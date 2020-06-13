События недели: взрыв газа в Казани, ДТП с участием Михаила Ефремова и юбилей Иннополиса

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе одной из главных тем для обсуждения в СМИ и соцсетях стала авария, виновником которой оказался актер Михаил Ефремов. В пятницу в Казани взорвалась одна из цистерн на газохранилище газпромовской «дочки», в результате погиб один человек, пострадали еще двое. На тушении пожара были задействованы почти полторы сотни человек. Тем временем бывший мэр Кирова стал замминистра промышленности и торговли в Татарстане, безработица в республике выросла в 5 раз, а Иннополису исполнилось 5 лет. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Взрыв на газохранилище

Вечером в пятницу в Казани произошел взрыв одной из цистерн в газохранилище ООО «Газпром сжиженный газ». Один человек погиб, пострадали еще двое. После хлопка в цистерне образовалась пробоина, выходящий из нее газ воспламенился.

На тушении пожара были задействованы почти 150 человек. Привлекались пожарный поезд и вертолет Ми-8.

Татарстанское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Прокурор Татарстана Илдус Нафиков также поручил провести проверку.

На утро субботы горение продолжалось. Спасатели охлаждают соседние цистерны и ждут, пока в деформированной емкости выработается газ.

Пьяное ДТП с участием Ефремова

Вся неделя в России прошла под знаком обсуждения аварии в Москве с участием Михаила Ефремова. Коронавирус, поправки в Конституцию РФ и волнения в США в понедельник отошли на второй план после того, как известный актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на «встречку» в районе Смоленской площади и столкнулся лоб в лоб с фургоном Lada. Водитель фургона Сергей Захаров позже скончался. Сразу после ДТП очевидцы сняли Ефремова, который явно был сильно пьян. В отношении него возбудили уголовное дело, которое после смерти Захарова было переквалифицировано на более тяжкую статью. Кроме того, Ефремов стал фигурантом дела о сбыте наркотиков, пока в статусе свидетеля. Суд поместил актера под домашний арест до 9 августа.

Фото r_memel (twitter.com)

В пятницу вечером на канале проекта «Гражданин хороший» появилось видеообращение Михаила Ефремова. Он покаялся перед семьей погибшего и пообещал не пытаться избежать наказания. «Я не понимаю, как дальше жить. […] Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова», — сказал актер.



Авария с участием Ефремова породила ряд законодательных инициатив. Например, депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич предложил усилить ответственность за пьяные аварии. В Общественной палате пошли дальше — Султан Хамзаев выдвинул идею о лишении прав тех, кто неоднократно привлекался к ответственности за пьяные дебоши.

Иннополису — 5 лет

Пять лет назад Иннополис стал самым молодым городом России — в июне 2015 года его открыли президент РТ Рустам Минниханов и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. На сегодня в особой экономической зоне «Иннополис» работают 97 компаний-резидентов, 18 партнеров и 39 стартапов.

Гендиректор ОЭЗ Ренат Халимов сообщил, что до конца 2020 года на ее территории предполагается сдать второй технопарк площадью 30 тысяч кв. м. По его словам, действующий сегодня технопарк имени Попова заполнен арендаторами на 87%, еще около 10% забронированы.

Ряд неудавшихся стартапов Халимов объяснил условиями технологического рынка, где проваливаются многие проекты, даже несмотря на поддержку со стороны государства и ОЭЗ.



Фото Максима Платонова

Бывший мэр Кирова стал татарстанским чиновником

Бывший мэр Кирова Илья Шульгин не смог справиться с давлением местных элит и покинул должность градоначальника несколько месяцев назад. На этой неделе выяснилось, что чиновник стал заместителем главы Минпромторга Татарстана.

Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов представил коллективу двух новых заместителей — Шульгина и Марата Минибаева. Первый пришел на место ушедшего на пенсию Ильдара Мингалеева, второй будет курировать вопросы энергетики.



Где в Казани тестируют на COVID-19

Аналитическая служба «Реального времени» обнаружила в Казани 40 медицинских учреждений, принимающих анализы крови на коронавирус (включая антитела). Разброс цен за услугу — от 1010 до 3315 рублей. Мазок для ПЦР-исследования можно сдать в 17 клиниках столицы РТ, стоимость такого анализа составит от 1,5 до 2 тысяч рублей.



Безработица в РТ выросла в 5 раз

Уровень безработицы в Татарстане в связи с пандемией вырос в пять раз — до 60 тысяч человек. Этот показатель стал самым высоким с 2008 года. Пик пришелся на начало мая, когда на учет в службу занятости встали 15 тысяч человек.

Однако в Минтруда республики не паникуют. Эксперты ожидали такого скачка — большинство вновь зарегистрировавшихся пришли с «серого» рынка в надежде получить обещанные Владимиром Путиным выплаты. Однако около половины обратившихся за пособиями не имеют на него права — их работодатели не делали отчислений в Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования.



Новый франчайзи казанского «Коммерсанта»

Татарстанскую вкладку газеты «Коммерсант» будет выпускать новый франчайзи. Нижнекамский предприниматель Линар Тимергалеев приобрел у Ольги Кудриной ООО «Профи-Ньюс», которое выпускает газету в Татарстане. По информации источников «Реального времени», за Тимергалеевым стоят «более влиятельные лица».



Американская компания оспорила указ Путина

Американская компания TapJets inc, а точнее ее российская «дочка» АО «Тапджетс.ру», оспорила указ президента РФ об установлении нерабочих дней. Интересы компании представляет казанский адвокат Лаврентий Сичинава.

Компания, управляющая приложением для бронирования частных самолетов, уволила часть сотрудников за несколько часов до объявления Путиным режима нерабочих дней.



Строительство общежития КГЭУ могут признать опасным

Ростехнадзор нашел почти полсотни нарушений при строительстве 20-этажного общежития Казанского государственного энергоуниверситета (КГЭУ). Арбитражный суд Татарстана приостановил работы на 60 суток.

Фото Ирины Плотниковой

Среди обнаруженных нарушений отклонения при забивке свай и трещины в подвале. Однако генподрядчик утверждает, что строительные работы были проведены в надлежащем порядке и угрозы обрушения нет.



Рецидивист в 16 лет

Большой резонанс получила на неделе история 16-летнего ученика кадетской школы из Васильево. За два года он был осужден семь раз. До последнего времени речь шла о мелких правонарушениях, однако сейчас юноша обвиняется в краже, грабеже и серии угонов.

