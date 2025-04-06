В России за сутки потушено 39 пожаров

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За прошедшие сутки на территории России было ликвидировано 39 лесных пожаров. Огонь удалось потушить в Псковской, Московской, Самарской областях, республиках Дагестан, Бурятия, Приморском, Забайкальском краях, и Ханты-Мансийском АО (Югра), сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

В настоящее время проводятся работы по тушению 41 лесного пожара в 15 регионах. В ликвидации возгораний задействованы 1 384 человека и 279 единиц техники. Авиационный мониторинг осуществляют 11 воздушных судов.

Режим чрезвычайной ситуации в стране введен в трех муниципальных районах Забайкальского края, помощь в тушении лесных пожаров оказывают 25 специалистов. Особый противопожарный режим действует в 17 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 58 субъектах России.



Анастасия Фартыгина