Олег Коробченко о производстве Ту-214: «Минимум 100 самолетов надо делать»
Пассажирских самолетов Ту-214 в Казани должны и могут собирать не 20 штук в год, а 100. Такое мнение высказал министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко.
— Должны в ближайшие годы начать производить 20 самолетов Ту-214 [в год] — это с учетом того, что мы сейчас производим один-полтора самолета. Это, наверное, единственный самолет 100-процентно импортозамещенный, полностью из наших комплектующих и по всем параметрам он не уступает ни европейским, ни американским [cудам], — сказал он.
Министр промышленности и торговли Татарстана считает, что сборка 20 самолетов Ту-214 — это минимум, который должен быть. По его мнению, есть возможность производить в пять раз больше.
— Мы должны не 20, как мы говорили с раисом республики, минимум 100 самолетов надо делать. И такая возможность есть, — утверждает Олег Коробченко.
Напомним, Казанский авиационный завод им. Горбунова готовится удвоить ежегодный выпуск Ту-214 — до 20 машин, начиная с 2027 года. В июне премьер-министр России Михаил Мишустин, посещая предприятие, одобрил программу модернизации второй очереди общей стоимостью 83,6 млрд рублей, которая даст возможность выйти на новые темпы сборки машин. К 2032 году казанцы могут построить 156 лайнеров — по крайней мере такой прогноз представила команда ПАО «Туполев». Подробнее — в материале «Реального времени».
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комментарии
я пришёл по объявлению. На 22 завод. в отдел кадров. Поговорил по телефону прямо из отдела кадров с человеком обладателем молодого юношеского голоса , как мне сказали ,что он типа начальник КБ.
НО!! и ЕЩЕ раз НО. он все спрашивал а имею ли представление об "аурдино",
" аурдино" это такой микропроцессорный комплект, предназначенный для обучения школьников электроники ,и началам программирования. Импортный. В радио магазине он стоит 3 тысячи рублей всего.
Это ну очень примитивный уровень, разработки электроники мои умения налаживать СВЧ каскады в приемниках свч диапозона или наоборот в передатчиках СВЧ диапазона,умение создавать в среде "АЛЬТЕРА" или "КВАРТУС", архитектуры ПЛИС выполняющее задачу цифрового фильтра, с количеством полюсов больше 100, это все оказалось неинтересно ,интересно
было ему имею лия опыт разработки на комплекте деталей
для ДЕТЕЙ .
И да имею огромный опыт ремонта импортный видеотихники каки телевизоров так и видиков так и дивиди проигрывателей а там извните и программирование процессора когда прошивка слетает и умение разобраться в логике транзисторных схем управления телеком( это про фунай мк8), умение паять умение пользоваться электроизмерительной техникой и понимать результаты измерения как низкволтьных схем так и высоковольтных,ну строчная развертка это умение работать со схемой в котрой тысячи вольт гуляют .Итак далеее.и все это НЕНУЖНО ну спецы по аурдино вам электронику самолета не наладят. ваангую и один аэроплан в год не выйдет. ЖАль конечно