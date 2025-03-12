Две трети татарстанских садоводств выпали из «путинской» программы догазификации

За три года в республике обещают довести газ до домов только в 65 из 195 первоначально утвержденных СНТ

Фото: Реальное время

На две трети сократили в Татарстане программу социальной догазификации СНТ — из 195 первоначально попавших в нее садовых товариществ, обществ и дачных кооперативов в окончательный план-график включили только 65. Причем сами садоводы узнали об этом постфактум и совершенно случайно, поскольку их никто не предупредил, что информация, размещенная на сайте республиканского управления Росреестра прошлым летом, будет корректироваться. Подробности о том, как в республике в 2025 году сократили «путинскую» программу догазификации СНТ, — в материале «Реального времени».

«Никто ничего не объясняет»

В «Реальное время» обратились члены казанского СНТ «Нокса», где почти в каждом втором доме собственники участков либо проживают круглогодично, либо строят дома для постоянного проживания. Газопровод у них находится прямо за оградой товарищества — даже трубы далеко тянуть не нужно. В 2024 году в СНТ прошло собрание, на котором было принято решение о догазификации расположенных в нем жилых домов.

Ммногие собственники подали заявки на подключение к сетям газораспределения, и вскоре ООО «Газпром трансгаз Казань» подписало с ними договоры на техническое присоединение. В августе 2024 года садоводы увидели свое СНТ в списке на сайте Росреестра на страничке «Перечень СНТ попадающих в программу догазификации», и очень обрадовались.

— Мы восприняли это, как окончательное решение о включении в программу догазификации, — рассказал «Реальному времени» председатель СНТ «Нокса» Нурислам Газизянов. — Ведь мы все необходимые формальности выполнили, решение на общем собрании приняли, все документы подготовили и передали. По какому принципу откорректировали списки СНТ, участвующих в программе, почему из них исключили нас, почему нам ничего не объяснили и даже не предупредили? И почему нигде не сообщается, по какому принципу отбирали объекты для догазификации СНТ?

На территории СНТ «Нокса» уже сейчас постоянно проживают почти 100 семей, среди них много молодых, с детьми, есть многодетные. Другого жилья у них нет и не предвидится, поскольку ипотека им не по карману — в лучшем случае «вытянут» крохотную студию», где с детьми жить просто невозможно. В строительство домов многие вложили материнский капитал. А отапливать дома вынуждены втридорога — электричеством.

— Нас призывают рожать больше детей, а кто скажет, как их растить? — возмущается Лиля Х.. — С моей зарплатой двоих детей прокормить трудно, а зарплаты мужа на ипотеку не хватит, даже если ее всю отдавать. Мы нашли, как казалось, компромиссный вариант, а нам даже в такой малости, как бесплатно протянуть газ до дома, отказали. Поманили — и обманули. Обидно!

На территории СНТ «Нокса» уже сейчас постоянно проживают почти 100 семей, среди них много молодых, с детьми, есть многодетные. Другого жилья у них нет и не предвидится, поскольку ипотека им не по карману. Инна Серова / realnoevremya.ru

Пенсионерка Аниса Б. говорит, что у них с мужем нет наследников, и газ им уже и не очень нужен, потому что затраты на проект и установку газового котла, если и окупятся, то лет через 20, когда им, возможно, в силу возраста придется продать дом в СНТ и перебраться в городскую квартиру. Однако подведенный газ — это капитализация земли и дома, рассуждает женщина, поэтому новость, что СНТ «Нокса» вычеркнули из программы, ее с супругом тоже огорчила:

— А самое возмутительное, что никто ничего не объясняет! — считает Ильдус Р. — Если бы были опубликованы условия, принципы отбора, какие-то требования, и было бы понятно, открыто разложено по полочкам: вот это СНТ имеет больше прав на газификацию, а это — меньше, тогда не было бы оснований для недовольства. А так собрались где-то кто-то и тайно решили, кого осчастливить — невольно возникает подозрение, что все сделано так, чтобы по бюджетной программе подвести газ только «своим», «нужным людям».

Изменчивый перечень

Сравнив информацию, которая была выложена на сайте республиканского Управления Росреестра на вкладке «Перечень СНТ, попадающих в программу догазификации» под заголовком «Информация о садоводческих некоммерческих товариществах, расположенных в границах населенных пунктов» с имеющейся там в настоящее время, «Реальное время» обнаружило, что в пообъектный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд вошли лишь 65 из 195 татарстанских СНТ, ДНТ, ДТ и СТ, подпадающих под условия социальной догазификации, то есть порядка 33%. Работы на их территории расписаны на три года — с 2025 по 2027.

