Глава Минпромторга Татарстана: «Наш регион очень сильно разогрет по зарплатам»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстан может переманивать специалистов из других регионов зарплатами. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

— У нас сейчас — не секрет — водитель погрузчика до 100 тысяч получает. Сварщики, газосварщики, профессиональные станочники — от 120 тысяч. Наш регион очень сильно разогрет по зарплатам. Зарплаты у нас сейчас самые высокие. Когда в Москве говоришь про уровень наших зарплат, они говорят: «У вас примерно где-то как у нас», — сказал он.

Олег Коробченко обратил внимание, что в Татарстане, как и в других регионах России, есть дефицит кадров. Однако в других субъектах зарплаты специалистов ниже, утверждает он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за январь — сентябрь 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам в Татарстане составила 59 222 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 18,1%.



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Татьяна Демина