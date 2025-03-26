Рустем Хамматов: «Мы государственными деньгами пользуемся, поэтому нужно все хорошо просчитывать!»

На догазификацию татарстанских СНТ в 2025 году планируется потратить порядка 229 млн рублей, но к концу года сумма может измениться

Материал «Реального времени» о догазификации СНТ вызвал не только большой читательский интерес. В продолжение темы — подробности о работах по догазификации, советы тем, кто хочет провести газ в свои дома, и рекомендации бизнесу в интервью заместителя генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустема Хамматова.



Во избежание путаницы

— Рустем Фаннурович, многие владельцы садовых участков были разочарованы, увидев на сайте Росреестра план-график догазификации, сокращенный до 65 садоводческих товариществ…

— За газификацию Республики Татарстан отвечает Министерство промышленности Республики Татарстан. Представителем единого оператора газификации в республике является ООО «Газпром трансгаз Казань». И перечень, размещенный на сайте Росреестра в августе 2024 года, мы не согласовывали, мы не знаем, по каким критериям его составляли. Однако изучив его, мы обнаружили, что часть включенных в него СНТ не подпадает под программу, по которой газ должен быть доведен до границы каждого садового участка, поскольку они находятся за границами населенных пунктов. Например, СНТ «Туган як» в Высокогорском районе — мы не можем провести им газ на таких условиях, и я против того, чтобы вводить людей в заблуждение.

«Часть включенных в опубликованный план-график догазификации СНТ не подпадает под программу, по которой газ должен быть доведен до границы каждого садового участка». Максим Платонов / realnoevremya.ru

— При каких условиях можно рассчитывать на бесплатный газопровод до границы садового участка?

— Основное условие указано в правительственном постановлении № 1547: СНТ должно находиться в границах населенного пункта. Если оно не соблюдается, мы можем газифицировать СНТ только за деньги, бюджетное финансирование на это не предусмотрено.

— А откуда возникает путаница, как в случае с СНТ «Туган Як»?

— Вероятно, из-за несоответствия в документах. Ведь от СНТ требуется только решение общего собрания. А затем уже каждый заявитель подает нам заявление и необходимые документы, в частности, подтверждающие право собственности на дом и на землю. Нередко бывает так, что дом оформлен как жилой и даже «приписан» к населенному пункту, а земля — за границами населенного пункта и имеет статус, например, земель сельхозназначения. Такие участки не соответствуют основному критерию. Мы обращались в Росреестр с вопросом, какая информация имеет решающее значение, и получили ответ — сведения о земельном участке. Поэтому мы открываем кадастровую карту, смотрим назначение земель, и это становится основанием включить СНТ в план-график догазификации или отказать. По поводу СНТ «Туган Як» мы запросили администрацию Высокогорского района, и там нам сообщили, что оно не входит в границы населенного пункта.

Изменчивые планы

— Где же можно получить актуальную информацию — вошло то или иное СНТ в план-график догазификации или нет?

— Основной документ, который надо смотреть, — Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Татарстан на 2019—2028 годы. При этом надо учитывать, что она постоянно меняется, поскольку меняется ситуация. Программа корректируется, ежегодно в нее вносятся изменения и дополнения. В 2024 и в 2025 году коррективы вносились в один и тот же день — 13 февраля. Публикуется перечень районов, где строятся поселковые, межпоселковые газопроводы, а приложением к нему идут планы-графики догазификации — пообъектный и сводный по районам республики*.

«Догазификация — это газификация домовладений, которые находятся в уже газифицированных населенных пунктах». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Татарстан по газификации населенных пунктов опередил многие российские регионы, у нас редко где нет газа. Но люди круглогодично живут и в садовых товариществах — все ли СНТ у нас в перспективе будут газифицированы?

— Надо различать догазификацию и газификацию. Догазификация — это газификация домовладений, которые находятся в уже газифицированных населенных пунктах. И есть газификация населенных пунктов, которые еще не газифицированы. С программой догазификации мы не имеем права идти туда, где в населенном пункте нет газа. А газификация населенных пунктов — наша основная задача, но она ведется по другим программам.

