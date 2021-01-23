Вице-премьер РТ Альберт Каримов в детстве мечтал стать пилотом вертолета

Заместителю премьер-министра РТ — министру промышленности и торговли Республики Татарстан исполнилось 45 лет

Кандидат экономических наук, заслуженный экономист Татарстана, покоритель Эвереста и успешный управленец, в 22 года ставший руководителем крупной инвестиционной компании, в 25 лет — помощником первого вице-премьера РТ, в 34 — возглавивший проект строительства технополиса «Химград», а в 39 лет — одно из ключевых министерств республики — промышленности и торговли. Сегодня Альберт Каримов отмечает свой 45-й день рождения. Коллектив «Реального времени» присоединяется к поздравлениям.

Тяга к технике — с детства

Альберт Каримов родился 23 января 1976 года. Отец — Анвар Закиевич Каримов — из семьи рабочего, к тому времени он успел окончить Казанский авиатехникум, а позже — КАИ и на казанском заводе «Радиоприбор» дорасти от техника до старшего инженера. Анвару Каримову, как деятельному и активному молодому специалисту, было предложено перейти сначала на комсомольскую, а затем и партийную организационную работу. До 1990 года он был инструктором отдела оборонной промышленности Татарского обкома.

Альберт Каримов родился 23 января 1976 года. Фото: twitter.com.himgrad

В 1997 году, когда будущий глава Минпромторга РТ Альберт Каримов только окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «Экономическая теория, экономист» (получил диплом с отличием, поступил в аспирантуру и в 2000 году защитил кандидатскую, — прим. ред.), Анвар Каримов был назначен генеральным директором департамента промышленности — первым заместителем председателя Госкомимущества РТ. Фактически он возглавил первую профильную структуру, курирующую развитие промышленности постсоветского Татарстана. Позже Анвар Закиевич стал первым заместителем министра экономики и промышленности РТ, а в 2001 году — советником министра, одновременно возглавляя советы директоров двух казанских предприятий — «Казанькомпрессормаш» и «Радиоприбор».

В январе 2005 года Анвара Закиевича не стало. Он всего 3 месяца не дожил до 55-летия, но успел передать сыну лучшие свои качества — преданность республике и готовность браться за новые, самые сложные задачи, рассчитывая только на собственные знания и силы. Те, кто близко знает Каримовых, утверждают: Анвар Закиевич принципиально не помогал сыну в подъеме по карьерной лестнице, будучи полностью убежденным в том, что путь ошибок и успехов каждый должен пройти сам.



Самым большим детским желанием Альберта Каримова было стать пилотом вертолета. Фото: president.tatarstan

В сентябре 2019 года, в интервью Альберт Каримов признался, что о карьере политика или чиновника в детстве даже не задумывался. Испытывал тягу к винтокрылым машинам.

— Самым моим большим желанием было стать пилотом. Быть пилотом вертолета. Увидел один раз, и это произвело на меня большое впечатление. С той поры у меня осталось вот такое желание. Которое, кстати, сегодня, на любительской основе, потихоньку стараюсь воплотить, — рассказал вице-премьер нашим коллегам.

Сегодня министр не упускает возможности побывать за штурвалом и других летательных аппаратов. Летом 2018 года, во время посещения татарстанской делегацией Уральского завода гражданской авиации (УЗГА), возглавлявший делегацию Альберт Каримов тщательно вникал в нюансы технологии самолетостроения, ознакомился с производимой предприятием линейкой 19-местных самолетов, предназначенных для регионального сообщения, и опробовал место пилота одного из них.

Во время посещения УЗГА, Альберт Каримов опробовал кресло пилота самолета регионального авиасообщения. Фото: ural.tatar

Работать начал еще студентом

Трудовую карьеру Альберт Каримов начал еще будучи студентом финансово-экономического института. За год до получения диплома, в 1996-м, возглавил группу вексельного обращения инвесткомпании «ТДТ-Инвест». В 1998-м стал генеральным директором этой компании и проработал в этой должности до 2001 года. Параллельно, в 1999 году, в числе первых, вошел в президентскую программу подготовки высших управленческих кадров.

