Новости экономики

09:58 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Глава Минпромторга Татарстана: «Наш регион очень сильно разогрет по зарплатам»

10:54, 15.12.2023 4
Глава Минпромторга Татарстана: «Наш регион очень сильно разогрет по зарплатам»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстан может переманивать специалистов из других регионов зарплатами. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

— У нас сейчас — не секрет — водитель погрузчика до 100 тысяч получает. Сварщики, газосварщики, профессиональные станочники — от 120 тысяч. Наш регион очень сильно разогрет по зарплатам. Зарплаты у нас сейчас самые высокие. Когда в Москве говоришь про уровень наших зарплат, они говорят: «У вас примерно где-то как у нас», — сказал он.

Олег Коробченко обратил внимание, что в Татарстане, как и в других регионах России, есть дефицит кадров. Однако в других субъектах зарплаты специалистов ниже, утверждает он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за январь — сентябрь 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам в Татарстане составила 59 222 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 18,1%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина
ЭкономикаПромышленность Татарстан Министерство промышленности и торговли Республики ТатарстанКоробченко Олег Владимирович
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 15 дек
    сказка
    Ответить
  • Анонимно 15 дек
    сварщик 120 тысяч?! это я который писал об неудачном опыте поступить на работу на 22 завод инженером электроники. Я окончил курсы по сварке ЗА свои деньги. пятые разряд имею уже за четыре года максимум 50 тысяч чистыми в месяц. умею варить трубы,. кто знает тот поймёт ЭЛЕКТРО сварщик Я. 120 тысяч из знаокмых сварщиков хоть газо хоть электро никто НИКТО не зарабатывает живя в казани. на северах да на ямале 200 тысяч да..без выходных две недели по 12 часов,вахта. выходит 100 штук теоретически это 200 тыр вмесяц
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Согласна с вами.
    Ответить
  • Анонимно 09:49
    Если среднемесячная номинальная начисленная зарплата 59 222 руб., то зарплата на руки 51 523,14 руб. Я работаю оператором мусоровоза в г. Бугульме. Рабочая профессия. Работа тяжелая как в физическом, так и в моральном плане. Получаю 30 000 руб. на руки. Получается, что это в 1,7 раза меньше, чем среднемесячная зарплата работникам в Татарстане. Напрашивается вывод, что и статистика по зарплате в Татарстане, и мнение министра О. Коробченко, разогреты почти в 2 раза.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть635.3
  • Нижнекамскнефтехим103.95
  • Казаньоргсинтез100.2
  • КАМАЗ187.3
  • Нижнекамскшина69.45
  • Таттелеком0.873