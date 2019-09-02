Татарстан нацелился на долю в «империи удобрений» миллиардера Троценко

Республика может сохранить блокирующий пакет акций в АО «Аммоний» после вхождения в капитал кемеровского «Азота»

Фото: Максим Платонов

Татарстанский «Аммоний» может войти в состав крупнейшего уральского химического комплекса АО «Азот», контролируемого бизнесменом-миллиардером Романом Троценко. Такое решение принято правлением ВЭБ.РФ, одобрившим переуступку права требования на $900 млн по непогашенному кредиту в $1,5 млрд на строительство менделеевского завода. И хотя сделка по продаже предприятия еще не завершена, Татарстан постарается сохранить участие в капитале «Аммония». «Эта сложная по структуре сделка, поэтому размер определится после согласования всех ее деталей», — уклончиво прокомментировал «Реальному времени» возможный исход переговоров вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов.

После взятия башкирского завода «СДС Азот» закрепится в Татарстане

Госкорпорация ВЭБ.РФ определилась с профильным инвестором одного из наиболее современных и высокотехнологичных газохимических комплексов — менделеевского ОАО «Аммоний». Его конечным собственником станет частная международная инвестиционная группа AEON Corporation Романа Троценко, под управлением которой продолжается активное формирование холдинга из российских производителей минеральных удобрений на базе кемеровского предприятия «Азот». В июне этого года «СДС Азот» пополнился башкирским заводом «Мелеузовские минеральные удобрения», выкупленным у ООО «Газпром нефтехим Салават», а в сентябре-октябре, как ожидается, в его состав войдет татарстанский «Аммоний». Таким образом, «СДС Азот» замкнет тройку крупных производителей азотных удобрений России.

АО «Азот» войдет в капитал ОАО «Аммоний» после завершения сделки с ВЭБ.РФ о переуступке права требования по кредиту, выданному несколько лет назад на строительство завода минеральных удобрений «Аммоний». По данным пресс-службы госкорпорации, ВЭБ.РФ договорился о продаже прав требования на $900 млн профильному инвестору — компании КАО «Азот» (дочерняя структура «СДС Азот» Романа Троценко) при условии вхождения «Азота» в капитал «Аммония» с соблюдением всех прав акционеров предприятия».

Его конечным собственником станет частная международная инвестиционная группа AEON Corporation Романа Троценко. Фото premier.gov.ru

— Кемеровский «Азот» (входит в состав АО «СДС Азот») приобретает «Аммоний» в рамках переговоров с ВЭБ.РФ, сумма сделки — $900 млн, — подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе «СДС Азот».

В компании еще раз напомнили, что «Азот» был выбран в ходе конкурсного отбора инвестиционных предложений, объявленного «Газпромбанком» в мае этого года. В конкурсе участвовали практически все крупные игроки рынка минеральных удобрений. «Помимо «Азота» претендентами на приобретение татарстанского «Аммония» были «ЕвроХим», «Акрон», ЛУКОЙЛ и другие», — перечислили в компании.

Роман Троценко закроет 2/3 долга «Аммония» перед ВЭБ.РФ

Если сделка будет заключена, то группа Троценко выкупит у ВЭБа почти 2/3 непогашенного кредита в $1,5 млрд, взятого на строительство менделеевского завода по выпуску минеральных удобрений. Напомним, что инициатором проекта выступил председатель совета директоров «Аммония» Ринат Ханбиков, который от имени республики подписал с ВЭБом три кредитных соглашения с лимитом в $1428 млн для целевого финансирования капитальных затрат и еще одно на $378 млн на оплату процентов в процессе строительства завода. Изначально базовая ставка была установлена от 5,5% до 7,6% годовых плюс LIBOR 6M. Таким образом, после завершения строительства завод должен был выплатить банку $2,2 млрд с учетом процентов в течение 14,5 года, — рассказывал Ханбиков перед церемонией запуска завода в феврале 2016 года. — «Аммоний» вошел в число 2—3% проектов, которые сдаются в срок без удорожания сметы», — гордился тогда Ринат Ханбиков.

Однако из-за падения мировых цен на карбамид и повышения курса валюты «Аммоний» не смог обслуживать кредиты, после чего ВЭБ ввел на 2 года реструктуризацию долговых обязательств — до 1 января 2019 года. За это время «Аммоний» обслуживал кредиты по пониженной процентной ставке. «В итоге годовой платеж за обслуживание процентов по кредиту составил $125 млн. И в 2017-м, и в 2018 году мы выдержали график реструктуризации и не сорвали ни одного платежа», — рассказывал в интервью «Реальному времени» Ханбиков. После окончания льготного периода ВЭБ.РФ принял решение о поиске профильного инвестора.