В 2001 году Каримов оставил бизнес в связи с назначением на должность помощника первого вице-премьера РТ (тогда — Равиля Муратова). В 2002 году, когда по инициативе кабмина было создано агентство по развитию предпринимательства РТ, Альберт Каримов стал заместителем генерального директора вновь образованной структуры, занимавшейся в том числе проработкой идеи создания первого в республике технопарка. Решение о создании инновационно-производственного технопарка «Идея», кабинет министров РТ принял в ноябре 2002 года. «Идея» в масштабах страны стала своего рода пилотной площадкой, которая изначально строилась как коммерческая структура, предполагающая построение взаимоотношений с партнерами на деловой основе.

В начале февраля 2004 г. начал работу инновационно-производственный технопарк «Идея». Фото: tpidea

В 2004-м, с началом работы проекта, Альберт Каримов полностью переключился на его развитие, став первым заместителем председателя правления — директором по экономике и финансам ОАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея».

В 2004 году Альберт Каримов занял должность первого заместителя председателя правления — директора по экономике и финансам ОАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея». Фото: tpidea

Весной 2007 года «Идея» отказалась от дотаций из республиканского бюджета. К 2010 году она полностью окупила все вложенные в нее Татарстаном средства. За время работы на площадке технопарка выросло свыше 550 компаний. Общее число рабочих мест, созданных в «Идее» действующими сегодня резидентами, превышает 8,5 тысячи. Ежегодные налоговые отчисления в бюджет республики — порядка 400 млн рублей.

Рождение «Химграда»

В 2006 году создана новая структура — ОАО «Управляющая компания «Идея Капитал», ключевой задачей которой было создание и развитие нового проекта: на территории умирающего предприятия «Тасма» было решено запустить технополис «Химград». Продолжая работать над развитием «Идеи», компанию возглавил Альберт Каримов.

— Проект («Химград», — прим. ред.) начинался в 2006 году. Мы начали его готовить, когда еще занимались работой по развитию инновационно-производственного технопарка «Идея». И тогда же руководством республики была поставлена задача по созданию таких индустриальных площадок, как «Химград». В это же время мы активно занимались развитием особой экономической зоны «Алабуга», начал работать камский индустриальный парк «Мастер», технопарк «Идея Юго-Восток». А в Казани подобных промышленных площадок не было, — в интервью одному из татарстанских интернет-изданий летом 2014 года рассказал на тот момент председатель совета директоров ОАО «Химград» Альберт Каримов.

Реализация проекта «Химград» началась в 2006 году. Фото: Максима Платонова

Необходимость в такой производственной площадке была обусловлена еще и тем, что выросшие из рамок «бизнес-инкубаторов» и технопарков проекты, нуждались в большей территории для налаживания уже серийного производства. Реально технополис заработал в 2008 году и стал первым в России сертифицированным индустриальным парком.

— Наполнять технополис мы начали сразу, но было тяжело найти столько резидентов. Мы должны были убедить людей, что совсем скоро на этой площадке будет «город-сад», но в это верилось с трудом. На «Тасме» предыдущие 15 лет не было никаких вложений в инфраструктуру и сети. Они были в ужасающем состоянии... У нас была большая стройка, параллельно мы занимались привлечением резидентов, и это был самый сложный и вызывающий этап нашей деятельности, — вспоминает Альберт Каримов.

Уже к 2014 году наполненность площадки технополиса «Химград» производствами компаний-резидентов приблизилась к 70%. Фото: sdelanounas

Сложностей добавил кризис 2009 года и санкционное противостояние с рядом государств мира. Но дело пошло, и к 2014 году наполненность «Химграда» (а это 131 гектар, с общей площадью зданий свыше 500 тыс. кв. метров), приблизилась к 70%. Это заставило более тщательно подходить к выбору претендентов на право стать резидентами технополиса.

