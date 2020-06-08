Минпромторг Татарстана приютит «павшего» в войне с элитами экс-мэра Кирова

В Минпромторге РТ появится заместитель министра по энергетике, а вместо ушедшего на пенсию Ильдара Мингалеева поставили бывшего кировского мэра Илью Шульгина

Альберт Каримов представил новичков

В преддверии подготовки регионального плана по восстановлению экономики правительство Татарстана обновило команду Минпромторга РТ. Сегодня вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов объявил сразу о двух новых кадровых назначениях в своей команде. Одним из новых замов министра стал выходец из энергетической сферы и профессиональный юрист 45-летний Марат Минибаев. И второй новый зам — «всплывший» в Минпромторге Илья Шульгин (фото на постере), который несколько месяцев назад ушел с поста мэра Кирова. Сегодня утром их представили коллективу на аппаратном совещании.



Илья Шульгин: после битвы с Вексельбергом — в замы к Каримову

Илье Шульгину, бывшему мэру Кирова и профессиональному химику, по информации от источников «Реального времени», достается кресло первого зама в Минпромторге: он заменит Ильдара Мингалеева, который уходит на пенсию. Напомним, в минувшем году Мингалеева по касательной задел коррупционный скандал, связанный с присуждением премий правительства РТ за качество. На новом посту Шульгин должен будет курировать машиностроение.

Илья Шульгин в 1995 году окончил химфак КГУ, в 2001-м получил второе образование по специальности «Банковское дело». После окончания университета до 2004 года работал в ООО «НПФ «Гектор»: прошел там путь от начальника отдела информации до замгендиректора по коммерческим вопросам. С 2004 по 2007 год отвечал за снабжение в ОАО «Сода», потом последовательно сменил еще несколько мест работы: ООО «Трак Центр», Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана, ЗАО «Васильевский стекольный завод». Поработал Шульгин и в Башкирии — техническим директором ООО «Салаватский катализаторный завод».

В сентябре 2016 года Шульгин обосновался в Кировской области — сначала был и.о. областного министра строительства и ЖКХ, с апреля 2017-го был полноправным министром и и.о. зампреда правительства области. Сити-менеджером Кирова гордума назначила его 31 октября 2017 года. Но на должности мэра казанский варяг проработал меньше двух с половиной лет: как рассказывал впоследствии его помощник Марат Чибишев, Шульгин схлестнулся с местными элитами, развалив складывавшиеся годами коррупционные схемы. Таким образом, он пришелся у соседей не ко двору: на него ополчились все, от представителей администрации до общественности.

Например, Шульгин прекратил сотрудничество администрации с кировским отделением ОАО «Российские коммунальные системы» — крупнейшего частного оператора системы водоснабжения и водоотведения в России (контролируется Виктором Вексельбергом). Мэрия не продлила контракт с ККС («Кировские коммунальные системы») и отказалась заключать концессию о частно-государственном партнерстве, потому что планировала вернуть все коммуникации в муниципальное ведение. Реформа коммунального хозяйства города повлекла за собой рост тарифов.

Были к Шульгину претензии и по поводу «мусорной реформы» (внедрялись новые тарифы, что вызвало недовольство горожан). Его команду жестко критиковали за качество уборки снега и ремонта дорог. В начале 2020 года губернатор Кировской области устроил Шульгину разнос за недостаточную работу над нацпроектами в части ремонта дорог на двух улицах Кирова. После этого Шульгин подал в отставку.



Несколько месяцев о нем ничего не было слышно, и вот сегодня появились новости из Минпромторга.

Марат Минибаев будет отвечать за электроэнергетику

Как утверждают источники «Реального времени», в соответствии с профессиональным опытом Марата Минибаева в его зону ответственности войдет координация и регулирование процессов в энергетической сфере Татарстана. До сих пор в структуре Минпромторга РТ не было отдельного заместителя, который бы занимался исключительно вопросами развития электроэнергетики. «С появлением Марата Минибаева у отрасли появится профессиональный лоббист», — поделились мнением с «Реальным временем» участники рынка. По словам источников, одной из задач Минибаева станет преобразование рынка в теплоэнергетике, обсуждение введения принципа «альтернативной котельной» — в этом ему придется взаимодействовать с Минстроем РТ.



Профессиональная карьера Марата Минибаева полностью связана с энергетическим комплексом Татарстана, которая совпала по времени с масштабным реформированием российской энергосистемы РАО ЕЭС России. Одновременно с этим в Татарстане проходило акционирование региональной ПЭО «Татэнерго», где он обеспечивал юридическое сопровождение процесса преобразования компании в новом статусе.

Так, в 2003—2005 годах, как следует из его биографии, он занимал различные руководящие должности в правовом управлении «Татэнерго». После того, как в конце 2008 года энергохолдинг «Татэнерго» был реформирован и разделился на четыре самостоятельные компании, Минибаев начал работать заместителем директора по юридическим вопросам в предприятии «Энергосбыт». Потом несколько лет был директором АО «Татэнергосбыт», юридическая часть организации которого тоже легла на его плечи. Этой организацией Минибаев руководил до 2016 года.

После этого руководящего поста Минибаев ушел партнером в юридическую компанию «Шаймарданов, Ялилов и Сабитов», но оставался советником в «Татэнергосбыте».

