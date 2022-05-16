Пополнение в «татарской партии»: глава Минпромторга Татарстана Каримов переезжает в Москву
Министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов назначен замглавы Минпромторга России. Распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Документ есть в распоряжении «Реального времени».
В пресс-службе Минпромторга Татарстана информацию о новой должности Каримова «Реальному времени» подтверждать не стали. Официальный комментарий обещали предоставить позднее.
Назначение Альберта Каримова на должность в федеральном министерстве в целом вполне ожидаемо, учитывая успехи и значимость татарстанского опыта в импортозамещении и развитии производства. Здесь стоит отметить ОЭЗ «Алабуга», КАМАЗ и Казанский авиационный завод, где в этом году решили наладить производство Ту-214.
Кроме того, при Каримове в 2021 пандемийном году темпы развития татарстанской промышленности оказались самыми высокими с начала 1992 года. Индекс промышленного производства составил 108,5%.
На данный момент Альберт Каримов находится в отпуске. Документов о его назначении на новую должность на официальном портале правовой информации пока что не размещено.
Каримов занимает пост заместителя премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли республики с 23 декабря 2015 года.
Справка
Образование
1997 г. — окончил Казанский государственный финансово-экономический институт (экономическая теория, экономист).
2000 г. — окончил аспирантуру Казанского государственного финансово-экономического института.
2009 г. — окончил Оксфордский университет, программа МВА (мастер делового администрирования).
Трудовая деятельность
1996—1998 гг.— руководитель группы вексельного обращения ООО Инвестиционная компания «ТДТ-Инвест».
1998—2001 гг. — генеральный директор, исполнительный директор ООО Инвестиционная компания «ТДТ-Инвест».
2001—2004 гг.— помощник первого заместителя премьер-министра Татарстана.
2004—2015 — директор по экономике и финансам, первый заместитель председателя правления — директор по экономике и финансам ОАО «Инвестиционно-производственный технопарк «Идея», директор по экономике и финансам ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея».
2006—2010 гг.— генеральный директор ОАО «Управляющая компания «Идея Капитал».
2010—2015 гг.— председатель наблюдательного совета ОАО «Управляющая компания «Идея Капитал», председатель совета директоров ОАО «Химград».
Ноябрь — декабрь 2015 г. — исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли республики.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым