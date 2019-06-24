Делегация Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым посетит Германию
На 24 июня запланирован визит делегации Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым в Германию, сообщает пресс-служба президента РТ.
Напомним, ранее сообщалось, что в Лейпциге откроется представительство РТ в Саксонии. Об этом заявил министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов на брифинге в Кабмине РТ.
Это стало результатом соглашения на Петербургском международном экономическом форуме между президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и премьер-министром Саксонии Михаэлем Кретчмером.
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