Скандалы недели: «Колумбайн» в Башкирии, непотопляемый Telegram и удар по «Бризу»

Чем запомнились татарстанцам уходящие семь дней

Фото: Стерлитамак за рулем /Vk.com

Одной из главных тем для обсуждения на уходящей неделе стала неудачная попытка заблокировать мессенджер Telegram в России. На уровне Татарстана активно обсуждались декларации о доходах местных депутатов, пополнение «зеленой папки» Минниханова еще тремя районами РТ, а также строительство МСЗ. К сожалению, не обошлось без крупных происшествий: в Башкирии подросток напал с ножом на свою учительницу и одноклассников, устроил пожар и пытался покончить с собой. Подробнее об этих и других событиях — в итоговом материале «Реального времени».

Неблокируемый Telegram

В понедельник, 16 апреля, был запущен процесс блокировки Telegram. В разгар первого рабочего дня недели российские пользователи начали жаловаться на то, что они не могут воспользоваться ни мобильной, ни десктопной версиями мессенджера, помимо этого, у некоторых перестал открываться инструмент для статей от Telegram — Telegra.ph. Причиной стало то, что операторы связи приступили к ограничению доступа к мессенджеру на территории России. Тем не менее проблему удалось быстро решить благодаря средствам обхода блокировки — VPN и прокси. В итоге аудитория некоторых каналов не уменьшилась, а наоборот, приросла, чему в том числе поспособствовал мощный общественный резонанс.

В рамках реализации блокировки Роскомнадзор вечером 16 апреля добавил в выгрузку реестра запрещенных сайтов (используется сотовыми операторами и провайдерами для блокировки запрещенных ресурсов, — прим. ред.), более 600 тысяч IP-адресов Amazon, поскольку Telegram с их помощью начал обходить ограничения. И это было только началом «ковровых бомбардировок»: 17 апреля к трем часам дня РКН заблокировал почти 16 млн IP-адресов серверов. Блокировка привела к не самым приятным последствиям — пострадали некоторые IT-компании, начались сбои в работе образовательных платформ, служб доставки, онлайн-площадок для игр, зацепило Viber, дилерские центры Volvo и даже сайт «Диссернет». Telegram же все это время работал и продолжает работать практически без перебоев.

В пятницу в СМИ появилась информация о том, что настоящей причиной для блокировки мессенджера Telegram в России якобы могут быть планы его владельца запустить свою криптовалюту (ранее о планах Павла Дурова подробно рассказывало «Реальное время»). В распоряжении редакции РБК оказалось письмо сотрудника 12-го центра ФСБ Романа Антипкина, которое он направил своим коллегам: «Мы получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны <…>. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту». В свою очередь, юрист Telegram Павел Чиков призвал не верить данной версии и назвал письмо «вбросом».

Операторы связи приступили к ограничению доступа к мессенджеру на территории России. Фото Тимура Рахматуллина

«Колумбайн» в Башкирии

В среду в соседней Башкирии произошло нападение в школе. В Стерлитамаке 17-летний подросток из коррекционного класса среднеобразовательного учреждения №1, как и обещал публично, напал с ножом на учительницу и одноклассников, устроил пожар и пытался покончить с собой. Пострадали четверо: ученики, педагог и сам нападавший. Следком возбудил два уголовных дела, одно — на должностных лиц, которые проигнорировали жалобы на агрессивное поведение юноши. Подробнее о произошедшем вы можете узнать здесь.

Другой резонансной новостью из Башкирии (к счастью, не столь трагичной) на этой неделе стала подготовка республики к открытию еще трех ТОСЭР в 2018 году. Федеральная комиссия одобрила их создание в моногородах Белорецке, Благовещенске и Нефтекамске, после чего в Башкирии будет действовать пять ТОСЭР, как и в Татарстане. Но в отличие от РТ, Башкирия намерена установить вход для резидентов будущих ТОСЭР по новым правилам — с минимально разрешенными инвестициями в 2,5 млн рублей. Таким образом, Татарстан, где цена входа варьируется от 50 до 10 млн рублей, окажется в окружении практически «обнуленных» ТОСЭР.

