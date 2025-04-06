На выпуск телепередач на экотематику в Татарстане направили 1,1 млн рублей

Сюжеты будут транслироваться на двух центральных республиканских телеканалах

Фото: Михаил Захаров

На выпуск телепередач на экотематику в Татарстане направили 1,1 млн рублей. Сюжеты будут транслироваться на двух центральных республиканских телеканалах. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

На первом телеканале будут показаны 10 передач хронометражем не менее 15 минут. Сюжеты должны транслироваться в будний день с 18.00 и 21.00 в прямом эфире или предварительной записи. В течение суток с момента выхода пройдут еще четыре повтора программы.



На втором телеканале выпустят пять передач не короче 15 минут. «Телепередача выходит в будний день на республиканском канале с 12.00 до 23.59 с одной трансляцией выпуска передачи в прямом эфире или предварительной записи по запросу заказчика и двумя повторами программы в тот же день в указанный промежуток времени», — уточняется в документации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В съемках примет участие минимум один эксперт в сфере экологии и природопользования республики. Каналам нужно предусмотреть возможность приема звонков телезрителей во время прямого эфира. Возрастная категория передач — 16+.

Тематика передач:



государственный экологический контроль;

экологическая обстановка в Татарстане (состояние атмосферного воздуха, земельных ресурсов, водных акваторий);

обзор российских и мировых экологических событий;

правовые вопросы регулирования экологической деятельности в Татарстане;

освещение новых экологических технологий, разработанных и внедренных в республике и др.

Напомним, в феврале на реализацию нацпроекта «Экология» в Татарстане выделили 21,6 млрд рублей. В планах на 2025—2027 годы — расчистка реки Мелекески в Набережных Челнах, очистка русла реки Ноксы в Казани и рекультивация мусорного полигона в Нурлате.



Галия Гарифуллина