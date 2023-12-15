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Олег Коробченко о производстве Ту-214: «Минимум 100 самолетов надо делать»

10:19, 15.12.2023 5
Олег Коробченко о производстве Ту-214: «Минимум 100 самолетов надо делать»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Пассажирских самолетов Ту-214 в Казани должны и могут собирать не 20 штук в год, а 100. Такое мнение высказал министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.

— Должны в ближайшие годы начать производить 20 самолетов Ту-214 [в год] — это с учетом того, что мы сейчас производим один-полтора самолета. Это, наверное, единственный самолет 100-процентно импортозамещенный, полностью из наших комплектующих и по всем параметрам он не уступает ни европейским, ни американским [cудам], — сказал он.

Министр промышленности и торговли Татарстана считает, что сборка 20 самолетов Ту-214 — это минимум, который должен быть. По его мнению, есть возможность производить в пять раз больше.

— Мы должны не 20, как мы говорили с раисом республики, минимум 100 самолетов надо делать. И такая возможность есть, — утверждает Олег Коробченко.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Казанский авиационный завод им. Горбунова готовится удвоить ежегодный выпуск Ту-214 — до 20 машин, начиная с 2027 года. В июне премьер-министр России Михаил Мишустин, посещая предприятие, одобрил программу модернизации второй очереди общей стоимостью 83,6 млрд рублей, которая даст возможность выйти на новые темпы сборки машин. К 2032 году казанцы могут построить 156 лайнеров — по крайней мере такой прогноз представила команда ПАО «Туполев». Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина
ПромышленностьМашиностроение Татарстан Министерство промышленности и торговли Республики ТатарстанКазанский авиационный завод им. С.П. Горбунова филиал ПАО ТуполевКоробченко Олег Владимирович
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 15 дек
    кто???? кто будет делать эти самолёты? Извините людей в возрасте не берут на работу а молодые извините не обученные. Я про электронику.

    я пришёл по объявлению. На 22 завод. в отдел кадров. Поговорил по телефону прямо из отдела кадров с человеком обладателем молодого юношеского голоса , как мне сказали ,что он типа начальник КБ.
    НО!! и ЕЩЕ раз НО. он все спрашивал а имею ли представление об "аурдино",
    " аурдино" это такой микропроцессорный комплект, предназначенный для обучения школьников электроники ,и началам программирования. Импортный. В радио магазине он стоит 3 тысячи рублей всего.
    Это ну очень примитивный уровень, разработки электроники мои умения налаживать СВЧ каскады в приемниках свч диапозона или наоборот в передатчиках СВЧ диапазона,умение создавать в среде "АЛЬТЕРА" или "КВАРТУС", архитектуры ПЛИС выполняющее задачу цифрового фильтра, с количеством полюсов больше 100, это все оказалось неинтересно ,интересно
    было ему имею лия опыт разработки на комплекте деталей
    для ДЕТЕЙ .

    И да имею огромный опыт ремонта импортный видеотихники каки телевизоров так и видиков так и дивиди проигрывателей а там извните и программирование процессора когда прошивка слетает и умение разобраться в логике транзисторных схем управления телеком( это про фунай мк8), умение паять умение пользоваться электроизмерительной техникой и понимать результаты измерения как низкволтьных схем так и высоковольтных,ну строчная развертка это умение работать со схемой в котрой тысячи вольт гуляют .Итак далеее.и все это НЕНУЖНО ну спецы по аурдино вам электронику самолета не наладят. ваангую и один аэроплан в год не выйдет. ЖАль конечно
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    Анонимно 15 дек
    добавлю образование КАИ. пятый факультет специальность 0701. Последняя запись в трудовой ведущий инженер - электроник. НУ я ж невиноват что в в 2004 году н а оборонном заводе перестали платить? кстати там так и до сих пор толком деньги не дают. Недавно один их молодых руководителей организатор выпуска специзделелий сетовал мол никто паять не умеет.НУ АВЫ НЕ БЕРЕТЕ ТЕХ КТОУМЕЕТПАЯТЬ РАССИТЫВАТЬ СХЕМЫ ПРИДУМАТЬ РЕЩЕНИЯ!! не берете и ничего у вас не выйдет. самолеты? извините в ы не сумеете возобновить производство. а говорить ,это не паять уметь, и не умение расчитать фильтр баттерворта пятого порядка высших частот.
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  • Анонимно 15 дек
    Самое главное наобещать. К тому времени все забудут что обещал. А Москве заметят, глядишь в столицу заберут. Там много таких.
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  • Анонимно 15 дек
    А в советское время сколько самолетов в год делали?
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    Анонимно 15 дек
    Более сотни. Ил62 штук 40. Ту160 штук 15 ту22м3 штук 80
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