Четырехдневка-2019: кому разрешат меньше работать в Татарстане?

На 44 татарстанских предприятиях, подписавших соглашение об участии в нацпроекте «Повышение производительности труда», могут опробовать четырехдневную рабочую неделю

Фото: Максим Платонов

Федеральный эксперимент по тестированию перехода на четырехдневную рабочую неделю может быть проведен на 44 татарстанских предприятиях, участвующих в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», утверждают источники, близкие к правительству РТ. Правда, конкретный список пилотных производственных площадок, вероятно, определится по итогам анонсированного расширенного совещания в Минтруде РФ. Однако сами татарстанские работодатели пока пребывают в недоумении — сохранится ли 40-часовая рабочая неделя или трудовую нагрузку придется распределять с расчетом на 10-часовой день? Глава Минпромторга РТ Альберт Каримов пока хранит молчание.

Новая инициатива

Либеральная идея о внедрении четырехдневной рабочей недели переходит в плоскость практических обсуждений в федеральных ведомствах. Как сообщили сегодня СМИ со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского, Министерство труда и социальной защиты в ближайшие дни проведет совещание, на котором обсудят возможность внедрения в пилотном режиме четырехдневной рабочей недели. По его мнению, работники 30—40% времени ничего не делают, поэтому есть резервы для изменения трудового режима.

Как сообщили сегодня СМИ со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского, Министерство труда и социальной защиты в ближайшие дни проведет совещание, на котором обсудят возможность внедрения в пилотном режиме четырехдневной рабочей недели. Фото facebook.com/MinistryEconomy

Минтруда предлагает запустить эксперимент на тех предприятиях, которые входят в нацпроект по повышению производительности труда, утверждает замминистра экономического развития. Татарстан как раз и является одним из 30 регионов, которые участвуют в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». По официальным данным Минпромторга РТ, сегодня в него включились 44 предприятия второго и третьего эшелонов из разных городов — Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Менделеевска. Их нельзя назвать массовыми по численности занятых работников, выручка большинства варьируется в диапазоне от 50 до 500 млн рублей. Однако среди них оказалось и несколько градообразующих предприятий, которые аккумулируют в себе свыше 5 тысяч работников. Прежде всего это зеленодольские заводы АО «Зеленодольский завод им. Горького» и АО «Производственное объединение им. Серго», Казанский авиационный завод им. Горбунова и менделеевский Химзавод им. Карпова. Согласно программе, на этих предприятиях производительность труда должна вырасти на 5% к 2024 году.

КАМАЗ, как ни странно, не участвует в этом федеральном нацпроекте, однако среди его участников немало челнинских предприятий — АО «Ремдизель», Камский завод металлоконструкций «ТЭМПО», «Татпроф», «РИАТ».

«Если исходить из опубликованной информации, то именно эти предприятия могут стать полигоном для тестирования перехода на сокращенную рабочую неделю», — утверждают источники, близкие к правительству. Официальная позиция не оглашается.

«У нас нет такой информации», — сообщили в пресс-службе Минтрудсоцзащиты РТ. Глава Минпромторга РТ Альберт Каримов пока также предпочел хранить молчание: «Я занят, нахожусь на встрече», — кратко ответил он на вопрос о перспективе эксперимента на татарстанских предприятиях.

КАМАЗ не участвует в федеральном нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», однако среди его участников немало челнинских предприятий. Фото vestikamaza.ru

Глава ТПП РТ Шамиль Агеев: «Это полная глупость»

Однако глава ТПП РТ Шамиль Агеев дал понять, что республика не хотела бы в нем участвовать, потому что «это просто глупость». «Не задавайте мне вопросов про четырехдневную рабочую неделю, это глупость», — резко отреагировал он.

По его мнению, на участие в этом эксперименте могут согласиться те предприятия, которые испытывают трудности с загрузкой производственных мощностей. По его словам, таким образом работодатели освободятся от необходимости сокращать персонал, распределят производственную нагрузку между ними, но сократят рабочую неделю на один день. Действительно, о возможности использования такого сценария сохранения трудового персонала заявил недавно ГАЗ, который столкнулся с трудностями сбыта автомобильной техники. КАМАЗ пока не объявляет о подобных мерах.

Напомним, сенсационное заявление о возможности введения в России сокращенной рабочей недели прозвучало на Международной конференции труда в Женеве в июне этого года. Выступая на ней, премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что технологический прогресс позволяет сократить рабочее время за счет увеличения производительности труда. Тогда Дмитрий Медведев указал на опыт Генри Форда, который 100 лет назад сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов и получил резкий рост производительности.

«Разумеется, это очень сложные, пока не до конца проработанные идеи — еще предстоят серьезные дискуссии»,— добавил российский премьер.

в конце прошлой недели Дмитрий Медведев на встрече с Михаилом Шмаковым заверил, что переход не должен сопровождаться сокращением заработной платы. Фото www.tvc.ru

После этого в пользу перехода на сокращенную рабочую неделю высказался глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. А в конце прошлой недели Дмитрий Медведев на встрече с ним заверил, что переход не должен сопровождаться сокращением заработной платы.

Сохранится 40-часовая рабочая неделя или перейдем на 10-часовой день?

В татарстанских компаниях отнеслись к готовящемуся эксперименту с тревогой.

«Когда мы подписывали соглашение с Минпромторгом РТ об участии в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», то рассчитывали на внедрение инструментов бережливого производства, — рассказали корреспонденту «Реального времени» в компании «Технотрон-Метиз». — Мы настроены были как раз на повышение производительности труда с учетом действующего трудового режима. С нами ничего не обсуждали — будет сохранена 40-часовая рабочая неделя или предстоит увеличение рабочего дня до 10 часов».

Гендиректор АО «Вакууммаш» Евгений Капустин, который также подписал соглашение об участии в нацпроекте, воздержался от комментариев. Отметим, что список татарстанских участников нацпроекта постоянно пополняется. Если в марте этого года в нем было всего 29 компаний, то теперь отряд предприятий, взявшихся бороться за повышение производительности, вырос до 44. Он пополнился за счет казанских АО «Аромат», «Сафпласт», АО «Казметрострой» и елабужского АО «ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алабуга».

Независимые эксперты критически относятся к этому «тест-драйву».

«Этот эксперимент ничего не даст, — уверен Никита Кричевский. — Если бы эксперименты проводили на водородных атомах или на мышах, а тут — на людях. Но у акционеров есть право не участвовать в нем и работать по утвержденному бизнес-плану, — считает он. — Как в случае с самозанятыми, нужно принятие постановления правительства, так что раньше 1 января этого не случится», — резюмировал он.