Неудачная шутка про Салавата Юлаева и «замороженная» мечеть

И еще немного новостей из Башкирии: на днях в Уфу приезжал участник Comedy Club Руслан Белый. Во время своего представления московский гость назвал бандитом Салавата Юлаева, который, как известно, является национальным героем башкир. Нелестные высказывания о сподвижнике Пугачева вызвали шквал критики со стороны башкирской общественности. С реакцией одного из жителей республики вы можете ознакомиться здесь.

Также на уходящей неделе руководители Совета муфтиев России «по поручению шейха Равиля хазрата Гайнутдина» приезжали в Уфу. Основная цель — помочь завершить возведение соборной мечети «Ар-Рахим», которая стоит недостроенной более 10 лет (о причинах задержки строительства читайте здесь). Первый заместитель председателя СМР и ДУМ РФ Рушан Аббясов прокомментировал свой визит в столицу РБ так: «Мы хотели оценить ситуацию и помочь в возобновлении строительства. Было налажено понимание со стороны мэра города Ирека Ялалова, есть желание ДУМ РБ привести в порядок всю документацию по строительству». Наш собеседник добавил, этот вопрос «держит на контроле» глава РБ Рустэм Хамитов. При этом строительство мечети взял под личный контроль и председатель СМР и ДУМ РБ Равиль Гайнутдин.

На правом берегу Казанки, по улице Гаврилова начался снос по-своему знакового для города здания Российского ведического университета Махариши. Фото Марка Шишкина

Снос дома Махариши в Казани и новый виток обсуждения МСЗ

В среду на правом берегу Казанки, по улице Гаврилова начался снос по-своему знакового для города здания Российского ведического университета Махариши. Свой университет казанские последователи индийского гуру Махариши Махеш Йоги начали возводить в 1999 году, но здание так и не сдали в эксплуатацию. Отметим, что работы по демонтажу выполняет ООО «ДомоСтрой» по заказу застройщика «ЮИТ Казань». Как уже писало «Реальное время», «ЮИТ Казань» планирует возвести на месте заброшенного строения жилой комплекс комфорт-класса Taloni, что в переводе с финского означает «мой дом».

В то же время в Казани продолжилось обсуждение строительства МСЗ. Одним из ключевых событий стало то, что члены комитета по экологии татарстанского парламента отклонили законопроект, запрещающий строительство МСЗ на территории населенных пунктов, а также ближе десяти километров от их границ, который предложил депутат Госсовета РТ Артем Прокофьев. Также стартовавшие встречи с инвесторами заставили взяться за перо противников строительства мусоросжигательного завода — на уходящей неделе их позицию на страницах «Реального времени» высказала противница МСЗ Гузель Халилова.

Спасителя строек «ФОНа» подвели под угрозу банкротства



Серьезную тревогу вызывают заявления, прозвучавшие в понедельник в суде по оспариванию расчетов за землю в ЖК «Симфония». Исход дела может ввергнуть в бедственное положение как весь комплекс долгостроев на Павлюхина, так и другие стройки СК «Бриз» в городе, угрожая застройщику банкротством.

Напомним, конкурсный управляющий «Фон-Ривьеры» ставит под сомнение ряд сделок должника с компаниями «Профиль Финанс», «Фаворит-Капитал» и «Бриз». В ответ залоговые кредиторы грозят вернуть ипотеку на участки и потребовать около полумиллиарда рублей. В случае поражения компании Белякова придется заплатить неподъемные 773 млн рублей.

Примечательно, что утопление спасителя стройки «ФОНа» оказалось делом рук самих утопающих: то ли по незнанию, то ли по другой причине инициатором всех катаклизмов стала одна из дольщиц.

Исход дела может ввергнуть в бедственное положение как весь комплекс долгостроев на Павлюхина, так и другие стройки СК «Бриз» в городе, угрожая застройщику банкротством. Фото Васили Ширшовой

Депутатские доходы

В Татарстане представители власти начали публиковать декларации о доходах. Совокупный семейный доход депутатов Госсовета РТ в 2017 году составил более 4 млрд рублей, увеличившись с 2016 года на 1 млрд, или в 1,3 раза. В прошлом году, напомним, он составлял чуть больше 3 млрд рублей. Отметим, что в прошлом году самым богатым депутатом был основатель холдинга ТТС Вячеслав Зубарев, однако по итогам 2017 года лидерство перешло к депутату Госсовета РТ Альберту Фахрутдинову, главе ювелирной компании ЗАО «Кулон» и строительного холдинга «Кулонстрой», задекларировавшему личный доход в 604,6 млн рублей, вместе с супругой (14,3 млн рублей) они заработали 619 млн рублей (первое место по росту дохода среди депутатов Госсовета РТ).

