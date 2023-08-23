Татарстан и Египет обсудили пути расширения сотрудничества военно-промышленных компаний

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан и Египет рассматривают возможности расширения сотрудничества в области оборонного производства. Этот вопрос обсудили на встрече государственного министра военной промышленности страны Мухаммеда Салах ад-Дина с министром промышленности и торговли республики Олегом Коробченко в Каире.

— Стороны обсудили пути расширения перспектив совместного сотрудничества военно-промышленных компаний во многих областях производства, считая важным укреплять стратегическое партнерство, — сообщило министерство обороны и военной промышленности Египта на своей официальной странице в социальной сети.

Мухаммед Салах ад-Дин также рассказал об инвестиционных возможностях его страны для компаний из Татарстана — «особенно в свете соглашений о свободной торговле, которые Египет подписал с рядом африканских и арабских стран».

Олег Коробченко, в свою очередь, «высоко оценил динамику, наблюдаемую в египетско-российских отношениях в последние годы», и выразил надежду, что «она распространится и на Татарстан».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также министр промышленности и торговли республики подтвердил намерение расширять сотрудничество с египетскими компаниями — «особенно с предприятиями оборонного производства», уточняет ТАСС.

В июле президент России Владимир Путин рассказал о росте товарооборота с Египтом. Во время беседы с президентом африканской страны Фаттахом ас-Сиси он заявил, что в прошлом году товарооборот между странами вырос на 28,8%.

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Илина Хакимова