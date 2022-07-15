Минпромторг России добивается закрытых торгов для «КЗСК-Силикона»

В ведомстве Дениса Мантурова опасаются, что продажа «дочки» отдельно от завода КЗСК может привести к срыву оборонзаказа

Пока инициатора строительства уникального завода «КЗСК-Силикон» Евгению Даутову судят во второй раз, Минпромторг России наконец озаботился судьбой ее детища. Как известно, недостроенное предприятие, как и материнский КЗСК, ждут банкротные торги. Именно из-за них и разгорелся сыр-бор в арбитраже. Причем в дело вступил до сих пор хранивший молчание Минпромторг России. Он требует проведения закрытого конкурса, объясняя это тем, что в противном случае может быть сорвано выполнение гособоронзаказа. Имеется в виду работающий КЗСК, с которым «дочка» связана технологически. Минпромторг уже подал предложение касательно судьбы этих предприятий в правительство России. Ведомство Дениса Мантурова поддерживают «Росатом», «Роскосмос» и другие предприятия ОПК. Судя по всему, спецоперация России на Украине дает КЗСК и «КЗСК-Силикону» шанс на возрождение. Как говорится, не было счастья, да несчастье помогло. Детали — в материале «Реального времени».

Принять обеспечительные меры

Как стало известно «Реальному времени», на самом финише банкротных торгов по продаже имущественного комплекса любимого детища экс-предправления казанского «Спурт банка» Евгении Даутовой в процесс неожиданно вмешался Минпромторг России. Он подал заявление в Арбитражный суд Татарстана, требуя принять обеспечительные меры. А именно: приостановить торги по продаже имущественного комплекса до тех пор, пока в положение о порядке, сроках и условиях его реализации не будут внесены коррективы. В частности, профильное министерство полагает, что это должны быть закрытые торги в форме конкурса, как это предписывают пункты 7—9 статьи 195 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В них говорится, что если в состав предприятия должника, чья деятельность связана с выполнением работ по гособоронзаказу, входит имущество, относящееся к ограниченно оборотоспособному, его продают на закрытых торгах в форме конкурса. При этом в них могут участвовать только те организации, которые, в соответствии с федеральным законом, могут быть собственниками такого имущества. Конкурсные кредиторы и их аффилированные лица к участию в торгах не допускаются.

Главное условие самого конкурса — обязательства покупателя сохранить целевое назначение имущественного комплекса и выполнять договоры предприятия, связанные с гособоронзаказом. По закону, право преимущественного приобретения такого предприятия принадлежит России. То есть его может купить само государство по цене, определенной по результатам торгов, и на условиях, установленных для конкурса: на заключение договора купли-продажи ему дается месячный срок. В такой же срок РФ вправе предоставить должнику средства в размере, равном продажной цене. А тот, в свою очередь, — направить их на погашение требований кредиторов.

Минпромторг России добивается закрытых торгов для продажи недостроенного завода «КЗСК-Силикон». Фото: prav.tatarstan.ru

Если государство не изъявит такого желания, договор подпишут с победителем торгов. Последний обязан расплатиться за покупку в месячный срок. Но при этом федералы подпишут с новым владельцем соглашение об исполнении условий конкурса. И если он нарушит их, суд может расторгнуть сделку, и тогда предприятие уже точно передадут в федеральную собственность.

Кому доверить и почем продать

В июне татарстанский арбитраж заявление Минпромторга РФ об обеспечительных мерах удовлетворил частично. Управляющему было запрещено проводить торги до тех пор, пока не вступит в силу определение Арбитражного суда Татарстана от 20 апреля об утверждении изменения в положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества АО «КЗСК-Силикон». Уже проведены первый и повторный аукционы, а также три этапа торгов в форме публичного предложения. Последние в марте этого года не состоялись из-за отсутствия заявок.

«Конкурсник» Аркадий Черкасов просил разрешить разногласия, возникшие между ним и залоговыми кредиторами ВЭБ.РФ, ООО «ПФ «Химик», ПАО АКБ «Спурт» в лице АСВ. Он представил свою редакцию еще 11 марта этого года. Казалось бы, суд все разночтения устранил. Оператором электронной площадки он утвердил ЭТП «Центр реализации», начальную цену продажи имущества определил в 642 247 084,22 рубля. Цена отсечения составила 354 977 991,54 рубля, то есть стоимость имущественного комплекса не может опуститься ниже этой суммы. Согласно положению, каждые 5 рабочих дней цена должна была снижаться на 15%. Организатором торгов выступает сам управляющий.

Судя по материалам арбитража, это вызвано исключительно экономией средств. Черкасов уже на протяжении 1,5 года пытается продать этот недостроенный завод. За это время собрал всю информацию о возможных «интересантах». И сюрпризы в этом случае вряд ли возможны, так как на торги выставляется «специфический актив».

Наше издание ранее сообщало, что это должно было быть крупное производство силиконового каучука. Оно включает более 3 тыс. специализированных объектов. В составе имущественного комплекса — административное здание заводоуправления, земельные участки, движимое имущество, дорогостоящее оборудование, часть которого уже смонтирована и оценивается более чем в 700 млн рублей. Рыночная стоимость имущественного комплекса «КЗСК-Силикона» на 31 июля 2017 года была определена в 2,59 млрд рублей.

К тому же Минпромторг Татарстана регулярно совещается с потенциальными покупателями. В их числе, говорится в материалах дела, он рассматривает АО «Аммоний», МКПАО «СК РУСАЛ», госкорпорацию «Ростех» и химзавод им. Карпова. 5 июля Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил определение татарстанского арбитража неизменным.

Предпринял две попытки

Но уже на следующий день Министерство промышленности и торговли снова подало ходатайство об обеспечительных мерах. Речь, как и прежде, идет о том, чтобы запретить продавать недостроенный «КЗСК-Силикон» — до тех пор, пока правительство РФ не примет по нему окончательного решения и не подпишет распоряжение, которое определит дальнейшие действия с имуществом банкротных КЗСК и его «дочки».

Ведомство Дениса Мантурова в своем заявлении отмечало, что АО «КЗСК-Силикон» было создано в рамках федеральной целевой программы №2 «Разработка, восстановление и организация производства стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники на 2009—2011 годы и на период до 2015 года». Речь шла о развитии производства продукции стратегического назначения, предназначенной для выполнения гособоронзаказа. Госзаказчиком этой ФЦП как раз и выступает Минпромторг России.

Одним словом, с учетом как цели, так и состава собственников это акционерное общество предназначено для работы на оборону страны. Акционерами «КЗСК-Силикона» стали ОАО «КЗСК» (51,05% УК) и Российская Федерация в лице Росимущества (48,95%). Сам Казанский завод синтетического каучука распоряжением правительства РФ №829-р от 28 апреля 2018 года включен в перечень стратегических предприятий.

Представляют собой единую производственную площадку

Профильное министерство представило в суд и более детальный анализ. Так, оно отмечает, «КЗСК-Силикон» и его материнская компания представляют собой единую производственную площадку. Все их имущество (как движимое, так и недвижимое) находится в тесной взаимосвязи. У предприятий единые сети инженерно-технического обеспечения. При проектировании объектов «дочки» частично использовали инфраструктуру и инженерные коммуникации КЗСК. Большинство инженерных и технологических систем завода синтетического каучука (такие как эстакада, водопровод, подземный трубопровод, электросети, коллекторы, железнодорожные пути, ливневая канализация) частично проходят по территории «КЗСК-Силикона».

Ведомство Дениса Мантурова в своем заявлении отмечало, что АО «КЗСК-Силикон» было создано в рамках федеральной целевой программы. Фото: prav.tatar.ru

Сама продукции для оборонки и мобилизационного задания выпускается с использованием инженерных и технологических систем КЗСК. Но они в том числе проходят по территории «КЗСК-Силикона». И если часть последних из цепочки исключить, выпуск продукции «не представляется возможным». Исходя из этого, Минпромторг делает вывод, что земельные участки самого КЗСК и «КЗСК-Силикона», по которым проходят упомянутые коммуникации, относятся к ограниченным в обороте. По мнению ведомства Дениса Мантурова, продажа «КЗСК-Силикона» на ранее утвержденных судом условиях «может привести к остановке производства продукции ОАО «КЗСК», к срыву гособоронзаказа». А это уже далеко не праздные сегодня вопросы поддержания обороноспособности и безопасности страны.

«Росатом» и «Роскосмос» — за закрытые торги

Минпромторг отмечает, что его позицию поддерживают основные потребители продукции ОАО «КЗСК». Это госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос» в лице АО «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина», Объединенная судостроительная корпорация, ПО «Северное машиностроительное предприятие».

Более того, упомянутые организации направили в адрес правительства России письма с просьбой принять меры, направленные «на сохранение единого технологического комплекса ОАО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон» в целях обеспечения непрерывности производства продукции для нужд государственного оборонного заказа». Департамент химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России эти обращения рассмотрел и доложил о них в правительство РФ. В ответ Минпромторгу и госкорпорации ВЭБ.РФ было предложено представить в правительство согласованные предложения, которые могут помочь сохранить единый технологический комплекс КЗСК и «КЗСК-Силикона».

