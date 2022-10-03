Заместителем министра промышленности и торговли Татарстана назначили Сергея Этуса
Заместителем министра промышленности и торговли Татарстана назначен Сергей Этус. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Сергей Этус приступает к исполнению обязанностей замглавы Минпромторга Татарстана с 3 октября. На сайте ведомства информация о новом сотруднике пока не появилась.
Напомним, в августе пост заместителя министра промышленности и торговли Татарстана покинул Алексей Савельчев. Он ушел по собственному желанию.
Также в конце лета от должности заместителя министра промышленности и торговли Татарстана освободили назначенного главой Минпромторга Луганской Народной Республики Тимура Саматова.
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