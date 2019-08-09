Представители 25 крупнейших компаний Китая ознакомились с промплощадками Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня, 9 августа, в Генконсульстве КНР в Казани подвели итоги бизнес-миссии 25 крупнейших компаний Китая в Татарстан. В течение трех дней делегация посетила Иннополис, IT-парк, индустриальные парки и особые зоны, в том числе в Набережных Челнах и Нижнекамске.

В составе делегации были представлены разные секторы — сельскохозяйственный, банки, телеком и другие, рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

По словам главы минпрома РТ Альберта Каримова, на уровне компаний активно развивается сотрудничество, и один из крупнейших производителей бытовой техники в мире Haier расширяет свое присутствие в Татарстане: «В конце августа мы ждем руководство республики здесь, с тем чтобы заложить новый завод компании».

В прошлом году товарооборот Татарстана с Китаем составил 600 млн долларов, заявил Каримов: «Мы считаем, у нас есть потенциал для дальнейшего роста».

В делегации приняли участие в том числе те компании, которые уже имеют связи и проекты на территории России, сообщила «Реальному времени» Минуллина. Миссию готовили полгода, ее цель — дать китайским коллегам информацию о состоянии инфраструктуры и инвестиционном климате.

В дальнейшем будут проводиться отдельные встречи с предприятиями: «К каждой компании мы прикрепили сотрудника, который будет отвечать за развитие их контактной сетки в Татарстане, и вместе с моими коллегами из отраслевых министерств будем отрабатывать».