Также аналитическая служба «Реального времени» изучила декларации о доходах за 2017 год депутатов Госдумы РФ, представляющих регионы Приволжского федерального округа. Всего таковых 86 человек, и за год они заработали 1,7 млрд рублей — то есть чуть более 20 млн рублей на брата, или по 1,7 млн в месяц.

Для сравнения: средняя номинальная начисленная зарплата работников в Татарстане составила в 2017 году 41,8 тыс. рублей в месяц, Башкортостане — 37,6 тыс., Самарской области — 36,5 тыс., Удмуртии — 36,3 тыс. Мы выяснили, откуда берется незарплатный доход десяти богатейших депутатов Госдумы РФ от Поволжья и чем они вообще знамениты, заодно обнаружив, что автор фразы «Сирия нам нужнее, чем зарплаты врачей» получает в семь раз больше среднего российского врача, а его супруга — в 56 раз больше.

Агрофирме семьи Швецовых предъявили свалку туш свиней

На этой неделе стало известно о том, что недавняя скандальная находка ветеринаров и прокуроров под Казанью потянула на новое уголовное дело. Поясним: в конце марта в Зеленодольском районе, на территории агрофирмы АО «Авангард», было обнаружено чуть менее сотни трупов поросят и свиней, присыпанных снегом. Такой результат проверяющих просто шокировал: ведь, во-первых, об их визите на свиноферме знали заранее, а во-вторых, ранее деятельность ее руководителей уже стала предметом расследования — по делу Швецовых.

Материалы прокурорской проверки по данному факту были направлены в Следком и легли в основу того самого нового уголовного дела — по ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Как выяснило «Реальное время», дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, но его расследование поручено второму отделу Следкома по РТ, в орбиту которого ранее АО «Авангард» попало по делам семьи Швецовых. Все подробности вы можете узнать здесь.

В конце марта в Зеленодольском районе, на территории агрофирмы АО «Авангард», было обнаружено чуть менее сотни трупов поросят и свиней, присыпанных снегом.



Еще три района РТ оказались в «зеленой папке» Минниханова

На уходящей неделе «зеленая папка» Минниханова пополнилась фактурой на три района Татарстана — аудиторы Счетной палаты РТ передали «приветы» главам Лениногорского, Пестречинского и Тетюшского районов. В этих районах были обнаружены нарушения на общую сумму 272 млн рублей.

В некоторых случаях речь идет больше чем о просто неэффективном или нецелевом использовании. По ряду случаев аудиторы уже направили материалы в республиканский Следком, и, вполне возможно, за этим последуют уголовные дела. Некоторыми фактами также заинтересовалось антикоррупционное управление при президенте РТ.

Новый предправления «Банка Казани» и «казанский Деточкин» из «Ак Барс» Банка

В Казани завершилось расследование первого в России уголовного дела по статье 185.3 УК РФ — манипулирование рынком. В этом преступлении признался 36-летний Артем Люлинский, бывший главный специалист отдела доверительного управления департамента инвестиционного бизнеса «Ак Барс» Банка. По версии Следкома, брокер проводил биржевые сделки на рынках ценных бумаг и, пользуясь то счетом банка, то своим личным, ронял либо поднимал к собственной выгоде цены на акции ведущих российских компаний. Ущерб банка оценен в 76,6 млн рублей. Но их у Люлинского не нашли.

Есть и другая новость из банковской сферы: в «Банке Казани» сменился председатель правления. Им стал Олег Бачурин, который ранее занимал должность IT-директора кредитной организации. За свою карьеру он успел освоить и другие стороны банковского дела, работая в «Энергобанке» и в «Татфондбанке». Предыдущий глава правления «Банка Казани» Оскар Прокопьев останется в банке в качестве президента — еще в 2014 году его отправили в банк из городской мэрии для того, чтобы «перезагрузить» кредитную организацию.

Cубподрядчики «Казметростроя» не успевают завершить пусконаладочные работы в срок. Фото kzn.ru

«Дубравную» передвинут на конец лета?

