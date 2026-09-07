За нарушение закона о платформенной экономике селлерам грозят миллионные штрафы

По данным экспертов, после октября до 3% продавцов могут уйти с маркетплейсов из-за роста издержек

Фото: Реальное время

С 1 октября 2026 года в России вступает в силу закон о платформенной экономике, который кардинально изменит отношения между маркетплейсами, продавцами и владельцами ПВЗ. Закон впервые на федеральном уровне начинает регулировать их деятельность, и несоблюдение требований законодательства грозит селлерам серьезными штрафами. Как поменяются правила игры, что необходимо успеть сделать продавцам, чтобы не нарваться на наказание рублем, и какие последствия грозят тем, кто не успеет скорректировать свою деятельность до часа икс, разбиралось «Реальное время».

Что изменится для селлеров

С 1 октября 2026 года федеральный закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» вводит ряд новшеств для селлеров и маркетплейсов. В частности, вводятся:

прямая ответственность селлеров за достоверность данных в карточках товаров;

проверка карточек товаров маркетплейсами (до публикации и не реже раза в 10 рабочих дней после размещения), которая включает сверку данных с государственными системами: «Честный знак», реестрами Росаккредитации и ЕСИА, и при выявлении недостоверной информации или ее отсутствии карточки будут блокироваться;

проверка площадкой статуса продавца перед допуском к торговле (данные ИП и компаний сверяются с данными ЕГРИП и ЕГРЮЛ, статус самозанятого — по учету плательщиков налога на профессиональный доход), в случае отсутствия данных или ошибок в них площадка вправе отказать селлеру в доступе;

новые правила работы с ценами и скидками для марекетплейсов: запрещено в одностороннем порядке снижать цены на товары (нужно получить согласие продавца), а уведомлять селлеров об акциях следует минимум за 5 рабочих дней, при этом продавец сможет установить минимальную цену товара и отозвать согласие на скидки для еще не проданных товаров;

обязательное заключение договора между электронной площадкой и селлером в электронной форме;

защита от блокировок: ограничить доступ к личному кабинету или карточкам платформа вправе только по основаниям, прямо прописанным в договоре, при этом продавца обязаны предупредить минимум за 3 дня (в срочных случаях — в день ограничения);

система досудебного обжалования: на площадках должна быть создана система подачи жалоб, ответ на жалобу должен быть дан не позднее чем через 15 календарных дней, а в случае признания жалобы обоснованной санкции должны быть сняты в течение 48 часов;

обмен данными между маркетплейсами и ФНС: платформы будут передавать в налоговую службу сведения о доходах селлеров, оборотах магазинов, актах сверки и т.п.

С 1 октября 2026 года закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ» вводит ряд новшеств для селлеров и маркетплейсов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Действие закона распространяется на маркетплейсы, которые включены в государственный реестр посреднических цифровых платформ, при этом для карточек, опубликованных на маркетплейсах до 1 октября 2026 года, предусмотрен переходный период — на их корректировку отведено 90 дней.

Эксперты рекомендуют продавцам до вступления в силу закона проверить актуальность своих разрешительных документов, содержание карточек на предмет корректности указанных в них характеристик, а также статус своего бизнеса с учетом того, что самозанятые могут продавать только товары собственного производства, а для перепродажи требуется статус ИП или компании.

За ряд нарушений — за размещение на маркетплейсах запрещенных товаров, товаров без маркировки, товаров без сертификатов/деклараций соответствия, а также лекарств, БАДов и пестицидов, не имеющих госрегистрации или изъятых из оборота, — с 1 октября продавцам грозят штрафы. В зависимости от статуса селлера размер штрафов колеблется от 5 до 70 тыс. рублей.

«Игнорировать это нельзя»

— Главное новшество с 1 октября — маркетплейсы будут обязаны направлять в ФНС данные о продавцах, — говорит эксперт «Реального времени», глава аудиторско-консалтинговой компании «Аудэкс» Виктор Тимохин. — У инспекций появится новый инструмент контроля за компаниями и ИП.

Он напомнил, что с 1 октября 2026 года в силу также вступят пять сопутствующих постановлений, которые регулируют работу цифровых платформ, и перечислил предварительный перечень платформ, на которые распространяется действие закона: Avito, Ozon, Wildberries, Lamoda, «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Go», «Яндекс.Путешествия», Delivery Club, «Магнит Маркет», «Купер», Joom.

— Маркетплейсы будут передавать налоговикам данные о продавцах, но только с согласия продавцов, — подчеркнул он. — Список сведений, которые должны передать налоговикам, приведен в постановлении Правительства от 20.06.2026 №766, это данные о договоре между оператором платформы и продавцом (дата, номер, предмет договора), о продавце или исполнителе (название или ФИО, ИНН, регистрационный номер в стране регистрации, код страны регистрации), о согласии, отказе от согласия или запрете продавца снизить цену товара и об акте сверки взаиморасчетов и иных документах, связанных с формированием акта. Могут запросить и другие сведения, связанные с перечисленной информацией.