— Мы работали с нашими элементами инфраструктуры в связке с технопарком «Идея», с другими индустриальными парками. У нас с коллегами есть определенное разделение по отраслям, по размеру проектов. Поэтому мы обмениваемся информацией и помогаем друг другу. Мы смотрели с другими площадками, как и откуда можно привлечь резидентов. У нас есть определенный профиль: мы работаем с переработкой полимеров и с малотоннажной химией, и наша главная задача — обеспечить республике дополнительный передел химической продукции. Поэтому мы работали с профильными предприятиями, с нашими крупными компаниями, — пояснял 7 лет назад Альберт Каримов.

Технополис и его резиденты тесно сотрудничают с крупнейшими нефтегазопереработчиками республики, производителями химической и нефтехимической продукции в первую очередь такими, как компании группы «ТАИФ».

В 2014 году Альберт Каримов был удостоен звания «Заслуженный экономист РТ». Фото: tp_idea

Эффективность работы Альберта Каримова, была оценена руководством Татарстана. В феврале 2014 года ему было присвоено звание «Заслуженный экономист РТ». А опыт, наработанный на площадках технопарка «Идея» и технополиса «Химград», сегодня ретранслируется на другие проекты, создаваемые и в Татарстане, и за его пределами.

С первых дней — в активную работу

22 ноября 2015 года, президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о смене руководства в одном из министерств РТ. Пост заместителя премьер-министра Республики Татарстан — министра промышленности и торговли (с приставкой и. о.) занял 39-летний Альберт Каримов. 24 ноября состоялось его представление коллективу Минпромторга.

23 ноября 2015 года нового министра представили коллективу Минпромторга РТ. Фото: prav.tatar.ru

— Мы оцениваем людей по их опыту. Вытащить такой проект, как «Химград», было очень непросто. Там переплелось все: и промышленность, и организационные вопросы, и контакты с Москвой — все то, что необходимо для министра промышленности, — подчеркнул, вручая молодому министру символический портфель, на тот момент премьер-министр республики Ильдар Халиков.

Символический министерский портфель Альберту Каримову вручил премьер-министр РТ. Фото: prav.tatar.ru

— Альберт Каримов является подготовленным специалистом, — отметил тогда председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев. Он подчеркнул, что новому министру, принимающему дела у опытного производственника Равиля Зарипова (назначен помощником президента Республики Татарстан по развитию авиастроительного комплекса, — прим. ред.), будет непросто. — Сегодня не так важно импортозамещение, сколько нужны модернизация производств и сохранение рынков, — добавил Агеев.

С возложенными на него задачами Альберт Каримов успешно справляется на протяжении вот уже шести лет. Боевое крещение в новом статусе получил еще будучи и. о. — уже 7 декабря 2015 года он в составе делегации под руководством президента республики Рустама Минниханова отправился с официальным двухдневным визитом в Туркменистан, где принимал участие во встрече с президентом, а оттуда, в составе делегации, в которую также вошли руководители крупных компаний республики, таких как КАМАЗ и Группа ТАИФ, — в Катар, где состоялся ряд официальных встреч с руководством страны.

Едва вступив в должность, Альберт Каримов совершил ряд официальных визитов. Фото: president.tatarstan

Теме развития отраслей нефтегазопереработки и нефтехимии как основообразующих в промышленном производстве и экономике республики Альберт Каримов в своей деятельности уделяет значительное внимание. Так, на совместной коллегии Минпромторга и Минэкономики РТ по итогам 2015 года, он говорил о необходимости в условиях кризиса большую поддержку оказывать экспортно ориентированным предприятиям республики, в том числе нефтегазоперерабатывающему и нефтехимическому сектору.

