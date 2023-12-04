В Татарстане спроектируют «Единую цифровую платформу в области промышленности» за 8,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Центр цифровой трансформации Татарстана готов потратить 8,5 млн рублей на проектирование «Единой цифровой платформы в области промышленности». Ее требуется создать в интересах Минпромторга Татарстана, выяснило «Реальное время».

Проектируемая система предназначена сразу для нескольких целей. По задумке, она должна позволить автоматически обрабатывать и анализировать собранную информации с целью обобщения данных, оперативно получать сведения без дополнительных запросов в другие ведомства, сформировать единый контур информации на основе агрегированных данных из информационных систем, упростить взаимодействие Минпромторга региона с татарстанскими предприятиями и так далее.

Также система сможет собирать, хранить и передавать актуальную информацию и отчеты, а также оптимизировать процессы взаимодействия ведомств с татарстанскими компаниями.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Заказчик хочет, чтобы в системе пользователь мог зайти в личный кабинет, имел возможность проанализировать информацию, проверить отчетность, а также имел обратную связь. Она должна работать как в штатном режиме, так и аварийном. Кроме того, должен функционировать режим администрирования. В случаях сбоев или разрушения технических средств платформы, она должна сохранять информацию.

Исполнитель должен подтвердить техническую возможность обмена данными между системой и внешними информационными системами и ресурсами. В их числе: ИАС «СЭР РТ», ПО цифровой модуль «УГП РТ», ИАС МДБУ, система «Мои субсидии», ЕМСЭД, Государственная информационная система промышленности, сервис ФНС России по предоставлению сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, «БИР-Аналитик», Таможенная статистика внешней торговли России, Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности, сервис Республиканского маркетингового центра Татарстана, сервис Российского экспортного центра, сервис Единого оператора газификации.

Также в Минпромторге требуют спроектировать систему, которая не будет требовать круглосуточного обслуживания и присутствия администраторов у консоли управления. Структура и конфигурация платформы должны быть спроектированы и реализованы с целью минимизации количественного состава обслуживающего персонала.

Напомним, в Татарстане по итогам 2023 года объем отгруженной продукции ожидается в 4,5 трлн рублей, то в 2024 году — 4,7 трлн рублей, в 2025 году — 5,1 трлн рублей, 2026 году — 5,4 трлн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени»

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Айрат Назипов