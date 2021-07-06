Татарстан проиграл Башкирии в эффективности промполитики
Федеральные власти оценили промышленную политику Татарстана, отдав ему и еще двум регионам лишь с 6-го по 8-е место в топ-10 наиболее эффективных промсубъектов России
Татарстан замкнул топ-10 пилотного рейтинга регионов по эффективности промышленной политики, впервые подготовленного Минпромторгом России. Вместе с Челябинской и Ленинградской областями Татарстан занял 6-е место, а по факту оказался на 8-й строчке. По версии составителей, республика получила 61 балл, отстав на 5,5 балла от победителя рейтинга — Башкортостана с его 66,5 балла. Причина — глубина падения промпроизводства в пандемию в Татарстане оказалась большей, чем у остальных субъектов страны. Как объяснили «Реальному времени» в Госсовете, эти рейтинги «мало что стоят для понимания объективной картины в экономике», так как структуры региональных экономик непохожие. Но «осадочек-то остался».
Минпромторг представил первый «промышленный» рейтинг регионов
В рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2021» Министерство промышленности и торговли России объявило результаты рейтинга эффективности промышленной политики в регионах за минувший год. Это первый опыт федеральных властей в формировании сравнительной картины действий местных властей по стимулированию производства в регионе. Финальное заседание комитета по формированию рейтинга проходило с участием глав Башкортостана, Бурятии, Калужской области, а модератором встречи стал замминистра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных. Всего в рейтинге принимали участие 68 субъектов страны, а в топ-10 попали 14 регионов.
Вопреки ожиданиям, Татарстан оказался в замыкающей части рейтинга Минпромторга РФ. Республика разделила 6-е место на троих с Санкт-Петербургом и Челябинской областью. Каждый из этих трех регионов набрал по 61 баллу. Победителем рейтинга был признан Башкортостан, который получил 66,5 балла. На втором месте оказалась Калужская область с 64 баллами, на третьем — Тульская область с 63,3 балла. На 4-е место снова вышла тройка регионов. Это Краснодар, Московская и Нижегородская области, которые получили по 63 балла. Полбалла уступила им Свердловская область (62,5 балла), занявшая 5-е место. Таким образом, промышленную политику в республике оценили на «твердую троечку».
Пилотный рейтинг построен по собственной методике Минпромторга, которая учитывает 40 экономических показателей. Они сгруппированы по четырем блокам: экономическое развитие региона (включает пять показателей); взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности (16 показателей), нормативно-правовая база, региональные меры государственной поддержки и институты развития (11 показателей), деловая активность региона, молодежная политика, промышленный туризм (8 показателей).
«Слабое» звено: низкий проминдекс
Меньше всего — 1,5 из 3,5 балла — Татарстан получил как раз за слабые меры экономического развития. Здесь Татарстан занял 12-е место наряду с Санкт-Петербургом и Ставропольем среди 14 субъектов России. Это оказалось самой провальной его позицией, которая и «отбросила» республику в хвост рейтинга.
Во многом здесь отразились макроэкономические показатели. На фоне пандемии COVID-19 уровень падения ВВП от региона к региону оказался различным. К примеру, по индексу промпроизводства, одного из ключевых показателей экономического развития, Татарстан «просел» на 3,6% (до 96,4% к уровню 2019 года), тогда как Челябинская область удержалась до 99,1% (потеряла 0,9%), у Калужской области индекс составил 99,2% к уровню 2019 года.
— Калужской области удалось не снизить темы промышленного производства, за 5 месяцев мы дали прибавку на 19%, это существенно, — сообщил губернатор области Владислав Шапша.
Падение промпроизводства в Татарстане произошло по ряду причин. Наибольший урон нанесло падение добычи нефти в рамках соглашения с ОПЕК+, с чем соглашался вице-премьер России Юрий Борисов, будучи в Казани.
— Как оценивать данный результат? Я могу сказать, что провел буквально недавно совещание со всеми федеральными округами, — это укладывается в рамки общей статистики, — заявлял он на ежегодной коллегии Минпромторга Татарстана.
— Год был страшно сложным, можно было закрыть все на карантин, у нас было бы на это объяснение — нефтяные проблемы, закрытие границ. «Упали» на 3,5 процента — это небольшая цифра, — соглашался президент Татарстана Рустам Минниханов, но поставил задачу довести показатель индекса промышленного производства до 105,2% в этом году, — Это задача непростая, но реальная. После падения прошлого года мы обязаны обеспечить рост. Для этого есть все предпосылки.
