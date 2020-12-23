«Реальное время» стало победителем федерального конкурса «МЕДИАТЭК — 2020»

Фото: Ринат Назмиев

Подведены итоги 6-го Всероссийского конкурса СМИ и пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса «МЕДИАТЭК-2020».

На федеральный тур поступило 586 заявок из 61 региона страны, что почти на треть больше, чем в 2019 году. Экспертной комиссии, в которую вошли руководители крупнейших СМИ и ведущих вузов России, было сложно выбрать лучших из лучших. Как отметили сами организаторы конкурса «активность и креативность участников превзошла ожидания оргкомитета».

В связи с пандемийными ограничениями, вручение наград проходило в режиме онлайн. Татарстану достались два заветных кубка. Награды вручил заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. В номинации «Новая энергия для страны и развития ТЭК» среди региональных СМИ лучшим была признана интернет-газета «Реальное время».

Спецприз экспертного совета «МЕДИАТЭК-2020» «За многолетнюю работу среди детей по популяризации бережного отношения к энергии» удостоилось АО «Татэнергосбыт».