Необходимо, по словам эксперта, также учитывать приказ ФНС от 29 июля 2026 г., которым был расширен список платформ, участвующих в эксперименте по информационному взаимодействию с операторами электронных площадок. Если раньше это были Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «Мегамаркет», Avito, то теперь к списку участников добавились Delivery Club, Lamoda, «Купер», «Магнит Маркет», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Путешествия».

Тимохин перечислил предварительный перечень платформ, на которые распространяется действие закона: Avito, Ozon, Wildberries, Lamoda, «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Еда», «Яндекс Go», «Яндекс.Путешествия», Delivery Club, «Магнит Маркет», «Купер», Joom. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Платформа будет обязана передавать сведения о доходах своих партнеров в ФНС, фактически это означает, что работа «всерую» через крупные платформы больше невозможна, — отметил Тимохин. — ФНС опубликовала список рисков, которые отслеживают налоговики на основании данных цифровых платформ. Например, система проверяет, не превысила ли выручка продавца 20 млн рублей в 2026 году, и если да, то платит ли он НДС. Отдельный риск — занижение доходов, когда продавец исключает из выручки удержанную площадкой комиссию. Если селлер торгует одновременно на нескольких площадках, налоговая агрегирует его общую выручку и сравнивает с декларацией. Теперь площадок в эксперименте стало больше, а значит, инспекторы будут получать более полную информацию о выручке.

Виктор Тимохин порекомендовал селлерам серьезно относиться к информационным письмам, которые ФНС направляет, если выявляет риск. Игнорировать такие письма опасно: налоговики могут доначислить налоги на камеральной или выездной проверке. Поэтому, если письмо пришло, лучше проверить, правильная ли в нем информация, и принять соответствующее решение.

«Вопрос в том, хватит ли малому продавцу времени и помощи, чтобы приспособиться»

Главное изменение касается не набора новых обязанностей продавца и площадки, а способа проверки, считает гендиректор казанского ООО «Гостсертгрупп», эксперт по сертификации и регистрации продукции Дамир Низамов. Если раньше спор между ними решался тем, что продавец присылал скан документа, то теперь площадка автоматически напрямую сверяет карточку товара с государственными системами. Документ либо есть в реестре и действует, либо его там нет.

— Если говорить о плюсах, я бы назвал три, — говорит он. — Первый — рынок наконец становится сопоставимым. Добросовестный продавец, который платил за испытания и оформлял декларацию, годами конкурировал по цене с тем, кто не платил ничего. Разница в себестоимости уходила в цену, и проигрывал тот, кто все сделал правильно. Автоматическая сверка эту фору убирает.

Второй плюс, по его словам, — это предсказуемость отношений с площадкой: «Закон впервые описал то, что раньше регулировалось внутренними правилами: досудебный порядок рассмотрения жалоб, сроки уведомления об изменении условий работы, запрет снижать цену товара за счет продавца без его согласия. Для малого бизнеса это важнее, чем кажется: раньше условия могли поменяться внезапно, и сделать с этим было нечего. Третий — доверие покупателя. Мы уже видим эффект от нормы, заработавшей 1 сентября: в карточке появляется ссылка на запись в реестре, и человек может проверить документ сам, не запрашивая ничего у продавца».

Эксперт перечислил также отрицательные, по его мнению, последствия вступления в силу изменений:

издержки от них неравномерно распределятся между продавцами: крупные наймут сотрудников для переработки карточек, а продавцы с тремя сотнями позиций, не имеющие штатных специалистов, будут вынуждены все делать сами. По оценке аналитиков Data Insight, от 4 до 15% продавцов столкнутся с временной блокировкой карточек, а от 1 до 3% уйдут с площадок, что не станет катастрофой для рынка, но обернется потерями для конкретного бизнеса;

автоматика не разбирается в нюансах, система сверяет данные, а не вникает в ситуацию, поэтому если декларация оформлена корректно, но наименование в карточке чуть шире, чем в документе, товар будет снят с публикации. В результате формально правильных действий продавец потеряет продажи, пока будет переоформлять карточки;

пока мало кто обратил внимание, указал эксперт, что в законе хорошо описаны товары, на которые имеются документы, но куда меньше сказано о том, что делать тем, у кого документа нет и быть не должно. Продавец обязан сообщить, что подтверждение соответствия не требуется, и отвечает за это утверждение, роль сообщения такого рода на рынке выполняет отказное письмо, у которого нет утвержденной формы, не существует государственного реестра таких писем, равно как и требований к тому, кто его выдает. «Это структурный разрыв, и рынку с ним еще предстоит что-то делать», — считает Дамир Низамов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Если смотреть шире, направление правильное, — говорит он. — Интернет-торговля в первом полугодии 2026 года — 7,2 триллиона рублей, около 80% оборота дают регионы. Рынок такого размера не может работать на честном слове. Вопрос не в том, нужно ли регулирование, а в том, хватит ли малому продавцу времени и помощи, чтобы к нему приспособиться.