В пообъектный план-график догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд вошли лишь 65 из 195 татарстанских СНТ, ДНТ, ДТ и СТ, подпадающих под условия социальной догазификации. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Как выяснило издание, новые, сокращенные списки были опубликованы в декабре 2025 года, тогда же с сайта исчез первоначальный перечень. На сайте Управления Росреестра нет информации, по какому принципу были отобраны эти 65 объектов для газификации. А в ранее публиковавшихся в СМИ и на официальных порталах материалах не удалось обнаружить сведений ни о принципах, по которым производился отбор, ни о том, сколько объединений садоводов СНТ проголосовали на общих собраниях за газификацию, ни хотя бы предупреждений, что в план-график включат не всех желающих.

«Вопросов здесь больше, чем ответов»

— В некоторых СНТ работы по догазификации уже идут сейчас, — говорит председатель правления Союза садоводов Татарстана Илья Слесарский. — При этом от председателя не зависит ничего, с ним работа заканчивается в тот момент, когда он провел общее собрание и передал его протокол газовикам. Далее они работают с каждым физическим лицом — с садоводами.

Слесарский отметил, что имеются СНТ, где с садоводами договоры о газификации были заключены не только в прошлом году, а несколько лет назад, но работы так и не начались, и в план-график на 2025—2027 годы они не попали:

— У садоводов из СНТ «Волга», например, были на руках подписанные договоры, но газовики попросили их подписать новые, с другими сроками.

Слесарский отметил, что имеются СНТ, где с садоводами договоры о газификации были заключены не только в прошлом году, а несколько лет назад, но работы так и не начались. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Слесарский сообщил, что в связи с тем, что у садоводов возникает много вопросов, связанных с догазификацией СНТ, Союз садоводов Татарстана обратился с письмами в отвечающие за это направление организации, в которых содержится просьба провести в марте 2025 года круглый стол с участием представителей Союза, Министерства сельского хозяйства РТ, Росреестра, Минпромторга и официальных представителей компании «Газпром трансгаз Казань».

— Нужно понимать, что таких масштабных работ еще никогда не было, — подчеркнул он. — Никто не был готов к этому, и пока вопросов здесь больше, чем ответов.

Есть слух, но есть ли в нем правда?

Источник в ООО «Газпром трансгаз Казань» сообщил корреспонденту «Реального времени» на условиях анонимности, что организация была готова провести газ во все СНТ республики, но денег выделено слишком мало, и планы пришлось существенно сократить.

Чтобы проверить, насколько эта информация соответствует истине, «Реальное время» обратилось с письменным запросом в ООО «Газпром трансгаз Казань» и с телефонным — к генеральному директору компании Рустему Усманову. Руководитель ООО «Газпром трансгаз Казань» отвечать на телефонный запрос журналиста отказался — переадресовал издание в пресс-центр. Ответ оттуда будет опубликован по получении.

«Реальное время» обратилось с запросом к генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустему Усманову, чтобы проверить слух о том, что на догазификацию СНТ выделено недостаточно средств. скриншот официального сайта ООО "Газпром трансгаз Казань"

Не получен пока ответ на запрос «Реального времени» и от Минпромторга РТ, где координируют программу догазификации СНТ. Мы поинтересовались, какие суммы планировалось выделить на ее финансирование на 2025 год и какие суммы были выделены в итоге. Также мы просили уточнить, поступили ли в настоящий момент средства на реализацию программ, а если не поступили, то когда ожидается их поступление. По получении ответы на эти вопросы будут опубликованы.

Нехорошая тенденция в хорошем деле

Судя по тенденции, которая прослеживается на протяжении последних трех лет, резкое сокращение объемов финансирования программы догазификации вполне вероятно.

В декабре 2024 года гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов сообщил журналистам, что за три года на социальную газификацию — субсидии на подведение газа ветеранам Великой Отечественной войны, семьям участников СВО, многодетным семьям, инвалидам I и II групп и семьям с доходом ниже 10 тыс. руб. на человека в месяц в Татарстане было выделено более 417 млн рублей. Объем субсидий в течение этих трех лет неизменно сокращался: в 2022 году — 195 млн, в 2023-м — 130 млн, в 2024-м — 92,3 млн рублей. И если субсидии самым социально незащищенным категориям ежегодно урезались на 30—50%, то финансирование догазификации СНТ тем более могли урезать.

Объем субсидий на социальную догазификацию в Татарстане в течение трех лет сокращался: в 2022 году — 195 млн, в 2023-м — 130 млн, в 2024-м — 92,3 млн рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В пользу версии об отсутствии денег на догазификацию садоводств, о необходимости которой заявил в прошлом году в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин, говорит и тот факт, что, широко рекламируя программу догазификации в СМИ, татарстанские чиновники не упомянули о размерах ее финансирования.