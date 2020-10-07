Список персон

Коробченко Олег Владимирович

Общественные организации
Коробченко Олег Владимирович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 12 мая 1977 года.

Образование

2011 г. — окончил Институт экономики, управления и права, по специальности «финансы и кредит».
2015 г.— окончил Высшую школу корпоративного управления РАНХ и ГС при президенте России.

Трудовая деятельность

С 2004 г. — генеральный директор ООО «Кориб».
2010-2019 гг. — депутат Городского совета г. Набережные Челны.
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.

Награды и звания

Награжден благодарственным письмом мэра города Набережные Челны (2012, 2013 гг.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423800, Индустриальный проезд, д. 55
  • Телефон: (8552) 910-600
  • Email: office@korib.ru

Дата последнего обновления: 07.10.2020


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