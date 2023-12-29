Олег Коробченко: индекс промпроизводства Татарстана по итогам 2023 года составит 104,8%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам 2023 года рост промышленного производства в Татарстане составит 104,8%, что окажется выше среднероссийского уровня в 103,5%. Об этом сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко в Торгово-промышленной палате РТ, где проходила предновогодняя встреча членов ТПП и предпринимателей с представителями правительства региона.

— Все пишут: промышленность Татарстана откатывается назад, но могу вас заверить, что индекс промпроизводства достигнет 104,8%, — рассказал «Реальному времени» Олег Коробченко.

По его словам, объем промышленного производства ожидается в 4,7 трлн рублей. Лидерами роста оказались оборонка и машиностроение.

По итогам 2022 года промышленное производство в Татарстане выросло на 4,6%, а за 10 месяцев этого года — всего на 3%. Как рассказывало «Реальное время», динамика развития промышленности начала замедляться еще с лета, что может быть связано с острым дефицитом трудовых ресурсов в стране и резким повышением ключевой ставки Банком России.

realnoevremya.ru

По данным Татарстанстата, за 10 месяцев промпроизводство в республике увеличилось на 3% к аналогичному периоду прошлого года. В январе — октябре Татарстан отгрузил товаров на 3,8 трлн рублей, из них 2,7 трлн рублей — это обрабатывающие производства. Это более слабые результаты, чем в целом по России, где производство увеличилось на 3,5%.



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Луиза Игнатьева