«Профильному инвестору достался прибыльный завод, — отреагировал на новость в разговоре с «Реальным временем» Ринат Ханбиков. — Его EBITDA составляет 50%, и возможно довести до 75%»

Ханбиков не держится за «Аммоний», а Татарстан может сохранить блок-пакет

В ВЭБ.РФ довольны сделанным выбором. «Эта сделка — часть нашей планомерной работы по «старому» портфелю проектов, — прокомментировал вопрос первый заместитель председателя — член правления ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев. — Инвестиции, которые были сделаны ВЭБ с международными партнерами, позволили создать современную производственную инфраструктуру полного цикла. Выполнив функцию развития, мы передаем такие активы участникам рынка, которые обладают необходимой компетенцией по дальнейшему развитию этого бизнеса».

— Профильному инвестору достался прибыльный завод, — отреагировал на новость в разговоре с «Реальным временем» Ринат Ханбиков. — Его EBITDA составляет 50%, и возможно довести до 75%.

По оценкам экспертов, оставшуюся треть долга можно погасить за счет текущей операционной деятельности в течение нескольких лет. При этом пока остается неясным, как изменится акционерный капитал и сохранит ли Татарстан свое присутствие. Сейчас основным бенефициаром «Аммония» является «Татаммоний» (52,9%), который считается структурой Рината Ханбикова. Сам он отрицает свое владение, заявив, что «это журналисты придумали». «Я не владею заводом», — сказал он. Другими акционерами являются ВЭБ (22,8%) и Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана (24,3%). «Теоретически у республики может остаться блокирующий пакет», — полагают источники в отрасли. Однако вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, являющийся председателем СД «Аммония», пока воздерживается от четких прогнозов:

— Эта сделка еще не завершена, — заявил Альберт Каримов «Реальному времени». — Она сложная по структуре и зависит от множества факторов, поэтому все определится после согласования всех ее деталей.

Альберт Каримов, являющийся председателем СД «Аммония», пока воздерживается от четких прогнозов

В «СДС Азот» обещали раскрыть подробности после оформления сделки с ВЭБ.РФ. КАО «Азот» (входит в состав АО «СДС Азот») — крупнейший химический комбинат за Уралом. Предприятие производит и поставляет азотные удобрения для сельхозпроизводителей Сибирского федерального округа, является основным поставщиком аммиачной селитры для горнодобывающей отрасли Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе около 85%, производитель 30% общего объема капролактама в России и 50% общероссийского экспорта продукта.

«Аммоний» вышел на прибыль

Общий объем основной продукции, выработанной КАО «Азот» в 2017 г., составил 4,3 млн тонн. По итогам работы в 2017 году «Азот» впервые достиг исторического максимума по выпуску четырех видов продукции: аммиака, азотной кислоты, аммиачной селитры и карбамида. С приобретением башкирского производителя холдинг намерен вложить в его развитие 3,5 млрд рублей до 2024 года. Проектная мощность «Мелеузовских минудобрений» — 450 тыс. тонн аммиачной селитры и 450 тыс. тонн сложных удобрений в год. Выручка компании в 2017 году составила 1,28 млрд руб., чистая прибыль — 23,3 млн рублей.

Предприятие намерено сконцентрироваться на производстве новой продукции, такой как пористая аммиачная селитра, раствор нитрата аммония и карбамидо-аммиачная смесь. В 2018 году «Мелеузовские минудобрения» произвели 270 тыс. т аммиачной селитры и почти 220 тыс. т азотной кислоты. В 2019 году выпуск аммиачной селитры планируется увеличить до 300 тыс. т, азотной кислоты — до 242 тысяч. «Аммоний» может добавить к этому либо 717,5 тыс. тонн аммиака, либо 455 тыс. тонн аммиака и 238 тыс. тонн метанола, а также гранулированный карбамид — 717,5 тыс. тонн в год. К моменту продажи АО «Аммоний» получило 2,03 млрд рублей прибыли и выручку в 10,16 млрд рублей за первое полугодие.

«Аммоний» может добавить к этому либо 717,5 тыс. тонн аммиака, либо 455 тыс. тонн аммиака и 238 тыс. тонн метанола, а также гранулированный карбамид — 717,5 тыс. тонн в год