Коробченко Олег Владимирович

Общая информация

Родился 12 мая 1977 года.

Образование

2011 г. — окончил Институт экономики, управления и права, по специальности «финансы и кредит».

2015 г.— окончил Высшую школу корпоративного управления РАНХ и ГС при президенте России.

Трудовая деятельность

С 2004 г. — генеральный директор ООО «Кориб».

2010-2019 гг. — депутат Городского совета г. Набережные Челны.

С сентября 2019 г. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.

Награды и звания

Награжден благодарственным письмом мэра города Набережные Челны (2012, 2013 гг.).

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