С догазификацией сегодня может быть два варианта. Если СНТ находится в пределах населенного пункта, то при соблюдении ряда других важных условий газ рано или поздно будет бесплатно для садоводов доведен до границ домовладений. Если оно находится за пределами населенного пункта — газ может быть доведен только на платной основе.

Бесплатно газ придет не ко всем

— Решение о бесплатной прокладке газопроводов до границ домовладений в СНТ было принято недавно, а многие садоводы подавали заявки еще до его принятия. Им также подведут газ до границы участка?

— Есть нюанс: если садовод подал заявку, например, в 2023 году, мы должны довести газопровод до границы СНТ. Такой у нас с ним договор. Сейчас, при наличии протокола общего собрания СНТ, на котором принято решение о вступлении в программу догазификации, таким садоводам надо подать дополнительную заявку — и тогда мы с ним перезаключим договор на новых условиях — до границы земельного участка. Мы уже с учетом его заявки планируем мощности, финансовые затраты и направляем эту заявку в республиканское Министерство промышленности и торговли для утверждения нового, откорректированного графика догазификации. И если вы увидели в декабрьском плане-графике 65 СНТ, то 13 февраля их в нем было уже 81, а со временем эта цифра может еще вырасти. Но надо понимать, что догазификация бесплатна только для населения — строительство газовых сетей требует финансирования, а оно должно заранее планироваться. Мы же государственными деньгами пользуемся, поэтому нужно все хорошо просчитывать! И если сегодня ты подал заявку на догазификацию, тебя завтра же в план-график не включат, для этого потребуется время.

«Мы — сторонники того, чтобы ГРП строились на муниципальной земле, зачастую бывает так, что места для них нет и на ней». Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Рано или поздно газ бесплатно придет во все городские СНТ?

— Здесь тоже есть нюансы. Например, Казань — старинный город, который развивался не по плану, стихийно. Поэтому сегодня построить в Казани какой-то трубопровод совсем непросто. Надо определиться с его трассировкой с учетом того, что в земле, по которой пойдет газопровод, уже много что построено, и найти место под газораспределительный пункт, соблюдая все нормативные требования и к газопроводу, и к ГРП. И может получиться так, что на территории СНТ узкие аллеи и дома стоят в притык к заборам так, что невозможно соблюсти требования к охранным зонам или негде поставить ГРП. И хотя мы — сторонники того, чтобы ГРП строились на муниципальной земле, зачастую бывает так, что места для них нет и на ней.

Когда газопровод рядом, а возможности подключиться нет

— Мимо некоторых СНТ уже проходят газопроводы. Садоводы в таком случае полагают, что вам и делать-то ничего особо не нужно…

— Мощности газовой трубы должно хватать на все дома в СНТ, которые в будущем могут захотеть подключиться к газу. Поэтому не факт, что существующий газопровод можно использовать. Если необходимый объем газа обеспечивается, можно подключиться к нему, если не обеспечивается — надо строить новый. На сегодняшний день газопроводы, которые проходят рядом со СНТ, в основном не обеспечивают подачу нужного объема газа.

«Если необходимый объем газа обеспечивается, можно подключиться к существующему газопроводу, если не обеспечивается — надо строить новый». Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Вы хотите сказать, что могут быть объективные причины, по которым садоводы могут не получить газ?

— Техническая возможность провести газ есть всегда. Но в действующей редакции постановления правительства России № 1547 указано, что должна иметься еще и возможность строительства в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией. А ее может и не быть, и ее отсутствие — законное основание для отказа. Бывает, кстати, и так, что есть СНТ, которое хочет получить газ, а оно находится внутри другого СНТ, которое наотрез отказывается от газа, не пропускает нас по своей территории — это тоже практически безвыходная ситуация, мы будем вынуждены расторгнуть договор.

Когда газопровод стоит 200 тысяч, а земля, по которой он пройдет, — миллион

— Что самое сложное в процессе догазификации?

