет принят в установленный срок и войдет в состав ВМФ. О конкретных сроках я не буду разговаривать», — заявил адмирал.

Карпов добавил, что на настоящий момент завод в любом случае уже законтрактирован до 2023 года. Речь при этом идет не только о военных, но и о гражданских судах. К примеру, о прогулочно-круизном теплоходе «Чайка». Но и здесь не обходится без проблем — «Чайку» планировали сдать еще в августе 2019 года.

— Да, по гражданскому судостроению есть проблемы, мы их пытаемся решить. Вы видели закладку нашей «Чайки», сейчас она пока стоит незадействованная. Все потому, что нет финансирования. Выделили около 100 млн рублей, построили корпус, оснастили неким оборудование. Ждем финансирования. Я думаю, что к 100-летию Республики Татарстан мы также этот проект реализуем, — рассказал Карпов.

Позже Карпов добавил, что на достройку «Чайки» необходимо еще не менее 100 млн рублей.

1 / 34 Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев

Александр Артемьев