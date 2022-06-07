Комитет Госсовета Татарстана поддержал кандидатуру Коробченко на пост главы Минпромторга республики

Комитет Госсовета Татарстана по экономике одобрил кандидатуру директора челнинского ООО «Кориб» Олега Коробченко для назначения на должность вице-премьера — министра промышленности и торговли республики. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Коробченко назначили исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли республики в конце мая. Коллективу ведомства его представил премьер-министр региона Алексей Песошин.

16 мая стало известно, что министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов назначен замглавы Минпромторга России. На тот момент, как заявили в федеральном ведомстве, он уже приступил к исполнению новых полномочий.

Каримов занимал пост заместителя премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли республики с 23 декабря 2015 года. В Минпромторге России он курирует развитие автопрома и сельхозмашиностроения.



Татьяна Демина