— Сложно все! Чтобы провести в земле трубу, необходимы согласования, и не только с муниципалитетом — у нас есть частные земли. Иногда выкупать их невозможно — слишком высокую цену устанавливает продавец. Тогда мы устанавливаем сервитут, и процесс этот долгий. От полугода до года с лишним может уйти на согласования! Сейчас застройщики покупают землю в городских поселках, нарезают ее на участки, продают, а дороги оставляют в частной собственности и требуют с нас большие суммы за то, чтобы провести там газ. Очень часто в поселках, к примеру в Вознесенском, между участками отставляют узкий проезд, по которому мы не можем вести газопровод с соблюдением норм. А в конце проезда тоже стоят дома, живут люди, которым нужен газ. Вопрос об этом мы уже поднимали и перед кабмином. Уличную сеть оставляли и оставляют за бизнесменами, то есть за инвесторами. Этот вопрос надо решать — нельзя, чтобы дороги оставались в частной собственности!

«Застройщики покупают землю в городских поселках, нарезают ее на участки, продают, а дороги оставляют в частной собственности и требуют с нас большие суммы за то, чтобы провести там газ». Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Какие варианты решения вы можете предложить?

— Например, можно поставить условие инвесторам, чтобы они не могли просить больше 10% кадастровой стоимости земельного участка, по которому мы протянем газопровод. Если газопровод стоит, условно говоря, 200 тысяч рублей, а земля, по которой он пройдет, — миллион, это неправильно, тем более что это — улица. И эта улица должна входить в уличную сеть. Можно поставить условие, чтобы, отдавая землю инвесторам, исполком ее сразу размежевывал, определял сеть улиц, утверждал проект планировки территории, чтобы для газа там оставался «коридор». Собственники-то приобретают эти участки и дома, предполагая, что там будет газ!

Сколько потратят — узнаем потом

— Когда реализуются те или иные государственные программы, обычно называются суммы, которые выделены на них из бюджета. Например, были программы электрификации СНТ, строительства дорог к СНТ — и суммы звучали. А сколько выделено на догазификацию никто не говорил…

— В данном случае нельзя говорить «выделено» — надо говорить «согласовано с единым оператором газификации и Министерством промышленности и торговли». Есть согласованная стоимость работ, которые мы запланировали в 2025 году, и эта сумма выделяется траншами в течение года. Она может корректироваться. Но в течение года она может увеличиться или убавиться, если какие-то СНТ войдут в план-график, а какие-то будут исключены, потому что в ходе проектирования и строительства мы поймем, что строить газопровод не требуется, поскольку хватает имеющихся мощностей или строительство невозможно. Точную цифру на 2025 год мы сможем назвать не раньше начала декабря.

Вы спросите — мы подскажем

— Есть еще один вопрос, который касается газификации, — подводка газа к предприятиям. Бизнес жалуется, что зачастую необходимый для работы нового предприятия газ обходится непомерно дорого: очень дорого и сложно подключиться к «трубе», проект можно заказать только в определенных компаниях, и они просят за него непомерные суммы и так далее…

— Я думаю, так рассуждают люди, которые занимают позицию «во всем виновато государство». Но государство — это мы: люди, руководители, служащие, инвесторы... Техническое присоединение инвесторов производится также по утвержденным критериям. И когда инвестор планирует вложиться в какой-то бизнес, построить предприятие и провести к нему сети, он прежде должен обратиться во все сетевые организации, выяснить, есть ли техническая возможность присоединения и сколько она стоит. Человек должен разработать бизнес-план, а не просто взять землю и построить, чтобы потом обнаружить, что сетей поблизости нет, а «дотянуться» до них будет непомерно дорого. Он, прежде чем начать развивать бизнес, может обратиться или в Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, или в исполнительный комитет, собрать нужную информацию, понять, где будет удобнее и выгоднее строить, и только потом тратить деньги. У инвестора должен быть выбор. Мы всегда говорим инвесторам: приходите к нам, мы открыты, мы подскажем!

«Прежде чем начать развивать бизнес, можно обратиться или в Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, или в исполнительный комитет, собрать нужную информацию, понять, где удобнее и выгоднее строить». Мария Зверева / realnoevremya.ru

— И есть положительные примеры решения проблем бизнеса?

— Недавно обратилась одна нефтяная компания, попросила 30 тысяч кубов газа. Я пригласил их, объяснил, что 30 тысяч на сегодняшний день потребляет, например, город Чистополь. Спросил: неужели вы будете потреблять такой объем газа? Оказалось, ошиблись, надо было 4 тысячи. На 30 тысяч надо было издалека тянуть новый газопровод, а такая мощность оказалась рядом...



Беседовала Инна Серова