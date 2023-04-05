В Татарстане сохраняется дефицит собственной электроэнергии при росте ее потребления

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане дефицит собственной электроэнергии продолжает оставаться на уровне 5 млрд кВт·ч, или около 15% от ежегодного потребления. Об этом сообщил вице-премьер — министр, промышленности и торговли республики Олег Коробченко на выездном заседании правительства региона.

По его словам, потребление электроэнергии в Татарстане выросло на 3,5% — до 33 млрд кВт·ч. При этом выработано в республике 28,1 млрд кВт·ч.

Несмотря на превышение темпов роста выработки электроэнергии над потреблением, сохраняется дефицит конкурентоспособной электрической энергии, выработанной на станциях республики. На сегодняшний день он восполняется за счет перетоков из Единой национальной электросети. Поэтому первостепенное значение имеет модернизация производственных объектов энергосистемы и ввод новых мощностей. В том числе за счет объемов ввода по распределенной генерации.

Фото: tatarstan.ru

По итогам прошлого года средневзвешенная цена на электроэнергию для потребителей — юридических лиц составила 4,25 рублей/кВт·ч.

Напомним, энергосистема Татарстана заняла 5-е место среди энергосистем регионов России по абсолютному приросту потребления в 2022 году. Председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий заявил, что она входит в число лидеров по внедрению инновационных цифровых решений.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Луиза Игнатьева