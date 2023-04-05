Олег Коробченко спрогнозировал сокращение числа сетевых компаний, передающих электроэнергию в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2025 году количество территориальных сетевых компаний, занимающихся передачей электроэнергии в Татарстане, сократится до семи операторов. Такой прогноз высказал вице-премьер, министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

По итогам года количество игроков уже сократилось с 23 до 18 ТСО. При сохранении текущего объема потребления энергии их количество уменьшится до семи операторов, а в перспективе — до пяти электросетевых компаний, считает Олег Коробченко.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Он также рассказал, что в Татарстане дефицит собственной электроэнергии продолжает оставаться на уровне 5 млрд кВт·ч, или около 15% от ежегодного потребления. В прошлом году потребление выросло на 3,5% — до 33 млрд кВт·ч. При этом выработали в республике 28,1 млрд кВт·ч электроэнергии.



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Луиза Игнатьева