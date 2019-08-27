Как Татарстан пробился в четверку первых регионов на МАКС-2019

Глава «Казанской ярмарки» Лев Семенов убедил допустить на авиасалон региональных поставщиков авиакомпонентов второго-третьего уровня

Фото: Александр Третьяков

Татарстан станет одним из четырех российских регионов, которые впервые привезут собственную экспозицию на Международный авиационно-космический салон МАКС-2019. Татарстанские предприятия, вузы и частные разработчики были допущены к участию на престижной выставке ведущих мировых авиапроизводителей в Жуковском, получив разрешение открыть экспозицию в отдельном павильоне «Авиационные регионы России». Наряду с Татарстаном свою продукцию представят регионы — давние приверженцы авиастроения: Ульяновская, Самарская области и Пермский край. Организаторы авиасалона не скрывают, что автором идеи «впустить регионы» на МАКС явился не кто иной, как глава ОАО «Казанской ярмарки» Лев Семенов, который выступает организатором поволжской выставки «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование». Подробнее — в материале «Реального времени».

Захватить МАКС-2019: четыре региона едут на престижную авиавыставку

На МАКС-2019 впервые сформирован павильон «Авиационные регионы России», который будет представлен отдельными экспозициями Татарстана, Ульяновской и Самарской областей, Пермского края, сообщила пресс-служба организатора ОАО «Авиасалон». До сих пор Международный авиасалон принимал на своей площадке преимущественно мировых авиапроизводителей и глобальных поставщиков авиационного оборудования и поэтому считался относительно закрытым мероприятием. На этот раз привычный клубный формат проведения выставки изменился. По данным организаторов, на показ в Жуковский регионы везут с собой 50 региональных промышленных компаний, выступающих поставщиками первого-третьего уровней интеграции в авиапроме. На международной площадке у них впервые появится возможность презентовать свою продукцию и услуги для вхождения в новые кооперационные цепочки по созданию новых авиапроектов. А сами регионы хотят привлечь новых резидентов, поэтому сделают упор на презентации инфраструктурных проектов (технопарки, ТОСЭР и ОЭЗ). Так, Ульяновская область будет продвигать портовую особую экономическую зону «Ульяновск», отмечается в сообщении. Новый раздел выставки пройдет под названием «Сделано в России».

— Инициативу авиасалона МАКС по организации регионального павильона одним из первых поддержало правительство Республики Татарстан в лице Министерства промышленности и торговли РТ, сообщили в пресс-службе ОАО «Казанская ярмарка», выступающего одним из организаторов этого мероприятия. — Еще в апреле 2018 года на совещании с участием представителей Минпромторга РТ, ОАО «Авиасалон» и ОАО «Казанская ярмарка» был обсужден вопрос организации регионального павильона Made in Tatarstan на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском. Стороны договорились совместно подготовить список потенциальных участников коллективной экспозиции и взаимодействовать с данными компаниями для привлечения их к участию на МАКС-2019. Такое взаимодействие было выстроено в рамках генерального соглашения, которое было подписано между Министерством промышленности и торговли РТ, ГК «Ростех», ОАО «Авиасалон» и ОАО «Казанская ярмарка», документ предусматривает сотрудничество в области выставочно-конгрессной деятельности.

Воздушным шаттлом для перелета из Москвы на выставочную площадку станет легкий вертолет «Ансат», собираемый на Казанском вертолетном заводе. Фото Александра Третьякова

Напомним, Международный авиасалон МАКС-2019 откроется в подмосковном Жуковском завтра, 27 августа. И продлится 6 дней — до 1 сентября. Для участия в нем зарегистрировались свыше 800 компаний из разных стран мира. Страной-партнером на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 стал Китай. КНР и Россия могут эффективно дополнить друг друга в авиастроении, а сам рынок перевозок в азиатском регионе растет хорошими темпами. Воздушным шаттлом для перелета из Москвы на выставочную площадку станет легкий вертолет «Ансат», собираемый на Казанском вертолетном заводе. На форуме обещана мировая премьера российского пассажирского самолета МС-21-300. На открытие выставки ждут президента России Владимира Путина.

