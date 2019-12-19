Что не так с первым инновационным «Магнитом» «у дома»?

Подсказка: здесь все не так. Не так, как раньше!

Фото: предоставлено пресс-службой розничной сети "Магнит"

19 декабря в Казани на проспекте Ямашева открылся пока единственный в России инновационный магазин «Магнит» в формате «у дома». Количество технологических решений на квадратный метр здесь зашкаливает: «умные» холодильники, видеоаналитика полок и очередей, прайс-чекеры, индивидуальные сканеры товара, чтобы оплачивать их на кассе самообслуживания и даже оплата товара… лицом! Будущее уже пришло, и первым оно пришло в Казань.

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Оплата товара лицом. Сейчас в инновационном «Магните» тестируется цифровая система SELFIETOPAY — гарантия того, что вы всегда сможете купить товар, даже если забыли дома кошелек или телефон. Нужно скачать специальное приложение, сделать селфи с паспортом, привязать к аккаунту свою карту — и с этой поры быть абсолютно свободным от необходимости проверять сумку на предмет наличия кошелька. На кассах стоит специальное оборудование с экранами: оно отсканирует ваше лицо, и деньги спишутся с карты. Если в базе «Магнит» уже будет человек, очень похожий на вас, то придется вводить еще пин-код.

Система индивидуального сканирования. На входе в магазин гостей встречает стенд, с которого покупатель может взять сканер и начать покупки, самостоятельно сканируя электронные ценники, которыми снабжены самые популярные товарные категории. Во-первых, это позволит проконтролировать бюджет покупки, во-вторых — в пять раз ускорит процесс оплаты на кассе. Покупка произойдет всего за 12 секунд.

Интерактивные прайс-чекеры. Если покупатель не может найти ценник на товар, он может поднести его к устройству. А еще прайс-чекер расскажет покупателю, какие акции действуют сейчас в магазине.

Видеоаналитика полок. По всему магазину установлена система видеокамер, которые периодически сканируют полки и отправляют информацию в аналитическую систему. Она считает, на какой процент заполнена полка. Если камеры фиксируют нарушение (меньше 80% заполненности), то директору магазина направляется сигнал об этом, и ситуация оперативно исправляется. Это гарантирует покупателю, что он всегда найдет на полке тот товар, за которым пришел.

Видеоаналитика очередей. Это работает так же, как и контроль наполняемости полок: камеры фиксируют скопление людей рядом с кассами, подают автоматический сигнал руководству — и открывается еще одна касса.

Четыре кассы самообслуживания. Если вы прошлись по залу с индивидуальным сканером, то оплатить продукты можно без участия кассиров: на кассе самообслуживания это происходит легко и быстро. Тренд на максимальную цифровизацию в действии!

Экраны с полезной информацией по всему залу. Изящно встроенные в холодильное оборудование узкие горизонтальные экраны покажут покупателям либо красивые картинки, либо важную оперативную информацию, которую хочет донести до покупателя «Магнит».

Инновационная система продажи табачных изделий. Кончилось то время, когда продавец на кассе долго и мучительно ищет ту самую пачку сигарет, за которой пришел посетитель. Теперь на кассах стоят интерактивные экраны, на которых выводится список предлагаемых марок. Покупатель, стоя в очереди, выбирает нужное, нажимает на экран и получает пачку на ленту.

Энергосберегающие холодильники с дверцами. Во-первых, они сохраняют температуру лучше, чем их открытые собратья, а во-вторых, они обеспечивают большую гигиеничность товара.

Весы самообслуживания. Овощи и фрукты покупатель взвешивает сам, с помощью умных весов, информацию в которые можно заносить или по номеру товара, или по его названию.

Экологическое сознание, парковка для собак и горячий кофе с булочками

А еще в обновленном «Магните» повышают осознанность потребления и экологическую ответственность. Здесь стоит фандомат, в который покупатель может сдать пластиковую и алюминиевую тару от любого продукта. Система отсканирует его штрих-код и выдаст взамен купон на скидку: так можно будет купить, например, безалкогольное пиво «Белый Кремль».

Если вы пришли с питомцем, его можно оставить на «парковке» для собак с удобными крючками для поводков, а если устали и хотите немного помедитировать — выпейте горячий кофе со свежеиспеченной выпечкой (в магазине работает своя пекарня). В кофейной зоне оборудована зона бесплатного вай-фая, а еще тут можно подзарядить мобильное устройство.

Отдельно на полке выделена продукция халяль (около 40 наименований) и товары татарстанского производства.

Казань по инновациям — впереди России всей

Одними из первых гостей самого высокотехнологичного «Магнита» в России стали заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и генеральный директор «Татспиртпрома» Ирек Минахметов.

Альберт Каримов поздравил команду «Магнита» с открытием уникального инновационного магазина:

— Технологии сегодня меняют нашу жизнь, трансформируют целые отрасли. Республика Татарстан стремится быть на острие инноваций, внедрять передовые технологии. Поэтому мы поддерживаем новые форматы, которые появляются в операционном бизнесе и, в частности, созданные для комфорта покупателей торговой сети «Магнит». Эта идея возникла на встрече генерального директора ПАО «Магнит» Яна Дюннинга с президентом РТ Рустамом Миннихановым, и сегодня мы видим результат.

Ирек Минахметов подчеркивал факт своей большой дружбы с сетью магазинов «Магнит»:

— Мне очень приятно быть сегодня на открытии самого современного в России магазина «Магнит». Компания — ключевой для нас партнер, здесь наша выручка составляет более 7 миллиардов рублей. Но мы понимаем, что в мире конкуренции каждая компания должна придумывать инновационные шаги. И в этом мире я желаю удачи этому магазину и всей сети «Магнит»!

Директор округа сети «Магнит» Ольга Колганова высказала свою гордость за то, что именно Казань стала городом, где открылся первый подобный магазин, и поблагодарила всех собравшихся:

— Для нас сегодня невероятно знаменательный день: мы открываем уникальный магазин с точки зрения инноваций. Он с первых же шагов начинает общаться с покупателем, старается создать настроение, помогает осознанно и комфортно сделать выбор, а самое главное — всё здесь происходит быстрее. Мы очень внимательно относимся к запросу сегодняшнего покупателя, потому что он стал требовательным, искушенным и занятым. Поэтому мы стараемся сэкономить ему время и сделать пребывание в магазине комфортным. Я с такой гордостью открываю магазин именно в Казани, потому что город динамично развивается и всегда приветствует все самое новое. По-моему, это огромная честь. Я очень горжусь этим проектом и благодарю Татарстан, его власти и всех партнеров, кто помог нам сделать его таким!