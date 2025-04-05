Федерация гимнастики России намерена добиваться пересмотра правил

Фото: Динар Фатыхов

Глава Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров заявил о намерении организации отстаивать свои интересы на международной арене. По его словам, Федерация будет добиваться пересмотра дискриминационных решений, принятых специальным комитетом Международной федерации гимнастики (FIG).

— Специальный комитет FIG выносит решения, которые мы считаем дискриминационными. Надеюсь, нашу позицию услышат на ближайшем исполкоме FIG, который соберется в начале мая на Мальте, — отметил Олег Белозеров.

Он также подчеркнул, что относится с уважением к решению российских спортсменов отказаться от участия в международных турнирах в текущих условиях.

Ранее спортсмены и представители российской стороны неоднократно выражали обеспокоенность ситуацией вокруг ограничительных мер.

Напомним, что российские гимнасты, получившие право выступать под «нейтральным статусом», отказались от участия в ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).



Матвей Гавриков