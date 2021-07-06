Татарстан проиграл Башкирии в эффективности промполитики

Федеральные власти оценили промышленную политику Татарстана, отдав ему и еще двум регионам лишь с 6-го по 8-е место в топ-10 наиболее эффективных промсубъектов России

Татарстан замкнул топ-10 пилотного рейтинга регионов по эффективности промышленной политики, впервые подготовленного Минпромторгом России. Вместе с Челябинской и Ленинградской областями Татарстан занял 6-е место, а по факту оказался на 8-й строчке. По версии составителей, республика получила 61 балл, отстав на 5,5 балла от победителя рейтинга — Башкортостана с его 66,5 балла. Причина — глубина падения промпроизводства в пандемию в Татарстане оказалась большей, чем у остальных субъектов страны. Как объяснили «Реальному времени» в Госсовете, эти рейтинги «мало что стоят для понимания объективной картины в экономике», так как структуры региональных экономик непохожие. Но «осадочек-то остался».

Минпромторг представил первый «промышленный» рейтинг регионов

В рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2021» Министерство промышленности и торговли России объявило результаты рейтинга эффективности промышленной политики в регионах за минувший год. Это первый опыт федеральных властей в формировании сравнительной картины действий местных властей по стимулированию производства в регионе. Финальное заседание комитета по формированию рейтинга проходило с участием глав Башкортостана, Бурятии, Калужской области, а модератором встречи стал замминистра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных. Всего в рейтинге принимали участие 68 субъектов страны, а в топ-10 попали 14 регионов.

Вопреки ожиданиям, Татарстан оказался в замыкающей части рейтинга Минпромторга РФ. Республика разделила 6-е место на троих с Санкт-Петербургом и Челябинской областью. Каждый из этих трех регионов набрал по 61 баллу. Победителем рейтинга был признан Башкортостан, который получил 66,5 балла. На втором месте оказалась Калужская область с 64 баллами, на третьем — Тульская область с 63,3 балла. На 4-е место снова вышла тройка регионов. Это Краснодар, Московская и Нижегородская области, которые получили по 63 балла. Полбалла уступила им Свердловская область (62,5 балла), занявшая 5-е место. Таким образом, промышленную политику в республике оценили на «твердую троечку».

Пилотный рейтинг построен по собственной методике Минпромторга, которая учитывает 40 экономических показателей. Они сгруппированы по четырем блокам: экономическое развитие региона (включает пять показателей); взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности (16 показателей), нормативно-правовая база, региональные меры государственной поддержки и институты развития (11 показателей), деловая активность региона, молодежная политика, промышленный туризм (8 показателей).

«Калужской области удалось не снизить темпы промышленного производства, за 5 месяцев мы дали прибавку на 19%, это существенно», — сообщил губернатор области Владислав Шапша. Фото: vk.com/shapsha

«Слабое» звено: низкий проминдекс

Меньше всего — 1,5 из 3,5 балла — Татарстан получил как раз за слабые меры экономического развития. Здесь Татарстан занял 12-е место наряду с Санкт-Петербургом и Ставропольем среди 14 субъектов России. Это оказалось самой провальной его позицией, которая и «отбросила» республику в хвост рейтинга.



Во многом здесь отразились макроэкономические показатели. На фоне пандемии COVID-19 уровень падения ВВП от региона к региону оказался различным. К примеру, по индексу промпроизводства, одного из ключевых показателей экономического развития, Татарстан «просел» на 3,6% (до 96,4% к уровню 2019 года), тогда как Челябинская область удержалась до 99,1% (потеряла 0,9%), у Калужской области индекс составил 99,2% к уровню 2019 года.



— Калужской области удалось не снизить темы промышленного производства, за 5 месяцев мы дали прибавку на 19%, это существенно, — сообщил губернатор области Владислав Шапша.

Падение промпроизводства в Татарстане произошло по ряду причин. Наибольший урон нанесло падение добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК+, с чем соглашался вице-премьер России Юрий Борисов, будучи в Казани.



— Как оценивать данный результат? Я могу сказать, что провел буквально недавно совещание со всеми федеральными округами, — это укладывается в рамки общей статистики, — заявлял он на ежегодной коллегии Минпромторга Татарстана.

— Год был страшно сложным, можно было закрыть все на карантин, у нас было бы на это объяснение — нефтяные проблемы, закрытие границ. «Упали» на 3,5 процента — это небольшая цифра, — соглашался президент Татарстана Рустам Минниханов, но поставил задачу довести показатель индекса промышленного производства до 105,2% в этом году, — Это задача непростая, но реальная. После падения прошлого года мы обязаны обеспечить рост. Для этого есть все предпосылки.

Вопреки ожиданиям, Татарстан оказался в замыкающей части рейтинга Минпромторга РФ. Фото: vk.com/shapsha

«Сильное» звено: высокий индекс кредитования в ФРП

В остальных блоках рейтинга результаты были намного лучше. Татарстан оказался на 1-м месте по объему привлеченных средств Федерального фонда развития, который является ключевым индикатором эффективности взаимодействия властей республики с Минпромторгом РФ. Татарстанские предприятия привлекли 10,5 млрд рублей кредитов ФРП за последние 5 лет, сообщил на заседании министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. Средства были направлены на реализацию 42 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения, уточнил он. Инвестиционная активность предприятий принесла в копилку Татарстана максимальное количество «очков» — 26,5 балла.

