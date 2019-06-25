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Каримов рассказал об интересе со стороны Туркменистана к сельскохозяйственным самолетам казанской фирмы МВЕН

13:00, 25.06.2019
Каримов рассказал об интересе со стороны Туркменистана к сельскохозяйственным самолетам казанской фирмы МВЕН
Фото: realnoevremya.ru/ Юлия Косолапкина

Туркменистан заинтересовался сельскохозяйственными самолетами казанской фирмы МВЕН, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом на брифинге по итогам визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Казань рассказал министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. С его слов, также вызвали интерес образцы многоцелевых легких самолетов для сельхозработ. Это самолеты «Фермер» и МВ-500.

Туркменские авиалинии и Министерство сельского хозяйства Туркменистана рассматривают ценовые параметры и характеристики названных воздушных средств.

Напомним, ранее сообщалось о расширении сети сервисных центров КАМАЗа в Туркменистане.

ПромышленностьОбществоВласть Татарстан
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