Минпромторг считает, что имущественный комплекс «КЗСК-Силикона» необходимо продавать на закрытых торгах. Залоговым кредиторам — госкорпорациям ВЭБ.РФ и АСВ, а также ФНС нужно поручить привести положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества АО «КЗСК-Силикон» в соответствие с упомянутыми пунктами 7—9 статьи 195 «Закона о банкротстве».

В ведомстве Дениса Мантурова отмечают, что в настоящее время правительство рассматривает их предложение. Там рассчитывают, что в результате будет издано распоряжение, которое определит дальнейшие действия по продаже имущества банкротящихся КЗСК и «КЗСК-Силикона». В то же время в министерстве признают, что на это может потребоваться длительный срок: 2—3 месяца и более. За это время имущество «дочки» КЗСК может быть продано на торгах. По информации Минпромторга, «конкурсник» планировал начать торги 11 июля. Поэтому их и необходимо запретить. Заминка позволит выработать меры по урегулированию банкротства должника с тем, чтобы были соблюдены интересы как должника, так и его кредиторов.

Правительство издаст распоряжение, которое определит дальнейшие действия по продаже имущества банкротящихся КЗСК и «КЗСК-Силикона». Фото: flickr.com

Эти меры преждевременны

Между тем татарстанский арбитраж расценил доводы Минпромторга как несогласие с положением о порядке, сроках и условиях продажи имущества «КЗСК-Силикона», которое он ранее утвердил. И определение уже вступило в законную силу. А значит, обязательно к исполнению. К тому же, как отметил суд, судя по сайту ЕФРСБ, конкурсный управляющий еще не назначил торги — то есть обеспечительные меры преждевременны.

К тому же Минпромторг просит запретить продажу имущества предприятия-банкрота до принятия правительством России окончательного решения и подписания соответствующего акта, регламентирующего дальнейшие действия по реализации имущества в рамках проведения процедур банкротства ОАО «КЗСК» и АО «КСЗК-Силикон». Но доказательства, что власти в настоящий момент рассматривают этот вопрос, суду не представлены. В этой ситуации временные обеспечительные меры фактически могут превратиться в постоянные. В результате в принятии обеспечительных мер он отказал. Но при этом заметил, что если будут веские основания, ведомство может повторно обратиться в суд с таким заявлением.

Минпромторг России надеется настоять на своем. 27 июня он подал жалобу в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд на «отказное» определение татарстанского арбитража. Ее рассмотрение назначено на 28 июля.

Обвиняют в том числе в кредитовании КЗСК и «КЗСК-Силикона»

Между тем, как информировало «Реальное время», Евгению Даутову судят уже во второй раз. Напомним, в 2019-м, даже с учетом полного признания вины, суд приговорил экс-банкира к 3 годам колонии за злоупотребление полномочиями и фальсификацию финансовой отчетности. В 2020-м ее освободили условно-досрочно и вскоре возбудили новое дело. В суд оно ушло по трем эпизодам злоупотребления полномочиями с ущербом в 890 млн рублей.

Гособвинитель подчеркнул, что на момент совершения всех этих сделок председатель правления банка была его крупнейшим акционером. Она владела 10,16% акций АКБ «Спурт» лично и еще 12,4% через свою компанию «Газмаркет». Одновременно с этим бизнесвумен была бенефициаром ОАО «Казанский завод синтетического каучука» с долей 30,05% акций, а КЗСК, в свою очередь, был владельцем контрольного пакета в «КЗСК-Силикон» — 51,1%.

По версии обвинения, Даутова имела финансовую заинтересованность в будущем двух казанских заводов. И для этого организовала их кредитование через группу не ведущих реальной деятельности «технических» и подконтрольных ей компаний «Редит», «Карпи», «СК-Дзержинск», «Просгермет» и другие. При открытии ряда компаний их директорами выступили подчиненные банкира. Использование «технических» заемщиков, кредиты которых по цепочке с самым разным назначением платежа направлялись в КЗСК и «КЗСК-Силикон», позволяло банку не создавать дополнительные резервы на возможные риски данного проекта, подчеркивал представитель прокуратуры Вахитовского района.

Между тем, как информировало «Реальное время», Евгению Даутову судят уже во второй раз. Фото: Ирина Плотникова

Адвокат Евгении Валентиновны, которой недавно исполнилось 65 лет, сообщил журналистам, что его клиентка вину частично признает, но не согласна с приписываемым ей преступным умыслом и тяжкими последствиями для банка по эпизоду кредитования КЗСК и «КЗСК-Силикона» через «технические» компании. Пока в деле объявлен перерыв до сентября.