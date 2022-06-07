Комитет Госсовета Татарстана поддержал кандидатуру Коробченко на пост главы Минпромторга республики
Комитет Госсовета Татарстана по экономике одобрил кандидатуру директора челнинского ООО «Кориб» Олега Коробченко для назначения на должность вице-премьера — министра промышленности и торговли республики. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Коробченко назначили исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли республики в конце мая. Коллективу ведомства его представил премьер-министр региона Алексей Песошин.
16 мая стало известно, что министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов назначен замглавы Минпромторга России. На тот момент, как заявили в федеральном ведомстве, он уже приступил к исполнению новых полномочий.
Каримов занимал пост заместителя премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли республики с 23 декабря 2015 года. В Минпромторге России он курирует развитие автопрома и сельхозмашиностроения.
Справка
Коробченко Олег Владимирович родился 12 мая 1977 года.
Образование
2011 г. — окончил Институт экономики, управления и права, по специальности «финансы и кредит».
2015 г.— окончил Высшую школу корпоративного управления РАНХ и ГС при президенте России.
Трудовая деятельность
С 2004 г. — генеральный директор ООО «Кориб».
2010—2019 гг. — депутат Городского совета Набережных Челнов.
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета Татарстана шестого созыва.
Награды и звания
Награжден благодарственным письмом мэра Набережных Челнов (2012, 2013 гг.).
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