Еще в 2016 году Альберт Каримов указывал на необходимость в условиях кризиса и роста стоимости валют, большую поддержку оказывать экспортно ориентированным производствам. Фото: Максима Платонова

В марте 2016 года Альберт Каримов представил депутатам Госсовета РТ законопроект «О промышленной политике Республики Татарстан». Разработанный на базе федерального закона, он определял вектор дальнейшего развития производственного комплекса республики. Законопроект вобрал в себя не только уже существующие меры поддержки, но и ряд новых, в том числе создание регионального фонда развития промышленности для льготного кредитования предприятий и специнвестконтракт от имени Татарстана.

— Он призван стать основой для реализации ключевых инструментов промышленной политики Республики Татарстан, — отметил в ходе представления глава Минпромторга РТ.

Весной 2016 года Альберт Каримов представил Госсовету РТ законопроект «О промышленной политике Республики Татарстан». Фото: gossov.tatarstan.ru

Чуть позже, в середине марта 2016 года, Альберт Каримов приводил успехи компаний Группы ТАИФ в качестве примера успешности реализации программ и в области энерго- и ресурсосбережения.

Альберт Каримов лично бывает на строительных площадках вновь реализуемых в республике проектов. В конце декабря 2020 года он с рабочей поездкой посетил Нижнекамск, где значительную часть времени посвятил ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в Группу ТАИФ). Особое внимание уделил строящемуся олефиновому комплексу ЭП-600.

В декабре 2020 года Альберт Каримов посетил строительную площадку этиленового комплекса ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото: Александра Ильина

— Инвестиции, которые вкладываются, то развитие, которое мы видим сегодня на площадке, приведут к созданию новой добавленной стоимости, к появлению новых продуктов, к удвоению мощностей «Нижнекамскнефтехима». Республика будет оказывать всяческую поддержку в реализации этого важного для экономики республики проекта. Проект должен быть реализован в плановом режиме. Это крайне важно для экономики РТ, — подчеркнул глава Минпромторга в ходе осмотра строящегося этиленового комплекса.

В последние несколько лет существенно прибавляет в объемах производства и оборонная составляющая промышленности. Ежегодно со стапелей сходят построенные в Татарстане новые суда, предназначенные для нужд ВМФ России.

Торжественная церемония закладки корпуса малого ракетного корабля проекта 22800 с наименованием «Тайфун» на АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». Сентябрь 2019 г. Фото: mpt.tatarstan

Закладываются новые корабли. Не только морские, но и воздушные. Согласно поручению министра обороны РФ Сергея Шойгу, новый толчок в развитии получил проект строительства стратегических бомбардировщиков Ту-160. Альберт Каримов активно интересуется новинками в области технологий, предназначенных для Вооруженных Сил.

Альберт Каримов во время посещения Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050. ЛАБ». Январь 2020 г. Фото: mpt.tatarstan

Активно поддерживая внедрение новаций и эффективных технологий на территории республики, Альберт Каримов с не меньшим азартом, чем участие в развитии производств, занимается выстраиванием эффективных международных деловых отношений и продвижением продукции татарстанских предприятий на мировые рынки. Часто за яркими презентациями следует обмен делегациями представителей деловых кругов, подписание меморандумов, соглашений, договоров и контрактов.

Презентация промышленного и инвестиционного потенциала Республики Татарстан в Американской торговой палате в России. Сентябрь 2019 г. Фото: mpt.tatarstan

В свободное время

Свободное время Альберт Каримов предпочитает проводить активно. Как стало известно «Реальному времени», министр — поклонник экстремальных увлечений. Так, он весьма серьезно занимался дайвингом. Позже увлекся парусным спортом — имеет сертификат международного образца. К слову, с яхтингом он не расстался и по сей день.

