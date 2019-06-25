Каримов рассказал об интересе со стороны Туркменистана к сельскохозяйственным самолетам казанской фирмы МВЕН

Туркменистан заинтересовался сельскохозяйственными самолетами казанской фирмы МВЕН, сообщает ИА «Татар-информ».

Об этом на брифинге по итогам визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Казань рассказал министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов. С его слов, также вызвали интерес образцы многоцелевых легких самолетов для сельхозработ. Это самолеты «Фермер» и МВ-500.

Туркменские авиалинии и Министерство сельского хозяйства Туркменистана рассматривают ценовые параметры и характеристики названных воздушных средств.

Напомним, ранее сообщалось о расширении сети сервисных центров КАМАЗа в Туркменистане.