— Татарстан диверсифицируется, старается участвовать во всех госпрограммах, — рассказал на заседании Альберт Каримов. — Это и действующие программы, и взаимодействие с фондом развития промышленности, который за последние 5 лет профинансировал 42 проекта на 10,5 млрд рублей. А также мы поддерживаем инициативы, которые получили новую жизнь — это 41 постановление правительства РФ по кластерной поддержке.

Добавим, что в рамках этой меры Елабужский аккумуляторный завод подал заявку на получение субсидии в пределах 300 млн рублей для расширения производства аккумуляторов в рамках импортозамещения. Общая стоимость проекта оценивается от 700 млн до 800 млн рублей. Заявка елабужан будет рассматриваться комиссией в конце этого года, и в случае одобрения, новая линия стартует в конце 2022 года.

Деловая активность по-башкирски

Достаточно высокие баллы заслужила законодательная и нормотворческая деятельность властей. За это Татарстан получил 20 баллов. Хуже с деловой активностью региона и молодежной политикой. Здесь республике присудили 13 баллов. Больше всего в этом направлении заработали Тульская область и Ставрополье — по 16 баллов каждый субъект.

Что значит деловая активность региона? Глава Башкортостана Радий Хабиров объяснил:

— Высокие результаты рейтинга — это следствие того, что мы с руководством промышленных предприятий плотно взаимодействуем на системной основе.



По его словам, созданы постоянные рабочие группы для сотрудничества с крупными компаниями — «Ростех«, УГМК, «Башнефть», «Газпромом», «Роскосмоc». «Мы постоянно находимся в контакте, всегда знаем, что у них происходит. И готовы оказать им любую помощь», — сообщил он. В результате индекс промпроизводства в Башкортостане по итогам пяти месяцев 2021 года достиг 101,5%, отметил он.

Во время главной стратегической сессии «Иннопрома» Михаил Мишустин призвал производителей оперативно реагировать на изменения рынка и предпочтения потребителей. Фото: minpromtorg.gov.ru

Минпромторг: это не соревнование регионов

Впрочем, организаторы рейтинга подчеркивают, что не рассматривают его «как соревнование», а видят в нем инструмент «выявления лучших региональных практик для тиражирования по всей стране».



— В этом году мы апробируем «пилотный» проект рейтинга эффективности, — пояснил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. — Уверен, что в дальнейшем он зарекомендует себя как еще один важный инструмент не только развития региональной промышленной политики, но и межрегионального взаимодействия, так как мы хотим транслировать лучшие региональные практики. Рейтинг эффективности — это не соревнование, мы не рассматриваем его в таком ключе. Это руководство к действию, «дорожная карта» регионального министра промышленности, особенно если он назначен не так давно.

Во время главной стратегической сессии «Иннопрома» российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал производителей оперативно реагировать на изменения рынка и предпочтения потребителей:



— Сегодня гибкость становится одним из ключевых условий эффективного производства. Она позволяет минимизировать риски и снизить ущерб, — сказал Мишустин. — Речь идет о принципиально новом формате организации промышленных мощностей, который основан на широком использовании цифровых технологий.

Он сообщил, что правительство в ближайшее время намерено утвердить стратегию цифровой трансформации промышленности. «За ближайшие 10 лет необходимо достичь двукратного роста эффективности оборудования, увеличить количество высокотехнологичных рабочих мест в полтора раза, сократить затраты на разработку и вывод высокотехнологичной продукции на рынок вдвое», — указал премьер.

Рейтинги как «белый шум» из Москвы

Татарстанские эксперты удивлены сенсационными результатам.



— Эти рейтинги мало что стоят для понимания объективной картины в целом, потому что структуры региональных экономик разные, — прокомментировал «Реальному времени» член комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. — Строго говоря, в российской экономике осталось мало чисто рыночных ниш, где работает промышленность. Так или иначе многие крупные промышленные предприятия ориентированы либо на внешние экспортные рынки, либо на госзаказ. Смысл их сравнивать? Сближает их разве что гособоронзаказ — вот здесь можно говорить о какой-то сопоставимости экономического развития, можно сравнивать регионы друг с другом.

Во-вторых, сильное влияние на снижение ВВП Татарстана в 2020 году оказали ограничения, связанные с исполнением обязательств по соглашению ОПЕК+. А это не зависит от действий региональных властей и самих компаний. В-третьих, структуры экономики Татарстана, Челябинской и Ленинградской областей все-таки разные, чтобы их так сравнивать, — заключил Галеев.



Тем не менее в Татарстане сделают определенные выводы относительно низких результатов в рейтинге Минпромторга России. В свете этого недавняя критика президента Татарстана в адрес министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова за срыв подготовки к главному отраслевому событию — татарстанскому нефтегазохимическому форуму (ТНФ) выглядит неслучайной. Не исключено, что она вызвана недовольством, что республика проиграла Башкирии в эффективности промышленной политики.