С яхтингом Альберт Каримов не расстается по сей день. Фото: Instagram

С 2017 года Альберт Каримов возглавляет республиканскую федерацию парусного спорта. При нем традиционные всероссийские соревнования «Камское море» вышли на новый уровень: в 2018 году было подписано соглашение о сотрудничестве в области дальнейшего развития парусного спорта в Татарстане между Всероссийской федерацией парусного спорта, Национальной парусной лигой, Министерством по делам молодежи и спорта РТ, а также Федерацией парусного спорта РТ.

Подписание соглашения о сотрудничестве в области дальнейшего развития парусного спорта в Татарстане. 2018 г. Фото: himgrad

А в 2019-м Татарстан впервые принял завершающий этап Национальной парусной лиги. В феврале 2020-го Казань встречала участников Всероссийского методического семинара специалистов по парусному спорту. И это был первый подобный семинар за всю историю ВФПС. Причем состоялся он по инициативе и предложению татарстанской федерации.

В 2013 году Альберт Каримов покорил Эльбрус. Фото: Instagram

Еще одно увлечение вице-премьера — альпинизм. В 2013 году, будучи председателем совета директоров ОАО «Химград», Альберт Каримов покорил Эльбрус. Свой подъем на высочайшую точку Европы, он посвятил 7-летию технополиса. Пример оказался настолько заразителен, что в 2015 году флаг «Химграда» был поднят над вершиной Килиманджаро. Восхождение на пик совершил Роман Кропачев — директор одного из резидентов технополиса. А в 2016 году, в честь 10-летия «Химграда», на вершину Эльбруса поднялся преемник Альберта Каримова на посту гендиректора технополиса Айрат Гиззатулин. Что касается менее экстремальных хобби вице-премьера, то среди них называют волейбол и рыбалку.

Руслан Шигабутдинов Генеральный директор АО «ТАИФ» Уважаемый Альберт Анварович! Примите наши самые теплые и искренние поздравления со знаменательной юбилейной датой — 45-летием! Руководитель современной формации, энергичный, нацеленный на успех профессионал высочайшего класса, инициатор многих социально-экономических преобразований в республике, Вы делаете все возможное для развития и процветания родного края, для улучшения жизни татарстанцев. Ваша трудовая биография — это яркий образец трудолюбия, твердости характера и волевой целеустремленности. Вы всегда идете в ногу со временем — мыслите широко и неординарно, генерируете интересные идеи и находите им практическое применение. Благодаря Вашему деятельному участию Татарстан держит уверенный курс на инновационное развитие, создаются промышленные и индустриальные парки, реализуются масштабные проекты, имеющие стратегическое значение для экономики Республики Татарстан и Российской Федерации — все это способствует продвижению бренда республики, повышению ее инвестиционной привлекательности. В этот праздничный день позвольте поблагодарить Вас, Альберт Анварович, за плодотворную работу на благо родной республики, огромный созидательный потенциал, за всестороннюю поддержку, которую Вы оказываете компаниям Группы ТАИФ! От чистого сердца желаем Вам доброго здоровья на долгие годы, счастья и благополучия, позитивного настроя, неиссякаемой энергии и сил для новых профессиональных побед на благо роста и развития Республики Татарстан, на благо процветания России!

Роман Шайхутдинов Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Уважаемый Альберт Анварович! Примите искренние поздравления и теплые пожелания по случаю Вашего юбилея! Возглавляя Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, вы вносите большой вклад в решение поставленных руководством республики задач по укреплению и совершенствованию татарстанской промышленности, по продвижению отечественной продукции на мировой рынок. Ваши высокий профессионализм, нацеленность на достижение конкретных результатов и способность быстро принимать эффективные решения вызывают глубокое уважение. Уверен, что все эти качества помогут Вам и впредь делать все необходимое для процветания отрасли промышленности и торговли республики. Желаю Вам успехов в работе, здоровья и всего самого доброго!