«Сильное» звено: высокий индекс кредитования в ФРП
В остальных блоках рейтинга результаты были намного лучше. Татарстан оказался на 1-м месте по объему привлеченных средств Федерального фонда развития, который является ключевым индикатором эффективности взаимодействия властей республики с Минпромторгом РФ. Татарстанские предприятия привлекли 10,5 млрд рублей кредитов ФРП за последние 5 лет, сообщил на заседании министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. Средства были направлены на реализацию 42 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения, уточнил он. Инвестиционная активность предприятий принесла в копилку Татарстана максимальное количество «очков» — 26,5 балла.
— Татарстан диверсифицируется, старается участвовать во всех госпрограммах, — рассказал на заседании Альберт Каримов. — Это и действующие программы, и взаимодействие с фондом развития промышленности, который за последние 5 лет профинансировал 42 проекта на 10,5 млрд рублей. А также мы поддерживаем инициативы, которые получили новую жизнь — это 41 постановление правительства РФ по кластерной поддержке.
Добавим, что в рамках этой меры Елабужский аккумуляторный завод подал заявку на получение субсидии в пределах 300 млн рублей для расширения производства аккумуляторов в рамках импортозамещения. Общая стоимость проекта оценивается от 700 млн до 800 млн рублей. Заявка елабужан будет рассматриваться комиссией в конце этого года, и в случае одобрения, новая линия стартует в конце 2022 года.
Деловая активность по-башкирски
Достаточно высокие баллы заслужила законодательная и нормотворческая деятельность властей. За это Татарстан получил 20 баллов. Хуже с деловой активностью региона и молодежной политикой. Здесь республике присудили 13 баллов. Больше всего в этом направлении заработали Тульская область и Ставрополье — по 16 баллов каждый субъект.
Что значит деловая активность региона? Глава Башкортостана Радий Хабиров объяснил:
— Высокие результаты рейтинга — это следствие того, что мы с руководством промышленных предприятий плотно взаимодействуем на системной основе.
По его словам, созданы постоянные рабочие группы для сотрудничества с крупными компаниями — «Ростех«, УГМК, «Башнефть», «Газпромом», «Роскосмоc». «Мы постоянно находимся в контакте, всегда знаем, что у них происходит. И готовы оказать им любую помощь», — сообщил он. В результате индекс промпроизводства в Башкортостане по итогам пяти месяцев 2021 года достиг 101,5%, отметил он.
Минпромторг: это не соревнование регионов
Впрочем, организаторы рейтинга подчеркивают, что не рассматривают его «как соревнование», а видят в нем инструмент «выявления лучших региональных практик для тиражирования по всей стране».
— В этом году мы апробируем «пилотный» проект рейтинга эффективности, — пояснил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. — Уверен, что в дальнейшем он зарекомендует себя как еще один важный инструмент не только развития региональной промышленной политики, но и межрегионального взаимодействия, так как мы хотим транслировать лучшие региональные практики. Рейтинг эффективности — это не соревнование, мы не рассматриваем его в таком ключе. Это руководство к действию, «дорожная карта» регионального министра промышленности, особенно если он назначен не так давно.
Во время главной стратегической сессии «Иннопрома» российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал производителей оперативно реагировать на изменения рынка и предпочтения потребителей:
— Сегодня гибкость становится одним из ключевых условий эффективного производства. Она позволяет минимизировать риски и снизить ущерб, — сказал Мишустин. — Речь идет о принципиально новом формате организации промышленных мощностей, который основан на широком использовании цифровых технологий.
Он сообщил, что правительство в ближайшее время намерено утвердить стратегию цифровой трансформации промышленности. «За ближайшие 10 лет необходимо достичь двукратного роста эффективности оборудования, увеличить количество высокотехнологичных рабочих мест в полтора раза, сократить затраты на разработку и вывод высокотехнологичной продукции на рынок вдвое», — указал премьер.
Рейтинги как «белый шум» из Москвы
Татарстанские эксперты удивлены сенсационными результатам.
Во-вторых, сильное влияние на снижение ВВП Татарстана в 2020 году оказали ограничения, связанные с исполнением обязательств по соглашению ОПЕК+. А это не зависит от действий региональных властей и самих компаний. В-третьих, структуры экономики Татарстана, Челябинской и Ленинградской областей все-таки разные, чтобы их так сравнивать, — заключил Галеев.
Тем не менее в Татарстане сделают определенные выводы относительно низких результатов в рейтинге Минпромторга России. В свете этого недавняя критика президента Татарстана в адрес министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова за срыв подготовки к главному отраслевому событию — татарстанскому нефтегазохимическому форуму (ТНФ) выглядит неслучайной. Не исключено, что она вызвана недовольством, что республика проиграла Башкирии в эффективности промышленной политики.
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