Гвоздь региональной программы

Татарстан представит самую большую экспозицию, так что не заметить ее будет невозможно, утверждают организаторы. Стенд республики разместится в центре павильона и займет площадь в 170 кв. м. С учетом арендных ставок на авиасалоне (21 тыс. руб. за квадратный метр) затраты только на аренду обошлись республике в 3,57 млн рублей.

Руководство региона едет с самым многочисленным эшелоном поставщиков и смежников российских авиазаводов. Это 18 компаний, или почти половина пула предприятий из четырех регионов. Иначе говоря, «на смотрины» отправился практически весь оборонный комплекс. По данным источников, в официальную делегацию Татарстана вошли около 70 генеральных директоров и представителей топ-менеджмента оборонных предприятий.

На экспозиции Татарстан будет представлен известными марками авиатехники Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» (Ту-160, Ту-22М3, Ту-214), Казанского вертолетного завода, «Завода Элекон», КМПО, «КАПО-Композита».

В экспозиции компании из Татарстана продемонстрируют свои наработки не только визуально (на плазменных панелях), но и у компаний будет возможность познакомить посетителей авиасалона со своей продукцией наглядно (вживую). Фото Александра Третьякова

— Предприятия продемонстрируют на выставке современные технологии, материалы и оборудование в таких разделах, как самолетостроение, вертолетостроение, малая авиация, авиационное двигателестроение, авиационное приборостроение, высокоточное и наукоемкое оборудование, техническое обслуживание воздушных судов, — сообщили в ОАО «Казанская ярмарка».

КНИТУ-КАИ представит новую разработку — турбореактивный двигатель малой тяги для малой авиации и беспилотных летательных аппаратов, примеры применения композитных материалов для авиации и космических систем, двигатель для космических систем на основе ЛРД. «Центр Галактика» на базе лицея №35 Казани представит обучающие авиатренажеры учебного самолета Як-52 и учебного планера «Бланик Л-13», кабины которых соответствуют реальным кабинам самолетов с оборудованием и системами управления.

Главная цель экспозиции — продемонстрировать руководству страны и авиастроительной отрасли инфраструктурные, кадровые, образовательные, кластерные проекты, направленные на развитие авиационной отрасли в регионе.

В экспозиции компании из Татарстана продемонстрируют свои наработки не только визуально (на плазменных панелях), но и у компаний будет возможность познакомить посетителей авиасалона со своей продукцией наглядно (вживую). Так, компания «Элекон» продемонстрирует соединители, «БИ Питрон» — жгуты, КМПО — лопатки, компания МВЕН — быстродействующие парашютные системы и т. д. Помимо того, что компании будут демонстрировать свое оборудование, они также будут активно вести переговоры с заказчиками и заключать контракты. Стенд от Республики Татарстан располагает тремя переговорными комнатами, которые на сегодняшний день активно бронируются татарстанскими компаниями для проведения встреч и переговоров.

Сергей Шелепов рассказал «Реальному времени», что на стенде будет представлен макет вентилятора, предназначенный для охлаждения теплообменников двигателей, главного редуктора, системы кондиционирования и агрегатов вертолетов. Фото АО «КМПО»

Заместитель генерального директора по техническому развитию КМПО Сергей Шелепов рассказал «Реальному времени», что на стенде будет представлен макет вентилятора, предназначенный для охлаждения теплообменников двигателей, главного редуктора, системы кондиционирования и агрегатов вертолетов. Вентиляторы уже поставляются на авиастроительные предприятия холдинга «Вертолеты России» и др. Кроме того, профессионалы отрасли увидят образец монокристаллической охлаждаемой рабочей лопатки первой ступени в турбинах, технологиями производства которой владеют единицы предприятий в авиационном двигателестроении. ЭНИКС по традиции покажет образцы беспилотной летающей техники.

Региональная экспозиция разместится вдоль одной из магистральных линий выставочного комплекса — в комплексе С3. Согласно схеме экспозиции, он расположен в заметном отдалении от центральной части, где сосредоточатся мировые гранды авиастроения. Павильон займет площадь в 700 кв. м. Для сравнения: «Объединенная авиастроительная корпорация» и «Вертолеты России» забронировали под свои демонстрационные павильоны около 1000 кв. м и больше.

Кто пробил дорогу регионам в небо МАКС-2019?

