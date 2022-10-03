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Заместителем министра промышленности и торговли Татарстана назначили Сергея Этуса

16:05, 03.10.2022
Заместителем министра промышленности и торговли Татарстана назначили Сергея Этуса
Фото: скриншот google.com/maps

Заместителем министра промышленности и торговли Татарстана назначен Сергей Этус. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Сергей Этус приступает к исполнению обязанностей замглавы Минпромторга Татарстана с 3 октября. На сайте ведомства информация о новом сотруднике пока не появилась.

скриншот mpt.tatarstan.ru

Напомним, в августе пост заместителя министра промышленности и торговли Татарстана покинул Алексей Савельчев. Он ушел по собственному желанию.

Также в конце лета от должности заместителя министра промышленности и торговли Татарстана освободили назначенного главой Минпромторга Луганской Народной Республики Тимура Саматова.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан

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