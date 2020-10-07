Коробченко Олег Владимирович
Общая информация
Родился 12 мая 1977 года.
Образование
2011 г. — окончил Институт экономики, управления и права, по специальности «финансы и кредит».
2015 г.— окончил Высшую школу корпоративного управления РАНХ и ГС при президенте России.
Трудовая деятельность
С 2004 г. — генеральный директор ООО «Кориб».
2010-2019 гг. — депутат Городского совета г. Набережные Челны.
С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.
Награды и звания
Награжден благодарственным письмом мэра города Набережные Челны (2012, 2013 гг.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, Индустриальный проезд, д. 55
- Телефон: (8552) 910-600
- Email: office@korib.ru
Дата последнего обновления: 07.10.2020