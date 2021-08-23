Власти Татарстана создали региональный штаб по газификации

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане создали региональный штаб по газификации в РТ. Распоряжение о его образовании и составе подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Региональный штаб учрежден в целях организации системной работы и обеспечения взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных образований РТ, «Газпром трансгаз Казань» и иных организаций по оперативному решению вопросов газификации в Татарстане.

Председателем штаба назначен министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. Его заместителями назначены замглавы Минпромторга республики Марат Минибаев и гендиректор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов (по согласованию).

Секретарем штаба выбран начальник отдела топливной инфраструктуры и газоснабжения Минпромторга РТ Рамиль Сахапов. Членами рабочей группы назначены 23 человека.

Штабу поручено разработать и утвердить план мероприятий по газификации объектов в Татарстане, обеспечить регулярное рассмотрение хода его выполнения и протокольных поручений по итогам заседаний. Их планируется проводить не реже одного раза в месяц.

Напомним, в начале июня президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении к газу. Теперь газ до участка россиян будет подводиться без привлечения их средств за счет инвестиционной надбавки газораспределительной организации. Документ ввел институт единого оператора газификации — собственника Единой системы газоснабжения («Газпрома»). Если компания не присутствует в регионе, там появится регоператор газификации.



Татьяна Демина