Пополнение в «татарской партии»: глава Минпромторга Татарстана Каримов переезжает в Москву

Министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов назначен замглавы Минпромторга России. Распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Документ есть в распоряжении «Реального времени».

В пресс-службе Минпромторга Татарстана информацию о новой должности Каримова «Реальному времени» подтверждать не стали. Официальный комментарий обещали предоставить позднее.

Фото: Ринат Назметдинов

Назначение Альберта Каримова на должность в федеральном министерстве в целом вполне ожидаемо, учитывая успехи и значимость татарстанского опыта в импортозамещении и развитии производства. Здесь стоит отметить ОЭЗ «Алабуга», КАМАЗ и Казанский авиационный завод, где в этом году решили наладить производство Ту-214.

Кроме того, при Каримове в 2021 пандемийном году темпы развития татарстанской промышленности оказались самыми высокими с начала 1992 года. Индекс промышленного производства составил 108,5%.



Фото: Максим Платонов

На данный момент Альберт Каримов находится в отпуске. Документов о его назначении на новую должность на официальном портале правовой информации пока что не размещено.

Каримов занимает пост заместителя премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли республики с 23 декабря 2015 года.

Диана Жиленкова