Назначенное на 9 мая открытие конечной станции «Дубравная» может быть снова перенесено на поздний срок — субподрядчики «Казметростроя» не успевают завершить пусконаладочные работы в срок. Тем временем проектировщики ГУП «Татинвестгражданпроект» завершают проект выноса инженерных сетей в зоне строительства второй линии. Ожидается, что в скором времени он будет передан для проведения государственной экспертизы, после чего можно будет сделать первый шаг для прокладки второй ветки.

— В рамках разработки генплана Казани возник ряд вопросов по второй линии метро, что потребовало дополнительной проработки и обусловило паузу в проектировании. Расположение существующих инженерных коммуникаций поставило под вопрос возможность строительства метрополитена на отрезке между станцией «10-й микрорайон» и «Ул. Ломжинская». ГУП «Татинвестгражданпроект» вышло с предложением по техническим условиям для выполнения мероприятий по локальному переносу сетей, что позволило продолжить проектные работы. В настоящий момент есть понимание по всем сложным вопросам проекта, работы выполняются согласно плану-графику, — прокомментировали ситуацию в ГУП «Татинвестгражданпроект».



Свою точку зрения на ситуацию со строительством второй ветки метро высказал и наш автор Тимур Ямашев.

Освобождение главного антикоррупционера УФССП и обвинения челнинского олигарха

В четверг, 19 апреля, Советский райсуд Казани рассмотрел два арестных материала по резонансным делам Следкома и вынес по ним противоположные решения. Так, суд освободил бывшего начальника антикоррупционного отдела УФССП по РТ Сайдаша Сабирова, но оставил под домашним арестом до 22 июня челнинского олигарха Алексея Миронова. При этом адвокаты Миронова активно протестовали. Защитник Виктория Демидова, указав на ошибку в постановлении следствия в дате рождения Алексея Миронова, назвала все уголовное дело одной большой технической ошибкой. Адвокат Борис Валеев нашел нестыковку по части математики.

По его словам, накануне заседания представители следствия показывали справку о неуплате налогов на 87 млн рублей, но в обвинении Миронову осталась старая цифра — 127 млн рублей.

— То, что по налогам они считают, — у них все время выдуманная ситуация. Последний раз во время беседы со 127 неуплата упала до миллиона рублей, — заявил суду опальный бенефициар ГК «Еврогрупп». — Они все время в попытке изменить. «Признай вину, давай вместе посчитаем, примем решения, компромиссы найдем» — все складывается на этом. С их стороны только беседы, чтобы уплатили эти налоги, чтобы я признал вину — то, чего нет. В прениях Миронов обвинил следствие в попытках давления и даже запугивания.

«Я точно помню, что разговаривал с руководителем, я ему докладывал, надеюсь, он сам тоже это подтвердит, и я свои слова еще раз могу повторить, — признался Сайдаш Сабиров. Фото Юлии Косолапкиной

Напомним, фигурантом уголовного дела он стал уже после возврата муниципалитету земель на 2 млрд рублей с лишним. В то время как общий ущерб от действий Миронова следствием оценен в сумму почти в 10 раз меньше. Под домашним арестом он находится с января 2018 года.

Сабиров же был задержан 17 апреля по второму «делу Плющего» (первое уже рассматривается судом, — прим. ред.). В марте зама главного пристава РТ заподозрили в превышении полномочий с ущербом в 2,5 млн рублей — за эту сумму была реализована освобожденная от ареста квартира должника. Указание снять арест, по версии следствия, давал Сергей Плющий — еще на посту начальника Советского райотдела приставов, ну а Сабиров и его подчиненные выявили этот факт, но укрыли от начальства.

Следователь Вадим Максимов настаивал в суде, что задержанный мог пресечь действия Плющего: «Пристав подтверждает, что она совершала незаконные действия, Сабирову как минимум нужно было провести проверку в отношении Плющего или пристава, ни то, ни другое сделано не было. Она пишет, что осознает, что делала это незаконно. Ее спрашивают: «Почему не доложили руководству?» Отвечает: «Боялась Плющего»…

Сам Сабиров ранее заявлял следователям — не припоминает тех событий. Но на заседании суда случилось чудо. «Я точно помню, что разговаривал с руководителем, я ему докладывал, надеюсь, он сам тоже это подтвердит, и я свои слова еще раз могу повторить, — признался Сайдаш Сабиров.