Олег Коробченко о производстве Ту-214: «Минимум 100 самолетов надо делать»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Пассажирских самолетов Ту-214 в Казани должны и могут собирать не 20 штук в год, а 100. Такое мнение высказал министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

— Должны в ближайшие годы начать производить 20 самолетов Ту-214 [в год] — это с учетом того, что мы сейчас производим один-полтора самолета. Это, наверное, единственный самолет 100-процентно импортозамещенный, полностью из наших комплектующих и по всем параметрам он не уступает ни европейским, ни американским [cудам], — сказал он.

Министр промышленности и торговли Татарстана считает, что сборка 20 самолетов Ту-214 — это минимум, который должен быть. По его мнению, есть возможность производить в пять раз больше.

— Мы должны не 20, как мы говорили с раисом республики, минимум 100 самолетов надо делать. И такая возможность есть, — утверждает Олег Коробченко.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Казанский авиационный завод им. Горбунова готовится удвоить ежегодный выпуск Ту-214 — до 20 машин, начиная с 2027 года. В июне премьер-министр России Михаил Мишустин, посещая предприятие, одобрил программу модернизации второй очереди общей стоимостью 83,6 млрд рублей, которая даст возможность выйти на новые темпы сборки машин. К 2032 году казанцы могут построить 156 лайнеров — по крайней мере такой прогноз представила команда ПАО «Туполев». Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина