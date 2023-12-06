Минпромторг Татарстана ищет организатора мероприятий для своих нужд за 30 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министерство торговли и промышленности Татарстана планирует выделить 30 млн рублей на оказание услуг по организации и проведению официальных мероприятий для своих нужд. Проводить их нужно на территории 53 государств, выяснило «Реальное время».

Помимо России в список вошли Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гана, Гвинея, Египет, Замбия, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Камерун, Катар, Кения, Киргизия, КНР, Корея, Кувейт, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Лаос, Ливия, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Монголия, Нигерия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Южная Осетия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сирия, Сингапур, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, ЮАР и Шри-Ланка.

На протяжении 2024 года заказчику нужно проводить выставки и различные мероприятия. Перед этим ему нужно согласовать концепцию с представителями ведомства. Еще заказчик будет ждать от подрядчика плана мероприятий и сценария. В обязанности исполнителя войдет и организация фуршетов, предоставление транспорта, жилья, а также проведение экскурсий.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В прошлом году бюджет официальных мероприятий Минпромторга Татарстана вырос в 2,2 раза. Тогда на организацию и проведение официальных мероприятий для нужд Министерства промышленности и торговли Татарстана было выделено 33 миллиона рублей. Тогда мероприятия планировали проводить в странах Евросоюза и США.

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Айрат Назипов