«Впустив регионы на МАКС-2019, мы открыли окно в большую кооперацию для локальных поставщиков авиакомпонентов», — говорят организаторы международной выставки, добавляя, что без производственной кооперации невозможно осуществить ни один проект в мировом авиастроении. На выходе несколько перспективных проектов: это среднемагистральный лайнер МС-21-300, многоцелевой вертолет Ми-38, перспективный двигатель ПД-14 «ОДК — Пермские моторы». Премьерные показы МС-21-300 и Ми-38 пройдут в небе МАКС-2019, а их серийные производители — корпорация «Иркут» и «Вертолеты России» (КВЗ) — как раз и будут отбирать поставщиков для включения в новые производственные цепочки. Одним словом, есть зачем ехать в Жуковский.

— А знаете, кто был автором этой идеи? Это ваш человек, Лев Семенов (гендиректор ОАО «Казанская ярмарка», — прим. авт.). Без него бы ничего не получилось! — рассказал собеседник «Реального времени» в российских авиакругах. — До этого считалось, что МАКС — это площадка для узких профессионалов авиастроения, и опускаться до деталей никому не хотелось. Однако с введением антироссийских санкций авиационные холдинги повернулись лицом к отечественным поставщикам, испытывая потребность в замещении зарубежных авиакомпонентов.

Генеральный директор ОАО «Казанская ярмарка» Лев Семенов подтвердил «Реальному времени», что тема возможного участия регионов на МАКС обсуждалась еще год назад с его партнерами по операторской деятельности — с московским ОАО «Авиасалон», Минпромторгом РТ и «Ростехом»:

— Мы давно сотрудничаем с ними, прежде всего в рамках подготовки к проведению выставки АКТО. При подготовке к МАКС год назад возник такой вопрос. Допустим, ОАК представляет свой стенд «Объединенной авиастроительной корпорации», где демонстрируется продукция Казанского авиационного завода. А сам завод показан в виде макетов и небольших логотипов КАЗ им. Горбунова. Но кто знает, что КАЗ Горбунова — это Казань? Поэтому мы стали говорить о том, что теряется весь смысл. Они согласились с тем, что нужно менять формат. Не зря же говорят, что Россия сильна регионами, — объяснил общий посыл идеи Семенов.

По его словам, республика стала раскачивать эту тему еще и потому, что за спиной 17 авиационных предприятий стоит множество других компаний, которые работают с ними как поставщики нижнего, второго-третьего уровня, и их нужно «двигать». «В этом году не совсем все получилось так, как мы хотели, — размышляет Лев Семенов. — Но мы все равно будем стремиться к тому, чтобы предприятия МСБ получили доступ на МАКС».

Станет ли МАКС постоянным для регионов? «Надеюсь, что все пройдет нормально и данный формат будет развиваться», — выразил надежду Лев Семенов.

Устоит ли АКТО после выхода на МАКС?

Тут стоит заметить, что до сих пор казанские оборонные предприятия, связанные с авиакомплексом, демонстрировали продукцию на поволжской выставке «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование». И хотя ей придали статус международной, но фактически к ней терялся интерес, все реже приезжали федеральные чиновники высокого ранга. Уже тогда менеджмент татарстанского ОПК тихо негодовал: эффективность участия на АКТО невысокая, и просил выхода для предприятий «в большой свет». Лишь в этом году звезды сложились в их пользу. Но не «убьет» ли это АКТО? Организаторы МАКС-2019 уверены, что региональная выставка продолжится, так как они разведены по времени, чередуясь каждый год. «МАКС проходит раз в два года: в эту пересменку Казань может смело открывать АКТО», — пояснил собеседник «Реального времени».

Остается добавить, что переформатированием для регионов МАКС не ограничился. Также предусмотрена насыщенная деловая программа. Как сообщают организаторы, на площадке павильона состоится конференция «Авиационные регионы России. Международный опыт». Откроет ее панельная дискуссия с участием представителей европейских и китайских кластеров. В рамках дискуссии запланировано выступление глав регионов, которые расскажут о реализации мер поддержки и развития авиационной промышленности. Представители «Объединенной авиастроительной корпорации» и холдинга «Вертолеты России» представят доклады о построении кооперационных цепочек в рамках реализации гражданских программ. Но кто здесь собирается выступить из Казани, пока держится в секрете.