Мидхат Шагиахметов Заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр экономики Республики Татарстан Уважаемый Альберт Анварович! В день Вашего юбилея от меня лично и от коллектива Министерства экономики Республики Татарстан примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, профессиональных успехов, счастья и благополучия! Пусть Ваши знания, решимость и целеустремленность служат надежным фундаментом для плодотворной работы, а потенциал, которым Вы обладаете, принесет еще немало пользы для промышленного и энергетического секторов республики. В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, неугасаемой жизненной силы, семейного благополучия и прекрасного настроения. Пусть поддержка коллег и единомышленников, верность друзей и любовь близких помогают Вам и будут залогом дальнейших успехов! От всей души желаю Вам осуществления всех планов и надежд, новых достижений и, конечно, новых целей!

Эльмира Зарипова Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Уважаемый Альберт Анварович! От имени коллектива Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Юбилей — это знаменательная дата, которая дает повод взглянуть на прожитые годы, оценить свои достижения и обозначить новые планы и задачи. Сохраняйте верность упорству в достижении целей — это залог профессиональных побед. В этот знаменательный день позвольте выразить восхищение Вашим талантом и целеустремленностью, а также признательность за плодотворное сотрудничество. Искренне надеюсь, что совместная деятельность и в дальнейшем будет давать благотворные результаты, помогая совершенствовать социальную и экономическую сферы жизни общества. От всей души желаю Вам здоровья, семейного благополучия, продуктивной работы, мудрых решений и творческого вдохновения! Пусть число реализованных проектов умножится, а энергия и энтузиазм служат залогом успеха во всех Ваших начинаниях!

Айрат Сафин Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Уважаемый Альберт Анварович! Искренне рад поздравить Вас со знаменательным событием в жизни — юбилейным днем рождения и пожелать крепкого здоровья, благополучия, прекрасного настроения и всего самого наилучшего! Вы относитесь к той категории руководителей, которые вызывают искреннее уважение своей высокой компетентностью, ответственностью за порученное дело, принципиальностью, целеустремленностью, умением всегда и во всем видеть перспективу, доводить начатое до совершенства. Выражаю Вам признательность за понимание и поддержку в решении многих вопросов, связанных с деятельностью ПАО «Нижнекамскнефтехим». Пусть Ваши профессиональный опыт, решительность, способность видеть перспективы и уверенно идти к поставленным целям и впредь помогают Вам в многотрудной деятельности на благо родной республики. В этот знаменательный для Вас и Ваших близких день я от всей души желаю Вам неиссякаемой энергии, уверенности в своих силах и оптимизма еще на многие-многие годы.

Фарид Минигулов Генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Коллективы ПАО «Казаньоргсинтез» и Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан связывают прочные деловые отношения! Я знаю Альберта Анваровича как опытного государственного деятеля и блестящего организатора, который вносит большой личный вклад в решение задач по развитию промышленности нашей республики, реализации инновационных проектов, продвижению отечественной продукции на мировой рынок. Производители Татарстана в его лице всегда находят главного союзника и сторонника в самых сложных проектах. От всей души хочу пожелать Альберту Анваровичу амбициозных планов, новых возможностей, грамотных и исполнительных подчиненных, достойных соратников и верных друзей. Счастья, крепкого здоровья и процветания!

Максим Новиков Генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Уважаемый Альберт Анварович! От всего коллектива АО «ТАИФ-НК» и от меня лично примите искренние слова поздравлений в честь Вашего дня рождения! Вы долгие годы работаете в органах государственной власти Республики Татарстан и за это время сделали очень много для ее современного развития. Сегодня, благодаря Вашему профессионализму и знанию региональных проблем, в Татарстане происходят большие изменения. Реализуются крупные инвестиционные проекты, создаются промышленные и индустриальные парки, при модернизации производств внедряются самые современные технологии. Альберт Анварович! Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как компетентный и ответственный руководитель, опытный организатор масштабного ведомства. Высокая самоотдача, настойчивость и постоянный поиск эффективных путей решения поставленных задач помогают Вам в многоплановой деятельности, направленной на развитие всей нашей Республики Татарстан. Желаем Вам, чтобы в Вашем доме всегда царили любовь и понимание, покой и уют, доброта и забота, поддержка и благополучие. А в работе пусть Вам, как и прежде, сопутствуют успех и удача. Пусть жизнерадостность и целеустремленность, бодрость духа и позитивная энергия не покидают Вас никогда.

