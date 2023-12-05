Китайские компании презентовали свои возможности в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Руководители пяти китайских компаний представили сотрудникам Минпромторга Татарстана возможности своих предприятий. В столице республики стороны обсудили возможное сотрудничество, сообщили в пресс-службе министерства.

Все компании из Поднебесной осуществляют деятельность в различных направлениях:

исследование, разработка и производство оборудования для формования бумажной массы, изготовление железнодорожного оборудования и др. (Anyang General International Co);

разработка и производство оборудования на новых энергетических технологиях (Henan Zhongyu Dingli intelligent Equipment);

производство электротехнического оборудования (Hunan Guangshun Cable Co);

фильтрация сточных вод (Hefei Xindamo membrane technology* Co);

использование технологии сепарации, глубокой переработки пшеничной муки и др (Wuxi Putai Lai Separation Technology Co).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По словам заместителя министра промышленности и торговли региона Германа Лернера, в этом году можно рассчитывать на новый рекорд ВТО между Китаем и Татарстаном. Сейчас между республикой и провинциями Китая подписаны 7 соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

20 ноября раис Татарстана Рустам Минниханов выразил заинтересованность в сотрудничестве с китайской компанией Shanghai Launch Automotive Technology. Она является одной из первых независимых транспортных инжиниринговых организаций в Китае. Полный цикл включает планирование продукта, дизайн, разработку (включая кузов, шасси, силовую установку и т.д.), управление производительностью, моделирование, изготовление прототипов, верификацию, тестирование, работу с поставщиками. Кроме того, компания занимается исследованием и разработкой в области электроники для автомобилей, а также проектированием в сфере самолетостроения, ЖД-транспорта и медицинских устройств.

Как рассказал «Реальному времени» председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, особую заинтересованность в Татарстане у представителей бизнеса из Поднебесной вызывают машиностроение, электросети, инфраструктура и завод КАМАЗ.

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Айрат Назипов