Коллега Низамова, эксперт по разрешительной документации Алена Гарифуллина рассказала «Реальному времени», что, разбирая каталоги продавцов перед 1 октября, видит повторяющуюся картину:

— Площадка проверяет карточку до публикации, срок — до 3 рабочих дней, сведения сверяются с государственными информационными системами. Дальше карточка перепроверяется не реже одного раза в 10 рабочих дней. Товары, размещенные раньше, площадка обязана проверить в течение 180 дней. Отдельно выделена углубленная проверка для лекарств, БАДов и медицинских изделий — там сверяется не только наличие номера, но и статус записи. Ключевой момент, который продавцы недооценивают: при изменении важной информации в карточке товар снимается с публикации до повторной проверки. То есть обычная правка описания может увести позицию из выдачи на несколько дней.

Она описала пять типовых «поломок» на маркетплейсе:

документ оформлен на другого изготовителя или другой бренд — продавец использует документ поставщика, а поставщик не тот, кто указан в карточке;

карточка описывает товар шире, чем документ: например, добавили новый цвет, размерный ряд, состав или комплект — и декларация это уже не покрывает;

после оформления документа изменился состав или материал — это особенно часто встречается в карточках одежды, косметики и бытовой химии;

статус записи в реестре изменился, а продавец об этом не знает. Документ на руках есть, а запись приостановлена или прекращена — например, из-за проблем у испытательной лаборатории;

отказное письмо выдано по коду, который не соответствует фактическому товару, потому что код подобрали под удобство таможенного оформления, а не под продукцию.

— Что имеет смысл сделать в оставшиеся недели? — говорит Гарифуллина. — Выгрузить каталог не по документам, а по артикулам — один документ может покрывать десять позиций, но ни одна позиция не должна ссылаться на чужой документ. Проверить статус каждой записи в реестре на сегодняшнюю дату, а не по бумажной копии. Отдельно вынести позиции, где после оформления документа менялся состав, изготовитель или назначение. И обязательно проставить корректный признак для товаров, по которым подтверждение соответствия не требуется: пустое поле алгоритмы трактуют не в пользу продавца.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Начинать селлерам она советует с категорий повышенного риска — проверить карточки на детские товары, косметику, БАД, пищевую продукцию, бытовую химию, электронику, поскольку к ним требований больше, и последствия ошибки дороже.

Алена Гарифуллина также напомнила про цену вопроса: штрафы по новым составам для юридических лиц — от 30 до 70 тыс. рублей, при повторном нарушении — до двухсот тысяч, но это не единственный риск. Действующие нормы никуда не делись: за реализацию продукции без сведений о сертификате или декларации юридическим лицам придется заплатить до 300 тыс. рублей, а за повторное нарушение требований технического регламента — до 1 млн рублей с приостановлением деятельности на срок до 90 суток. На этом фоне разбор каталога выглядит недорогой процедурой.

«Законодатель систематизировал уже сложившиеся механизмы»

Одно из главных преимуществ, которое дает селлерам закон о платформенной экономике, считает руководитель налоговой практики юридической компании «Акеон» Дарья Хисматуллина, заключается в том, что отношения с маркетплейсами становятся для них более прозрачными и предсказуемыми.

— С налоговой точки зрения существенных новых обязанностей для селлеров закон не вводит, — говорит она. — Вместе с тем более прозрачными становятся расчеты с маркетплейсом и сведения о совершаемых операциях. Продавец вправе запросить у площадки акт сверки взаиморасчетов и связанные с ним документы, а оператор обязан актуализировать такие документы не реже одного раза в месяц. Это позволит селлерам проще подтверждать доходы, комиссии, возвраты, удержания, скидки и иные операции при возникновении вопросов со стороны налоговых органов.

По ее мнению, с вступлением в силу закона селлерам будет необходимо регулярно сопоставлять сведения из личного кабинета маркетплейса с данными бухгалтерского и налогового учета, а также сохранять отчеты и документы по расчетам с площадкой. Особое внимание, подчеркнула Хисматуллина, следует уделять возвратам, комиссиям, удержаниям и скидкам, поскольку расхождения между данными маркетплейса и налоговой отчетностью могут стать основанием для дополнительных вопросов со стороны налогового органа.

Не менее важно внимательно отслеживать изменения условий договора с маркетплейсом, считает эксперт. При наиболее существенных изменениях, например при увеличении размера вознаграждения оператора или изменении условий приемки, хранения, доставки и возврата товаров, площадка должна уведомить продавца не менее чем за 45 дней до вступления новых условий в силу. В остальных случаях по общему правилу предусмотрен срок не менее 15 дней. Такие изменения позволят продавцам заранее оценивать влияние новых условий на расходы, стоимость товаров и экономику продаж в целом.

— В целом новый закон не следует воспринимать как принципиальное изменение правил работы селлеров, — делает вывод Дарья Хисматуллина. — В значительной степени законодатель систематизировал уже сложившиеся механизмы взаимодействия продавцов с маркетплейсами, сделал их более прозрачными и закрепил основные правила на законодательном уровне. Поэтому до 1 октября селлерам целесообразно прежде всего проверить действующие условия работы с площадкой, документы на реализуемые товары и порядок отражения расчетов с маркетплейсом в бухгалтерском и налоговом учете.