Эдуард Галеев Генеральный директор АО «ТГК-16» Уважаемый Альберт Анварович! Примите самые искренние и теплые поздравления по случаю Вашего 45-летия от всего большого коллектива АО «ТГК-16» и от меня лично. В этот торжественный день мы рады выразить Вам свое глубокое уважение. Ваш трудовой путь — достойный пример профессионализма, целеустремленности и служения на благо республики. Как опытный и современный руководитель Вы умеете ставить перед трудовыми коллективами серьезные и масштабные задачи и всегда добиваетесь поставленных целей. С Вашим именем связано наращивание промышленного потенциала Татарстана. АО «ТГК-16» постоянно ощущает Вашу неоценимую поддержку в реализации программ перспективного развития, осуществлении инновационных и инвестиционных проектов. Убеждены, присущие Вам компетентность, глубокие знания, понимание отрасли и впредь будут способствовать развитию и процветанию республики, повышению жизненного уровня ее жителей. Позвольте присоединиться ко всем добрым словам, которые прозвучат сегодня в Ваш адрес, и пожелать Вам от всего сердца отменного здоровья, работоспособности на долгие годы, осуществления всех задуманных Вами планов.

Шамиль Агеев Председатель Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» Уважаемый Альберт Анварович! От всего коллектива Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» примите самые теплые поздравления в день Вашего рождения. Ваш профессионализм и знание своего дела, умение решать непростые задачи снискали Вам заслуженный авторитет в республике. Под Вашим руководством успешно вырос современный индустриальный комплекс — технополис «Химград». Сейчас Вы успешно держите курс на развитие экономики Татарстана, поддержку предпринимательства и продвижение татарстанской продукции за пределами республики и страны. Желаем Вам не останавливаться на достигнутом, успешно реализовывать масштабные проекты на благо развития и процветания Татарстана и России. Пусть Вас сопровождают поддержка друзей и соратников, любовь родных, и каждый новый день приносит профессиональные достижения и личные победы. Счастья Вам, здоровья и добра.

Талия Минуллина Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан «Made in Tatarstan» — это знак качества, проверенный годами и признанный во всем мире, а еще «Made in Tatarstan» — знак неординарных людей: К реативных А мбициозных Р ешительных лидеров И нтеллектуалов с большой буквы М асштабных в своих мыслях и идеях О строумных в суждениях В ерных родной республике И очень показательно, что продвижение бренда «Made in Tatarstan» в руках Человека, который «was made in Tatarstan». Желаю Вам от себя лично и от всего инвестиционного блока Республики Татарстан, Альберт Анварович, и в дальнейшем находить подходы к решению сложных задач, как и прежде вкладывать душу в свою работу, регулярно и успешно восполнять энергию и внутреннюю гармонию.

Фарид Абдулганиев Уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей — помощник президента Республики Татарстан Уважаемый Альберт Анварович! Примите мои искренние поздравления с 45-летием! За годы своей трудовой биографии Вы по праву заслужили авторитет компетентного и ответственного руководителя, были инициатором многих социально-экономических преобразований в республике. Пусть и впредь значительный Ваш опыт работы на ответственных должностях, весомые профессиональные достижения и управленческий талант станут гарантом стабильности и позитивных перемен, конструктивного подхода в реализации потенциала Татарстана в области электронной коммерции и в решении актуальных задач развития малого и среднего бизнеса нашего региона! Здоровья, благополучия и счастья Вам и Вашим близким!